De la espera al fenómeno: Cómo es el vivero-café de la familia Poggio que todos quieren visitar

Lo que empezó como una idea simple hoy es un éxito con filas los fines de semana. Con Juli Poggio al frente del café y un vivero con plantas en tendencia, Raíza combina verde, diseño y redes sociales

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La idea surgió de una escena cotidiana. Julián Poggio esperaba afuera de un local de decoración mientras su mujer hacía compras, rodeado de autos y hombres en la misma situación. Fue entonces cuando imaginó un espacio que resolviera esa espera: “Acá tendría que haber un café y un vivero. Un vivero que complemente lo que venden al lado y un café para que la gente como yo pueda sentarse a esperar. Y cuando terminan de comprar, se sientan, toman algo, se llevan una planta… el combo perfecto”.

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Juli Poggio degustando la pastelería fina y el café de especialidad que ofrecen en su emprendimiento Ines Clusellas

Cuando su mujer salió del local, le propuso sin vueltas: “¿No querés hacer un vivero-café?”. Así comenzó todo. Más tarde se sumó Julieta y el proyecto tomó forma como emprendimiento familiar. En apenas tres meses alquilaron el terreno y construyeron un gran invernáculo, concebido como un espacio para desconectar. La estética fue clave desde el inicio: madera, vegetación abundante, luces cálidas y rincones pensados para invitar a quedarse.

Entrada al café-vivero sobre la avenida 12 de Octubre Ines Clusellas

Abrieron Raíza Vivero Café en diciembre de 2025 y la respuesta superó cualquier expectativa. Los fines de semana reciben alrededor de 300 personas y el café alcanza unos 120 servicios. El vivero, por su parte, también muestra un desempeño sólido, lo que proyecta un futuro prometedor para el emprendimiento.

El café entre plantas que dan un clima especial al lugar Ines Clusellas

Julián Poggio es técnico en floricultura y jardinería. Está al frente de G Wall, una firma especializada en jardines verticales y terrazas verdes, y cuenta además con un vivero propio donde produce plantas para sus proyectos. Su primera experiencia laboral fue en un vivero de Pilar, donde se destacó por el enfoque en el servicio al cliente, con asesoramiento personalizado y envíos a domicilio, un modelo que siempre quiso replicar. La idea de tener su propio vivero nunca dejó de acompañarlo.

Originales arreglos realizados como bolas colgantes y a la izquierda, una pared vertical Ines Clusellas

Su hija Julieta Poggio, actriz, modelo e influencer, junto a Pato —su madre— lideran el café. Allí, las galletas de Hello Kitty, la pastelería fina y el café de especialidad no tardaron en volverse virales gracias a las redes. A esta propuesta, Pato sumó además un pequeño local con objetos para el jardín: regaderas y pulverizadores de diseño, macetas originales y productos para el cuidado de las plantas.

Las galletas de Hello Kitty son un boom, idea de Juli Ines Clusellas

Tiene un sector de venta de accesorios y productos de jardinería Ines Clusellas

Entre las plantas que hoy tienen, las novedades son: Potus ‘Joy’, potus ‘Silver’, zamioculcas negras, ipomoea batata negra y flúo, salvia ‘Mojave Mix’, helecho drioptreris macho gigante y los bien otoñales crisantemos bola.

El original potus 'Joy' a la izquierda y y zamioculca negra a la derecha Ines Clusellas

Una violeta de los alpes para la venta (izquierda) y crisantemo bola (derecha) Ines Clusellas

Raíza se inscribe en una tendencia que es la mezcla entre jardinería y hospitalidad: viveros que se vuelven lugares de paseo, cafés que incorporan vegetación como experiencia, espacios donde el consumo es también permanencia. En ese sentido, Raíza no es solo un emprendimiento: es síntoma de época.

En el sector trasero del predio se encuentra el vivero de plantas ornamentales para exterior Ines Clusellas

RAÍZA VIVERO CAFÉ: Av. 12 de Octubre 3281, B1669 La Lonja, Provincia de Buenos Aires