El jardín renacentista que desconcierta desde hace casi 500 años en Italia

Eugenia Anaya 10 de julio de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

En el corazón de Italia, en la región de Lacio, se encuentra el Bosque Sacro de Bomarzo, un complejo monumental creado en 1552. Cuando el príncipe Pier Francesco “Vicino” Orsini decidió encargar la creación del Sacro Bosco en sus tierras de Bomarzo, no buscaba un jardín formal ni una obra que siguiera las normas de la estética renacentista. Venía marcado por la pérdida de su esposa, Giulia Farnese, y deseaba un lugar que reflejara tanto su duelo como sus inquietudes intelectuales. Por eso llamó al arquitecto Pirro Ligorio, que también era estudioso de la antigüedad, muy conocido por su sensibilidad hacia lo simbólico y lo arqueológico.

El Sacro Bosco de Bomarzo es el resultado de la unión entre la imaginación artística de Ligorio y el temperamento poético y doloroso de Vicino Orsini Gentileza Marcelo Durruty

La plazoleta de las piñas. En el lenguaje mitológico, la piña representa el tercer ojo Gentileza Marcelo Durruty

Ligorio concibió el proyecto como un bosque de maravillas, un espacio donde las emociones y la imaginación se manifestarían en piedra . Su método de trabajo fue poco convencional para la época: no partió de un plano rígido, sino que dejó que el propio terreno guiara la obra. El lugar estaba lleno de enormes formaciones volcánicas –piedra peperina– que emergían naturalmente del suelo. Ligorio decidió aprovecharlas como materia prima, tallando sobre ellas figuras monstruosas, escenas mitológicas y arquitecturas deliberadamente desconcertantes. Este trabajo fue en conjunto con los canteros ya que la traducción de sus bocetos a la piedra implicaba un diálogo constante entre la materia bruta y la intención artística. Así, muchas esculturas surgieron de una combinación entre idea previa y descubrimiento durante el tallado.

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El Ogro (La Boca del Infierno): Esta es, sin duda, la escultura más icónica. Una máscara de proporciones descomunales con la boca abierta. Su inscripción superior reza: "Todo pensamiento vuela" Gentileza Marcelo Durruty

Echidna, una criatura mitológica con cabeza y torso de mujer con dos largas colas de serpiente Gentileza Marcelo Durruty

El resultado final no perseguía la armonía clásica, sino el asombro . El desorden aparente es parte de su sentido: el jardín debía desconcertar, descolocar y llevar al visitante a un estado entre lo real y lo onírico.

Influencias culturales

Ligorio fue un profundo conocedor de la antigüedad y de las tradiciones regionales, y en Bomarzo convergen varias influencias:

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Mitología grecorromana : Muchas de las figuras –el Orcus de boca abierta, los gigantes, el dragón– provienen del imaginario mitológico que Ligorio estudió durante años como anticuario y dibujante de ruinas.

El Elefante y el Guerrero: Una escena de lucha épica donde un elefante, imponentemente armado, parece someter a un guerrero. Un claro ejemplo de fuerza y conflicto Gentileza Marcelo Durruty

Cultura etrusca : La región del Lazio conserva una fuerte herencia etrusca, que él conocía bien. La relación de los etruscos con lo funerario y lo misterioso, así como su costumbre de integrar esculturas en la roca natural, influyó directamente en el diseño del bosque.

Iconografía medieval : Aunque era un artista renacentista, Ligorio no ignoraba los bestiarios, monstruos y criaturas fantásticas de la Edad Media, que aportan al Bosco un tono más libre y fantástico.

El gusto renacentista por lo enigmático : En el siglo XVI se valoraban los símbolos, las metáforas y los mensajes ocultos. Muchas obras del Bosco funcionan como acertijos visuales, diseñados para provocar interpretación y reflexión.

Hércules y Caco: La representación del héroe griego en plena faena contra el monstruo (izq.). Tortuga de piedra que sostiene un globo terráqueo en su caparazón (der.) Gentileza Marcelo Durruty

Todo a lo largo del recorrido pueden encontrarse esculturas en piedra con personajes de fantasía Gentileza Marcelo Durruty

La figura de Vicino Orsini

Su papel en la creación del Bosque Sacro de Bomarzo fue esencial en varios sentidos. Su duelo por Giulia Farnese y su inclinación por la literatura y el pensamiento humanista marcaron el tono introspectivo y melancólico del lugar. Orsini financió la obra y, lo más importante, permitió que Ligorio trabajara sin la obligación de seguir los modelos de jardines formales típicos del Renacimiento. Esa libertad creativa fue crucial. Además, las decisiones del bosque nacieron del diálogo constante entre el príncipe y el arquitecto. No fue un encargo distante, sino un proceso compartido, casi íntimo .

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La piedra es la materia prima del lugar, que se convirtió en esculturas, muros y escaleras Gentileza Marcelo Durruty

Orsini concebía el jardín como un mensaje cifrado, un espacio para la reflexión personal. Varias de las inscripciones talladas en el Bosco reflejan su pensamiento y su voz.

El bosque

Al adentrarse en los senderos irregulares y escarpados del bosque, uno se siente transportado a un paisaje onírico. La piedra volcánica local cobra vida en figuras colosales y grotescas, típicas del arte manierista, que deliberadamente busca la sorpresa, el dramatismo y la tensión, apartándose de la armonía clásica.

Un espeso bosque con una gran variedad de especies de árboles es el escenario perfecto para un paseo mágico Gentileza Marcelo Durruty

El bosque es un complejo tejido de simbolismo. La presencia de un mapamundi sobre la cabeza de un ogro, que incluye una miniatura del castillo Orsini, subraya el poder del linaje del príncipe, posicionando su dominio en un contexto cosmológico.

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"Termini" del Sacro Bosco: antiguos guardianes de piedra Gentileza Marcelo Durruty

Las esculturas están inspiradas en la antigua divinidad romana Terminus Gentileza Marcelo Durruty

Tras la intensidad de las figuras grotescas, se encuentra un espacio de sosiego: El Templo. Este edificio octogonal, de sobrio estilo clasicista, fue dedicado a la difunta mujer de Orsini. Es importante destacar que, en el siglo XX, se colocó en su interior una lápida en memoria de Tina Severi Bettini, cuya familia fue fundamental en la restauración y el rescate del parque de un prolongado abandono, permitiendo que hoy pueda disfrutarse.

La Casa Inclinada (o Casa Pendente): Una estructura desconcertante, diseñada para estar perpetuamente inclinada Gentileza Marcelo Durruty

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