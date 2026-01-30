Las plantas y los incendios: por qué el bosque patagónico hoy se quema distinto

“El régimen de fuegos en el bosque andino patagónico está cambiando, aumentando su frecuencia e intensidad”, detalla Camilo Bagnato, Jefe del Área Forestal del departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y amplía: “Si bien el sistema de los bosques nativos fue evolucionando con el fuego, a raíz del cambio climático, las sequías y el déficit hídrico acumulado durante muchos años, cada vez existen más condiciones que favorecen los incendios”.

Incendio en El Hoyo. Los expertos afirman que los incendios no sólo se incrementaron en los últimos años por la sequía y el cambio climático, sino también por la plantación de especies exóticas. Santiago Greene

Algunas veces, tras los fuegos, se dan situaciones ideales en que vuelven a ser bosques y otras en que evolucionan a estados alternativos no tan deseables como matorrales, y mucho más inflamables. En este combo aparecen también las especies exóticas, como los pinos. Bagnato detalla: “Existen plantaciones de pinos en cascos de estancia periurbanos y luego plantaciones en campos, con fin comercial. Ambas pueden tener un buen manejo, con raleo y poda, pero luego existen otros abandonados, sin manejo, con combustible del piso a la copa, mucho material seco acumulado y a alta densidad. Estas favorecen la propagación de los incendios".

El especialista agrega que las plantaciones de pino generan invasiones en zonas cercanas. Las semillas se dispersan con el viento, el pino se naturaliza y reproduce solo, sin manejo, generalmente sin valor comercial, a veces incluso son especies sin valor maderero. “ Cuando el fuego llega a estas zonas, el problema es mayor que cuando llega al bosque nativo, porque el pino es mucho más combustible, más resinoso y con compuestos volátiles que lo vuelven mucho más inflamable. "

En los últimos 30 años, los incendios forestales afectaron seriamente a Neuquén, Río Negro y Chubut. Greenpeace

“Durante un incendio empieza una retroalimentación, se libera más energía, la llama se vuelve más grande, genera estallidos que vuelan e inician focos secundarios, a veces hasta cientos o miles de metros”, amplía el experto. Además, luego de ese incendio, muchas veces de manera natural vuelve a haber una invasión de pinos. “A algunas especies de pino les gusta mucho el fuego, porque favorece su germinación. Así, hay más pinos con mayor densidad y sin manejo y se da una retroalimentación muy desfavorable".

Hacia una solución

En este contexto, las nativas cobran una gran importancia en la prevención de incendios. El Parque Nacional Nahuel Huapi cuenta actualmente con dos viveros de producción de árboles y arbustos nativos, uno en la isla Victoria, inmerso en un jardín botánico, con un arboretum. Y otro, la Usina de Nativas, en el km10 de la Av. Bustillo. Uno de los focos más importante es la recuperación. Cecilia Núñez es Dra. en Biología, trabaja en Parques Nacionales, dirección regional Patagonia Norte, y forma parte del proyecto del vivero.

En los viveros Isla Victora y Usina de nativas, se recuperan especies nativas para preservar la ecodiversidad. Archivo Revista Jardin

“ Es necesario incorporar especies nativas en jardines y espacios públicos (para la restauración ecológica tras incendios u otros fenómenos), y para la educación ambiental ”, detalla Núñez. El vivero Usina de Nativas existe hace tres años, y actualmente trabaja con la Universidad de Río Negro. El vivero de la isla Victoria ya cumplió 100 años. “Hacemos hincapié en las nativas, y a futuro se espera poder trabajar con los viveros comerciales, porque hoy la demanda es errática y la producción también. A veces, los viveros producen y no hay demanda, y a veces la gente demanda y no hay producción.” Otro punto importante, según la doctora, es el trabajo con los municipios, responsables del manejo del arbolado urbano y con diversas instituciones científicas y educativas.

El vivero de la Isla Victoria, con más de 100 años de edad, donde se plantan especies nativas, muchas de las cuales se utilizan para recuperar la fauna después de los incendios. Jade Sivori

“Hay exóticas maravillosas (por su alimento, madera, belleza estética etc.) que no causan daño en el ambiente, pero otras invasoras con capacidad de crecer y volverse amenazantes para el ambiente y las personas”.

“Hay muchas nativas diferentes en el vivero”, detalla y amplía: “Al oeste de Nahuel Huapi llueve mucho, y hacia el este al revés, esto es debido a la presencia de los Andes. La idea es que las personas reconozcan el lugar donde está su casa, y aprendan cuáles son las más especies adecuadas para su jardín”.

En el río Arrayanes, cohiue (Nothofagus dombeyi), ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), caña Colihue (Chusquea culeou) y ñire (Nothofagus antarctica), todas nativas de Bariloche. Xavier Martín

Entre las especies nativas destacadas se encuentran: arrayán (Luma apiculata) caña colihue (Chusquea culeou), chin chin y corcolén (Azara sp), sietecamisas (Escallonia rubra). En la zona intermedia son comunes y vistosos el buchu (Haplopappus glutinosus), amancay (Alstromeria aurea), maqui (Aristotelia chilensis) y el notro (Embothrium coccineum). Hacia el este, plantas que toleran la sequía como coirones (Festuca sp, Poa sp), vira-vira (Senecio sp), paramela (Adesmia boronioides), chacay (Ochetophila trinervis) y cortadera (Cortaderia araucana).

“El cierto que un pino crece más rápido que un ciprés de la cordillera, y son exóticos, originarios del hemisferio norte”.

Coirones, una de las especies nativas de Bariloche. Gentileza Florencia Mancini

Bagnato aporta: “ Las nativas que se usan para restaurar sitios invadidos por pinos son las que había en el ecosistema original. El pino reemplaza estepas, arbustales y bosques. En cada caso hay diferentes conjuntos de especies. En el bosque es típico el ciprés, maitén, radal, coihue, ñire y lenga“. En el vivero se produce desde semillas o estacas, y en ambos casos el material se cosecha en ecosistemas del parque. ”Típicamente hacemos las cosechas en verano-otoño, dependiendo de la madurez de las semillas y a partir de ahí se reproducen en los viveros”, detalla.

Concientizar

En la actualidad, existen numerosos grupos organizados que llevan conciencia, como por ejemplo la Red Pinos. Pero lo cierto es que la problemática tiene muchas aristas. Por ejemplo, muchas personas podan lo nativo y plantan pinos y otras plantas exóticas. Tal vez por desconocimiento, por estética, o porque no consiguen variedad en los viveros. Y plantan pinos , una especie que se asocia con el sur argentino, pero que no es nativa . Entre ellos se cuentan el pino murrayana (Pinus contorta), pino ponderosa (Pinus ponderosa), pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino Oregón (Pseudotsuga menziesii).

El problema no son los pinos, afirman los especialistas, sino aquellos campos de pino abandonados, sin poda ni raleo, que crecen sin control. Cecilia Ines Nuñez de Amoedo.

Núñez advierte: “En estos momentos de desesperación y angustia, hay que llevar una voz de esperanza. Podemos hacer cosas para reducir la posibilidad de que ocurran tantos incendios y aportar un grano de arena cada uno de nosotros. Las soluciones son varias, empezando por la educación ambiental”.

¿Por qué surgen los incendios?

Según Bagnato, los orígenes no siempre son claros. “A veces son tormentas eléctricas con rayos (ahora son cada vez más frecuentes y a veces en lugares con difícil acceso) que generan focos que permanecen latentes, con columnas de humo que no se ven, y cuando se dan las condiciones de temperatura, baja humedad y sobre todo viento, escalan”. En esta región los veranos suelen ser secos, y cuando los vientos son muy fuertes, aparecen focos simultáneos, tal vez porque el fuego ya estaba latente en el bosque .

Los incendios forestales son muy difíciles de controlar. Después del fuego, los pinos suelen volver a crecer más fuertes. Marcelo Martinez

También hay incendios origenantrópicos (por actividad humana), ya sea por uso turístico intensivo, prácticas históricas de manejo o directamente intencionales. Pero lo cierto es que el 95% de los focos del Parque Nacional Nahuel Huapi en los últimos 30 años fue controlado rápidamente . Pero cuando no sucede, por estar en un lugar alejado o de poco acceso, y toma las características de incendio forestal, es mucho más difícil de controlar y todo el combate se orienta a proteger la vida de las personas y después los animales, ganado, infraestructura. Inclusive con medios aéreos, esos fuegos son tan grandes que la actividad es paliativa.

Pinos que invaden un terreno y se recuperan luego del incendio. Cecilia Ines Nuñez de Amoedo.

El especialista concluye con esta aclaración: “Las plantaciones forestales son una actividad comercial importante y valiosa, especialmente el uso del pino para la construcción. En los años ’80, por motivación estatal, se plantó mucho pero no se sostuvo el manejo y quedó un pasivo ambiental peligroso.”

Red Pinos

Red Pinos es una iniciativa realiza investigaciones, difusión, capacitación y articulación institucional para visibilidad este problema y generar soluciones virtuosas. Se suman jornadas con voluntarios. Más información aquí.