El árbol milenario que es ideal para perfumar el jardín y crece en maceta
El Osmanthus, u olivo dulce, es una de las opciones más elegidas por los amantes de la jardinería; conocé sus beneficios
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El Osmanthus se posiciona como una opción destacada para quienes buscan una planta robusta, elegante y capaz de perfumar grandes espacios. Este género, que pertenece a la familia de las oleáceas, integra cerca de treinta especies distintas.
Su origen se localiza en las zonas montañosas de China, Japón y el Himalaya. A pesar de su procedencia, el arbusto demuestra una adaptación sorprendente en jardines europeos y diversos climas, dado que soporta sin inconvenientes las heladas severas.
Su nombre técnico deriva del griego, donde las palabras osme y anthos hacen referencia directa a su aroma y a su flor, respectivamente. Esta característica define su valor ornamental, ya que sus pequeñas flores, de apenas cinco milímetros, logran impregnar el ambiente con una fragancia persistente que recuerda a variedades como el jazmín, el albaricoque o la gardenia. Según la fuente de información, el aroma se percibe a gran distancia, lo cual otorga a este ejemplar un rol protagónico en cualquier diseño paisajístico.
La estructura del Osmanthus también suma puntos a favor de su elección. Este arbusto alcanza una altura que oscila entre los dos y cuatro metros, siempre sujeto a la variedad seleccionada. Su porte compacto y su crecimiento lento facilitan el mantenimiento y permiten que se luzca tanto en la conformación de setos como en plantaciones aisladas. Un punto clave para los jardineros urbanos es su versatilidad, ya que el ejemplar crece de manera correcta en macetas.
Sus hojas resultan piezas ornamentales de gran belleza durante todo el año. Presentan un aspecto brillante y coriáceo, con formas lanceoladas o dentadas que ofrecen una textura visual única. En ciertos casos, la morfología de sus hojas evoca al acebo, aunque el Osmanthus carece de las espinas que caracterizan a esa especie. Esta semejanza física provoca que, en ámbitos de la jardinería, reciba denominaciones comunes como acebo fragante u olivo aromático. El olivo dulce, otro de sus nombres populares, reafirma su condición de planta perenne y resistente y se coloca como una de las opciones más recomendadas para perfumar el jardín.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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