Naked Lunch es un emprendimiento que trae una práctica milenaria a nuestro siglo para aplacar de forma natural los síntomas más comunes de hoy

Agustín Yarde Buller se había especializado en diseño de indumentaria, profesión que ejerció durante años en cargos directivos, hasta que un sentido de propósito con el medio ambiente, los procesos del cultivo y una sanación de adentro hacia afuera lo llevó por el camino de la herbostería. Lo que comenzó como una afición que llegaba al acotado mercado de sus amigos y familiares, los productos ahora se distribuyen en cinco provincias: Neuquén, Córdoba, Rio Negro y Santa Fe, y en los principales almacenes naturales en Buenos Aires tanto en Capital Federal y Zona Norte como en Pergamino.

La herbostería es una práctica antigua que involucra el uso de plantas medicinales y hierbas para tratar diversas condiciones de salud y promover el bienestar. Su historia se remonta a las civilizaciones antiguas en todo el mundo, donde las plantas y hierbas se utilizaban como remedios naturales mucho antes de que existieran los medicamentos modernos.

Estas fotos son de la preparación del tónico Afrodisíaco. Gentileza

“Creo que todos tenemos algún recuerdo en nuestra niñez de haber tenido algún contacto con hierbas o plantas”, relata Agustín que todavía se acuerda de los distintos aromas en sus caminatas durante viajes familiares a diversas provincias del país.

En sus años como diseñador de moda, su marca propia vendía principalmente en el exterior, donde presentó en el Paris Fashion Week, su colección era parte de marcas de renombre como Colette de Francia, Bergdoorf Goodman y en otras marcas conocidas en Londres.

Un año sabático en Italia lo llevó de regreso a aquellas primeras sensaciones de su infancia: los aromas. Así empezó a enraizarse con lo que de verdad le daba satisfacción y propósito. Pudo ponerse en contacto con productores de almendras, pistachos y aceite de oliva. Esto hizo que se conectara con el proceso de la tierra y el ciclo de cada cultivo. Lo que había comenzado como una simple curiosidad y un hobby, pasó a ser un desarrollo de investigación con una formación oficial de herborista. Este conocimiento se expandió hasta la forma del cultivo de las hierbas, la calidad y el proceso de secado.

Los valores de la gente y las costumbres lo trajeron de regreso a la Argentina un día antes de que comenzara el aislamiento por la pandemia de la COVID-19, donde, sin saber, su vida profesional como herborista iba a disparar.

La preparación con lavanda estimula la relación y combate el estrés. Gentileza

“La inversión inicial fue literalmente de ARS 5000, esta fue la única plata que yo puse de mi bolsillo y a partir de ahí me dije: ‘bueno, si el negocio empieza a funcionar, a crecer, pudiéndose autogestionar entonces le doy para adelante’, al principio empecé con hace los jugos y con los pack detox que en ese momento explotó. Por lo que decidí que Naked Lunch iba a ser el 100% de mi vida profesional y ahí le metí con todo”

Los tónicos se pueden incluir en un vaso con agua o tomarlos directamente. Gentileza

“Como no quería hacer solo jugos y quería explorar también otra forma de abordar el trabajo con plantas que no solamente sean un jugo de frutas o verduras, experimentando en mi casa distintas fórmulas. Todo esto concluye en el nacimiento de la línea de super foods y de los tónicos, los cuales me parecía que hacían falta en el mercado”.

La conversación en exclusiva de la revista Jardín con Agustín se realizó momentos antes de que partiera para México, donde va en búsqueda de nuevos conocimientos para traerlos al país. Curioso, inquieto e innovador es lo que caracteriza a este emprendedor argentino.

¿Cuál es la diferencia entre super foods y tónicos?

Los “superfoods” (súper alimentos) son alimentos que se considera que tienen un alto contenido de nutrientes y beneficios para la salud. Estos alimentos suelen ser ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos que se cree que proporcionan beneficios para el cuerpo. Ejemplos de superfoods incluyen bayas como los arándanos y las fresas, frutos secos como las nueces y las almendras, pescado graso como el salmón, vegetales de hojas verdes como la espinaca y la col rizada, y granos enteros como la quinoa y el bulgur. La idea detrás de los superfoods es que al incorporarlos en la dieta, se puede mejorar la salud en general y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Este preparado es del super food que incluye reishi y cacao. Gentileza

Los “tónicos” son mezclas líquidas que se creen que tienen propiedades curativas o beneficios para la salud. Tradicionalmente, los elixires han sido preparados mezclando hierbas, especias, extractos de plantas y otros ingredientes en líquidos como agua, aceite o alcohol. Estas mezclas se consumen con la creencia de que pueden mejorar la salud, aumentar la energía o proporcionar otros efectos positivos en el cuerpo. Los elixires pueden tomar muchas formas, como tónicos herbales, infusiones, tés especiales o incluso bebidas mezcladas con ingredientes como miel, vinagre de sidra de manzana o limón.

