Cuáles son los tres árboles para macetas ideales para tu casa

Transformar patios, balcones o terrazas en pequeños oasis verdes resulta una tarea gratificante, pero exige conocimiento técnico sobre la botánica y el mantenimiento de contenedores.

El éxito del cultivo depende de la elección correcta de las especies y de una ubicación consciente que responda a las necesidades biológicas de cada ejemplar, ya que las plantas en maceta demandan una atención mayor que aquellas que crecen en tierra firme.

El Arce Japonés crece si recibe humedad constante y se ubica a pleno sol

El Arce Japonés, conocido científicamente como Acer palmatum, destaca como una opción ornamental destacada. Este pequeño árbol cautiva por la tonalidad rojo brillante de sus hojas durante el otoño.

Según los especialistas, esta especie se adapta perfectamente a la vida en macetas, siempre que reciba humedad constante y se ubique a pleno sol. La calidad del sustrato es fundamental, por lo cual resulta clave emplear una mezcla rica en materia orgánica para asegurar su desarrollo óptimo.

La Duranta alcanza alturas de hasta cuatro metros

Por otro lado, la Duranta, o Duranta erecta, representa una alternativa eficiente para quienes buscan velocidad en el crecimiento. Este arbusto alcanza alturas de hasta cuatro metros y ofrece flores perfumadas en tonos lilas o blancos.

La especie crece en condiciones de pleno sol o media sombra y mantiene un carácter rústico, aunque requiere protección frente a las heladas invernales. Un detalle de suma importancia radica en sus frutos color naranja, los cuales presentan alta toxicidad para mascotas y personas, motivo por el cual se sugiere una ubicación alejada del alcance directo.

El Solanum azul es una de las plantas que más se adapta al frío

Finalmente, el Solanum azul, identificado como Lycianthes rantonetii, constituye una elección nativa muy valorada por su floración persistente que abarca desde el verano hasta el otoño. Esta planta permite decorar balcones gracias a sus vistosos frutos rojos colgantes. La especie tolera bien los sustratos estándar para macetas y prefiere espacios a pleno sol para desplegar su vigor característico.

La elección consciente entre estas tres opciones garantiza resultados estéticos destacados, siempre que el responsable del jardín mantenga un régimen riguroso de hidratación y cuidado continuo para compensar el espacio reducido del contenedor donde habitan los ejemplares elegidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA