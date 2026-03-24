De vender lombrices durante la pandemia a crear un vivero con café y comunidad

En los últimos años, muchos emprendimientos vinculados al mundo verde nacieron de una necesidad doméstica: reconectar con las plantas, aprender a cuidarlas y, de paso, transformar los residuos en algo útil. Pero pocos recorrieron un camino tan inesperado como Ada Jardín, un proyecto que empezó con un pequeño compost en un trabajo, siguió con la venta de lombrices en un garage y hoy funciona como un espacio donde conviven vivero, café y comunidad.

Ada Jardín es un café, un vivero y un lugar de encuentro y aprendizaje Gentileza Carolina Broto

Plantas y macetas cuidadosamente seleccionadas para llevarte a casa Gentileza Carolina Broto

Ada Jardín es el proyecto de Luciana Amicone y Julián González Oliva, pareja y padres de dos niños. Aunque hoy el emprendimiento tiene identidad propia, su origen fue mucho más simple: el gusto cotidiano por convivir con plantas.

“Desde que convivimos, Julián siempre fue el que se ocupó del verde en casa. En 2019, cansado de comprar, decidió empezar a compostar en su trabajo. En casa yo no confiaba demasiado en el proceso: imaginaba olor, moscas, caos. Así que él armó su propio sector de compost fuera de casa y se encargaba de todo”, cuenta Luciana.

Mientras tanto, en febrero de 2020, Luciana creó una cuenta de Instagram para su suegra Ada, otra apasionada de las plantas para que pudiera ver fotos de sus nietos y, de paso, compartir su jardín. El nombre “Ada Jardín” apareció casi por casualidad, porque el usuario original ya estaba ocupado. Un mes después llegó la pandemia y la cuenta quedó en pausa.

Las lombrices que cambiaron todo

El giro llegó unos meses más tarde. En junio de 2020, J ulián propuso una idea inesperada: vender las lombrices californianas que vivían en el compost . Publicaron un aviso en MercadoLibre sin demasiada expectativa. Pero la respuesta fue inmediata: en pocos días tenían pedidos para una semana entera.

Todo comenzó con el compost que tenía como objetivo nutrir las plantas del propio hogar Gentileza Carolina Broto

Sin planearlo, Ada Jardín pasó de ser un perfil de plantas a convertirse en una pequeña marca que promovía el compostaje domiciliario. La compostera se mudó al garage de la casa. “Armábamos los pedidos hasta la madrugada, con un bebé de seis meses despertándose en el medio. Repartíamos nosotros mismos por más de diez barrios, con los chicos en el auto y largas charlas en cada entrega.”

Al principio, tenían a la venta las lombrices californianas que aceleran la producción del compost hogareño Gentileza Carolina Broto

No era solo una venta. Cada entrega incluía explicaciones sobre cómo compostar, cómo cuidar las lombrices y cómo usar el abono. Poco a poco empezó a formarse una comunidad.

Del garage al vivero

En 2021 la demanda ya superaba cualquier expectativa inicial. Había días en los que se formaban filas en la puerta de la casa para retirar pedidos.

Ese mismo año, después de sufrir un hackeo en la plataforma que usaban, entendieron que necesitaban mayor independencia y decidieron lanzar su propia tienda online. Un amigo fue quien desarrolló la primera web confiando en el proyecto incluso más que ellos mismos.

Los helechos colgantes son parte del universo verde que caracteriza a Ada, un local donde plantas y café conviven en un mismo ambiente Gentileza Carolina Broto

A partir de entonces empezaron a profesionalizar redes sociales, ampliar el stock y sumar nuevos productos.

Una selección de plantas de interior —como Monstera adansonii (comunmente llamado philodendro peruviano) se volvió tendencia y Calathea Macoyana, disponibles en Ada, donde conviven botánica y diseño Gentileza Carolina Broto

El crecimiento continuó durante 2022. Muchas de las personas que compraban lombrices querían también sustratos, composteras, fertilizantes o plantas. El garage ya no alcanzaba.

El 21 de septiembre de ese año alquilaron su primer local, a pocas cuadras de su casa. Lo que en principio iba a funcionar como depósito terminó convirtiéndose en un vivero boutique, con plantas de interior, macetas, insumos y asesoramiento personalizado.

Pronto notaron algo que se repetiría en cada etapa del proyecto: “la gente no solo venía a comprar, se quedaba". Conversaban, recorrían el vivero con calma, elegían plantas durante horas. Muchas veces Luciana y Julián ofrecían algo para tomar mientras los clientes decidían. La frase que más escuchaban era siempre la misma: “Me quedaría todo el día acá”.

Luciana, dueña del lugar, con una Alocasia 'Pink Dragon' Gentileza Carolina Broto

Plantas, café y comunidad

En 2024 decidieron dar un paso más. Entendiendo el espíritu de su comunidad, transformaron el espacio en Ada Jardín Plantas + Café. Con ayuda familiar y mucho trabajo propio, el vivero sumó un café de especialidad que rápidamente se convirtió en otro punto de encuentro. El equipo se fue formando sobre una idea clara: que el café fuera una excusa para quedarse, conversar y compartir tiempo.

Luciana Amicone, el barista Julián Cuesta Nuñez y Julián González Oliva compartiendo un café en Ada Gentileza Carolina Broto

Hoy Ada Jardín funciona como un espacio híbrido donde conviven distintas actividades: vivero boutique con plantas de interior, macetas e insumos, asesoramiento sobre compostaje y lombrices californianas, café de especialidad, talleres y experiencias para grupos de hasta 30 personas, activaciones culturales como música en vivo, DJs o chefs invitados, servicios de asesoramiento y mantenimiento de espacios verdes.

Uno de los talleres realizados en este espacio multifacético Gentileza Carolina Broto

Más que una tienda, el lugar se volvió un punto de encuentro. No es raro que desconocidos compartan mesa durante horas y terminen creando un grupo de WhatsApp nuevo.

Cinco años después de aquella primera publicación para vender lombrices, Ada Jardín sigue creciendo alrededor de la misma idea que lo vio nacer: generar vínculos a partir de las plantas.

¿Dónde? Virrey del Pino 4383, Villa Ortúzar, CABA

@adajardin