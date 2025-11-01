LA NACION

Frutales en maceta: claves reales para que den mucha fruta

En maceta, la planta no puede ir a buscar nutrientes: hay que dárselos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
PARA LA NACIONValeria Burrieza
Cultivar frutales en espacios chicos es un desafío pero cada cosecha será orgullosamente urbana
Cultivar frutales en espacios chicos es un desafío pero cada cosecha será orgullosamente urbanaIstock

Tener un árbol frutal no es solo un privilegio para jardines amplios. En balcones, terrazas o espacios reducidos también se pueden cultivar frutas: limoneros enanos, higueras que se adaptan al espacio disponible, quinoteros que florecen de modo sorprendente.

Pero, no basta con poner la planta y olvidarse. Para que los frutales den fruta en maceta se necesita técnica, planificación y adoptar ciertos cuidados estratégicos.

Es importante elegir especies que se adapten al cultivo en maceta
Es importante elegir especies que se adapten al cultivo en macetaArchivo Revista Jardin

No cualquier frutal

Lo primero es elegir especies que se adapten al cultivo en maceta: el limonero Meyer (‘Meyer’), el quinoto (Fortunella spp.), la higuera (Ficus carica) y el granado (Punica granatum) son ejemplos favorables.

La maceta debe actuar como si fuera un terreno aéreo: mínimo 40 o 50 litros de capacidad, buen drenaje y preferiblemente material poroso (barro cocido, cemento) para evitar que se caliente en exceso el sistema radicular.

Un sustrato suelto, aireado, que combine compost maduro, turba y algo de perlita o arena gruesa, es clave para que las raíces respiren y no se encharquen.

Un sustrato aireado es importante para que las raíces crezcan sanas dentro de la maceta
Un sustrato aireado es importante para que las raíces crezcan sanas dentro de la macetaArchivo Revista Jardin

Luz, ubicación y clima

Los frutales necesitan buena luz: pleno sol o al menos varias horas de luz directa. Incluso en espacios reducidos hay que asegurarle a la planta ese aporte para impulsar la floración y luego la fruta. Si la maceta está en un lugar de sombra o poco ventilado, la producción se reduce notablemente.

Fertilización

En maceta, los nutrientes se agotan rápido: el árbol consume, el riego los lava y si no se reponen, la planta entra en modo supervivencia y no en modo fructificación.

Desde fines de agosto hasta marzo, se recomienda nutrir con compost maduro, humus de lombriz o preparados líquidos ricos en potasio (fundamental para flor y fruto).

También se pueden usar fertilizantes granulados de liberación lenta específicos para frutales. Sin esta nutrición, las plantas se verán saludables pero sin fruto.

Sin nutrición adecuada del sustrato, las plantas se verán saludables pero no darán frutos
Sin nutrición adecuada del sustrato, las plantas se verán saludables pero no darán frutosFreepik

Poda, control y mantenimiento

Aunque esté en maceta, el frutal necesita poda estratégica: recortar ramas, mantener buena forma, permitir luz al interior del follaje y evitar que la planta gaste energía en brotes que no darán fruto.

Retirarle fruta menor o mal formada ayuda a que la planta concentre su energía en los frutos que sí pueden llegar a desarrollar un buen tamaño.

Para que los frutos desarrollen un buen tamaño es importante podar y eliminar frutos pequeños o mal formados
Para que los frutos desarrollen un buen tamaño es importante podar y eliminar frutos pequeños o mal formadosPexels

Podar es ayudar: cada corte bien hecho dirige la energía a los frutos

Riego y estrés controlado

En maceta, el riego debe ser regular pero sin exceso. Demasiada agua puede afectar la floración o provocar raíces enfermas motivo suficiente para que el árbol detenga su producción.

Es necesario un sustrato bien drenado y, en temporadas de calor, prestar atención al comportamiento de la raíz y al volumen de sustrato que se seca.

Cosechas propias y urbanas, orgullosamente nacidas en macetas
Cosechas propias y urbanas, orgullosamente nacidas en macetas Archivo Revista Jardin

Con frutales en maceta, no siempre tendremos kilos y kilos de fruta, pero sí cosechas propias y urbanas: un limón perfumado, higos que nacen del balcón, granadas con historia de ciudad.

Cultivar frutales en espacios chicos es un desafío pero cada cosecha será única, sabrosa y orgullosamente urbana.

Por Valeria Burrieza
Revista Jardin
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista Jardín
  1. Qué pasa realmente si regás tus plantas con leche o con agua con azúcar
    1

    Trucos virales: Qué pasa realmente si regás tus plantas con leche o con agua con azúcar

  2. Tras vender su casa y su mítico vivero, se mudó al campo para empezar de cero
    2

    Tras vender su casa y su mítico vivero, se mudó al campo para empezar de cero

  3. Envianos tu registro de mariposa bandera argentina, ingá o bugre
    3

    Delta: Envianos tu registro de mariposa bandera argentina, ingá o bugre

  4. Son de Mar del Plata, fabricaron un mate hecho con yerba y lo exportan al mundo
    4

    Son de Mar del Plata, crearon un mate sustentable que se hace con yerba y lo exportan al mundo

Cargando banners ...