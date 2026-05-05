Magia nocturna: cuáles son las flores que se abren de noche y cómo cuidarlas
Las plantas son sorprendentes y más aún cuando florecen y expanden su aroma más allá de los límites del hogar; existe un grupo que lo hace cuando la luz solar desaparece, enterate en esta nota de qué tipo son
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El florecimiento es uno de los espectáculos naturales más maravillosos, tanto en primavera como en otras estaciones del año. Existen plantas que poseen flores con perfumes intensos que inundan cada rincón de la casa y el jardín. Dentro del amplio abanico están aquellas que lo hacen de noche, cuando la luz solar desaparece. Por más descabellado que parezca, las del tipo “nocturno” cobran vida bajo la iluminación de la Luna.
Cuáles son las flores que se abren de noche
Las plantas que florecen cuando el día comienza a morir tienen un ritmo circadiano diferente al resto y su objetivo es atraer a los polinizadores que se alimentan en la oscuridad, como polillas o murciélagos. Dentro de este grupo acotado se encuentran la dama de noche, el jazmín de noche, el galán de noche, la reina de la noche, don Diego de noche y la madreselva.
Estas especies son adaptables a cualquier ambiente y pueden colocarse dentro del hogar así como en el jardín. Muchas de ellas, como la madreselva, son ideales para cubrir muros, mientras que la dama de noche puede ubicarse en macetas grandes en rincones estratégicos, como pasillos y porches.
Las flores de estas plantas suelen caracterizarse por un tono blanco y concentran toda su energía en el aroma, que es su verdadero aliado para atraer a los insectos y animales. En temperaturas bajas y con poca radiación solar emiten perfumes penetrantes, dulces y refrescantes.
Cómo cuidar las flores de noche
- Buena luz: el primer factor para cuidar este tipo de plantas es que capten la mayor luz solar posible, eso les proveerá de energía suficiente para desplegar sus flores nocturnas.
- El riego: hace falta controlar los períodos intercalados para que no se armen charcos que puedan dañar las raíces. El proceso de agregar agua debe realizarse de noche. Este tipo de plantas prefieren suelos bien drenados y con nivel de humedad estable.
- La temperatura: si bien estas plantas activan sus flores en la nocturnidad, cuando el calor del día disminuyó, el frío menor a 10 °C puede dañarlas, por lo que en invierno es mejor trasladarlas al interior del hogar o bajo techo en el jardín.
- Poda: la rutina de mantener la planta prolija y sin ramas viejas y secas permite una afloración coordinada y abundante. Además favorece a su buena salud.
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