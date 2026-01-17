Los no del verano: Qué evitar para no arruinar el jardín

El verano puede ser el mejor momento para disfrutar del jardín, pero también el más riesgoso para intervenirlo. El calor, la radiación intensa y la falta de humedad pueden poner en jaque incluso a las especies más resistentes.

La paisajista Agustina Anguita comparte una serie de consejos clave sobre lo que no conviene hacer durante esta estación si queremos mantener las plantas sanas y el jardín en equilibrio.

“No es época ideal de plantación porque hace demasiado calor y las plantas se deshidratan fácil”, advierte Anguita. Sin embargo, si la necesidad de plantar se impone, recomienda hacerlo con cuidado: “Primero sumergir las plantas en un balde con agua hasta que el pan de tierra deje de liberar burbujas (eso quiere decir que ya está bien hidratado), luego plantar y regar. De esta forma se mantendrán extra húmedas para tolerar el sol.”

Sumergir las plantas en un balde con agua hasta que el pan de tierra deje de liberar burbujas y luego plantar y regar Archivo Revista Jardin

Cuándo podar

Otro error frecuente en estos meses es podar sin necesidad. “No podar. Solo hacerlo en caso de que alguna rama esté obstruyendo nuestro paso o esté en una posición peligrosa”, aclara la paisajista. Las podas fuertes, habituales en otoño o invierno, debilitan a las plantas cuando el calor las obliga a concentrar energía en sobrevivir.

El mismo principio aplica para los trasplantes. “Evitar hacer trasplantes. Salvo palmeras, a las que les viene mejor ser trasplantadas con calor”, señala Anguita.

La mayoría de las especies sufre al moverlas de lugar durante el verano, cuando las raíces están más activas y cualquier interrupción puede provocar estrés hídrico o incluso la pérdida de la planta.

Plantar y trasplantar son dos tareas que conviene evitar en verano Archivo Revista Jardin

Proteger del sol

Finalmente, un consejo práctico pero muchas veces pasado por alto: proteger el sustrato del sol directo.

“No dejar la tierra de las macetas expuesta directamente a la luz del sol. Cubrirla con chips de corteza de pino u hojas secas (que no estén enfermas) para darle sombra a la tierra y así mantenerla fresca y controlar un poco la evaporación”, recomienda.

Cubrir la tierra con chips de corteza de pino u hojas secas ayuda a mantenerla fresca y controlar la evaporación Archivo Revista Jardin

Este simple gesto, además, mejora la calidad del suelo a largo plazo: “Ese mantillo de hojas o de chips, con el tiempo, se desintegrará y convertirá en materia orgánica, o sea, en alimento para nuestras plantas.”

Cuidar el jardín en verano no es solo regar más: implica observar, proteger y evitar el exceso de intervenciones. En palabras de Anguita, la clave está en acompañar los ritmos naturales en lugar de forzarlos.