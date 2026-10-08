Fiesta Nacional de la Flor 2026: las novedades de la nueva edición en Escobar

La Fiesta Nacional de la Flor es un emblemático evento que se presenta como la muestra más importante de la floricultura del país. Este año llega a su 63ª edición con una propuesta que combina la exhibición de la producción florícola argentina, actividades recreativas y transformaciones en una celebración que, durante décadas, ha acompañado la historia y la identidad de la floricultura del país.

Plantas y flores son las protagonistas en los pabellones de Escobar Gentileza de JLimagen

La Fiesta Nacional de la Flor ha demostrado, a lo largo de sus décadas, una notable resiliencia al adaptarse a los cambios económicos y culturales de la Argentina. En un contexto siempre desafiante, su evolución se ilustra en dos ejemplos claros. Por un lado, se destaca la firma de un convenio con el Municipio de Escobar dirigido a financiar el mantenimiento del Predio Floral, propiedad de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor, entidad organizadora del evento. Por el otro, la incorporación de embajadoras y embajadores en lugar de la tradicional elección de reinas y princesas.

Formas, texturas y colores se despliegan en distintas composiciones Gentileza de JLimagen

Para esta edición de la Fiesta, participan 90 empresas florícolas expositoras y 25 florerías o viveros con puestos de venta al público. La oferta se complementa con 45 stands comerciales de otros rubros, 23 propuestas gastronómicas y un parque de diversiones. Todo este despliegue se distribuye en un predio ferial de 17 hectáreas parquizadas, que incluye áreas de descanso y esparcimiento, un lago artificial y una playa de estacionamiento.

Noventa empresas florícolas participan de la 63ª Fiesta Nacional de la Flor Gentileza de JLimagen

Tras un primer fin de semana con espectáculos musicales a cargo de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, entre otros artistas, la festividad tendrá como próximas propuestas centrales el desfile de las carrozas decoradas con flores y la elección de los nuevos representantes de la Fiesta.

La flor insignia

La Cooperativa Argentina de Floricultores fue la encargada de elegir a la alstroemeria (Alstroemeria spp.) como la flor insignia de esta edición. Los organizadores del evento reciben y acompañan esta designación, siempre a cargo de la citada cooperativa que, junto con Mercoflor, constituye una de las dos agrupaciones de productores de flores de corte más grandes del país.

La alstroemeria se consagra como la flor insignia por su duración en florero -hasta 15 días- y su belleza Gentileza INTA

Aunque no es nueva en las florerías, la vigencia de la alstroemeria se mantiene por características tales como su belleza y duración: con los cuidados básicos —cortar unos dos centímetros de la base del tallo y cambiar el agua día por medio— puede mantenerse fresca en el florero hasta por dos semanas.

Esta planta nativa de Sudamérica cuenta con un cultivar desarrollado por el Instituto de Floricultura del INTA, uno de los expositores. Se llama ‘Fiesta de 15 INTA’, tiene flores de color rosa y se destaca en el mercado por una excelente vida poscosecha , que mantiene tanto sus flores como su follaje de forma óptima durante quince días en el florero.

Las plantas de interior más vendidas

Estas plantas se consolidan como el segundo gran atractivo de la exposición. Dentro de este universo verde, los floricultores exhiben una variedad que refleja tanto las preferencias clásicas —como la sansevieria (Dracaena trifasciata), la estrella federal (Euphorbia pulcherrima) y la orquídea (Phalaenopsis spp.)—, como algunas opciones más exóticas. Entre ellas se destacan la cala de color (Zantedeschia spp.) y el anturio (Anthurium spp.), además de las nuevas variedades, para el mercado argentino, de oreja de elefante (Colocasia spp.) y calatea (Calathea spp.).

Una de las que más llama la atención es la costilla de Adán variegada (Monstera ‘Thai Constellation’), resguardada en el centro de uno de los paisajes de la muestra. Su precio, por supuesto, está muy por encima de la media si se la compara con otros ejemplares.

La costilla de Adán variegada o Monstera 'Thai Constellation' es una de las especies más llamativas y novedosas Gentileza de Leonardo Wolf

La Fiesta Nacional de la Flor se trata de un esfuerzo continuo por sostener la visibilidad de la floricultura argentina y celebrar la identidad de muchas zonas productoras de flores de corte y plantas ornamentales.

Datos útiles

Dónde: Predio Floral, Mateo Gelves 1050 (Escobar)

Cuándo: Hasta el 12 de octubre, de 9 a 20 (jueves hasta las 19)

Desfile de Carrozas: sábado 10 de octubre a las 19 sobre la avenida Tapia de Cruz

Elección de Embajadora y Embajador: domingo 11 de octubre a las 16 en el anfiteatro de El Carrillón, dentro del Predio Floral

www.fiestadelaflor.org.ar