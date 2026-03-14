El secreto para llenar el jardín de plantas nativas sin comprar más

Multiplicar plantas nativas no siempre implica resignarse a esperas largas o procesos tediosos. Existe una forma más directa, precisa, simple y eficiente de reproducirlas, que además respeta la identidad genética de cada ejemplar y permite ampliar un jardín con coherencia botánica: la propagación por gajos.

Es una técnica sencilla en apariencia, pero profundamente ligada al conocimiento de cómo crecen y se regeneran las especies autóctonas en la naturaleza.

Lejos de ser un recurso exclusivo de viveristas o especialistas, el uso de esquejes se apoya en una lógica vegetal ancestral: aprovechar la capacidad de muchas plantas de emitir raíces a partir de sus tallos cuando encuentran las condiciones adecuadas .

La propagación de nativas por gajos es una técnica sencilla en apariencia Archivo Revista Jardin

Como explica la especialista Clara Milano, “la reproducción vegetativa permite obtener nuevas plantas sin alterar la dinámica natural de la especie ni depender de la germinación de semillas”.

Esa posibilidad abre la puerta a jardines más diversos, resilientes y alineados con el paisaje local, tanto en espacios urbanos como rurales

Reproducir plantas nativas por gajos no es una receta rígida sino una práctica que se afina con la observación. Más que seguir un calendario estricto, lo importante es interpretar a la planta: entender en qué momento de su ciclo está, cómo responde al corte y qué tipo de brotes conviene elegir .

Para reproducir nativas por gajos es importante entender en qué momento de su ciclo está y cómo responde al corte Archivo Revista Jardin

¿Qué rama elijo?

“La clave es trabajar con ramas sanas, que no estén en flor ni en fruto, pero que tampoco estén totalmente inactivas ”, señala Clara Milano, marcando una diferencia fundamental entre reproducir por intuición y hacerlo con criterio botánico.

A partir de ahí, la técnica se vuelve accesible. Elegir un tallo “ni demasiado leñoso ni demasiado tierno”, preparar un gajo con varios nudos bien definidos y reducir el follaje para evitar la deshidratación son gestos simples que replican procesos naturales.

Aloysia y Salix humboldtiana, dos nativas que se pueden propagar por gajos Archivo Revista Jardin

En la naturaleza, muchas de estas especies se multiplican así, sin intervención humana, cuando una rama entra en contacto con el suelo y encuentra las condiciones adecuadas para enraizar.

El mayor riesgo

Uno de los grandes desafíos al propagar por gajos es evitar que se deshidraten antes de arraigar. Para esto, es clave trabajar con rapidez y cuidado desde el corte: colocar los esquejes en agua o envolver el extremo con papel húmedo dentro de una bolsa cerrada hasta su plantación en tierra ayuda a mantener su turgencia.

Una vez en el suelo, otro detalle que hace la diferencia es la eliminación de la mayoría de las hojas, dejando sólo una o dos en la parte superior del esqueje para reducir la pérdida de agua por evaporación mientras las raíces se forman.

Achyrocline satureioides o marcela, una aromática nativa útil en el botiquín que se puede hacer por gajos Archivo Revista Jardin

Especies para empezar

Con este enfoque, se puede reproducir sin mayor dificultad una amplia variedad de especies. Entre los ejemplos citados por Clara Milano están arbustos emblemáticos como el azahar del monte (Aloysia gratissima), la carquejilla (Baccharis articulata), la chilca blanca (Baccharis spicata) o el sauce criollo (Salix humboldtiana), todos aptos para esta técnica.

Pero no se trata sólo de arbustos y árboles. Muchas herbáceas nativas también se adaptan bien a la propagación por gajos. Plantas aromáticas como la marcela (Achyrocline satureioides), el ñil ñil (Acmella decumbens) o diversas verbenas del género Glandularia pueden multiplicarse de esta forma, ofreciendo una floración rica y continua en parches de jardín o en canteros destinados a polinizadores.

Acmella decumbens y Glandularia pulchella Archivo Revista Jardin

Dado que las plantas nativas están adaptadas a las condiciones locales, reproducirlas por esquejes no sólo es una estrategia eficiente para aumentar la biodiversidad de tu espacio verde, sino también un apoyo al diseño ecológico que fortalece el paisaje regional.

Este método permite mantener la identidad y resistencia que caracteriza a las especies autóctonas, integrándolas con naturalidad en jardines urbanos y rurales por igual.

Con unos pocos cuidados y prestando atención al estado fisiológico de las plantas, la reproducción por gajos se convierte en una herramienta poderosa para quienes quieren un jardín nativo, diverso y conectado con su entorno natural.