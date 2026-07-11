Por qué llenar un jardín de plantas puede ser el peor error si el espacio es pequeño

Valeria Burrieza 11 de julio de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Los jardines pequeños tienen algo que los grandes muchas veces pierden: la necesidad de pensar cada centímetro . En un patio urbano, un retiro angosto o un pequeño fondo, cada planta ocupa un lugar estratégico. Por eso, el verdadero desafío no consiste en acumular especies, sino en utilizar el color, las formas y la distribución para construir profundidad, movimiento y una sensación de amplitud que trascienda los límites físicos del espacio.

En paisajismo existe una premisa que suele sorprender a quienes recién empiezan: un jardín pequeño no se diseña con plantas pequeñas, se diseña con inteligencia. El color, las formas y la distribución del espacio tienen mucho más peso que la cantidad de metros disponibles. Por eso, cuando un jardín chico funciona bien, parece más grande de lo que realmente es.

Un jardín pequeño se diseña con profundidad y una elección adecuada de especies Ines Clusellas

No cometas este error

Uno de los errores más frecuentes es pensar el jardín como una colección de plantas. Se compra una especie porque florece lindo, otra porque tiene perfume, una tercera porque la recomendaron en el vivero y, casi sin darse cuenta, el espacio termina convertido en un catálogo sin hilo conductor.

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Los paisajistas trabajan exactamente al revés: primero construyen una idea visual y después seleccionan las especies que ayudarán a materializarla.

El color, las formas y la distribución del espacio tienen mucho más peso que la cantidad de metros disponibles Archivo Revista Jardin

La importancia del color

El color es una de las herramientas más poderosas para modificar la percepción del espacio. Los tonos claros reflejan mejor la luz y generan una sensación de amplitud que resulta especialmente útil en jardines urbanos. Los verdes grisáceos, los plateados y las floraciones blancas ayudan a que los límites se perciban más lejanos y difusos.

Es una estrategia que puede aplicarse utilizando especies como Gaura lindheimeri, Dietes grandiflora, Plectranthus argentatus o Senecio cineraria.

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Los jardines pequeños ganan riqueza cuando combinan texturas y siluetas contrastantes Ines Clusellas

Los tonos claros reflejan mejor la luz y generan una sensación de amplitud que resulta especialmente útil en jardines urbanos

Eso no significa renunciar al color intenso, al contrario. Los tonos fuertes adquieren mayor protagonismo cuando aparecen de manera puntual. Una mata de Salvia guaranitica, las flores anaranjadas de Asclepias curassavica o las inflorescencias violetas de Verbena bonariensis pueden transformarse en focos de atención capaces de atraer la mirada y generar profundidad visual. El secreto está en utilizarlos como acentos y no como protagonistas absolutos.

Oenothera lindheimeri (antes gaura) y Dietes grandiflora Archivo Revista Jardin

El manejo de las formas

Tan importante como el color es la forma. Los jardines pequeños ganan riqueza cuando combinan texturas y siluetas contrastantes. Las hojas largas y rígidas de un Phormium tenax pueden dialogar con la ligereza casi etérea de una Nassella tenuissima. Del mismo modo, una planta de porte vertical puede destacarse mucho más cuando está rodeada por especies de crecimiento redondeado. Estos contrastes generan interés visual incluso cuando la cantidad de especies es limitada.

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Los paisajistas suelen hablar de capas vegetales, una estrategia que permite construir profundidad en superficies reducidas. El concepto es simple: las plantas más altas forman el fondo, las medianas aportan volumen y las bajas terminan de definir el primer plano. Cuando esta estructura está bien resuelta, el jardín adquiere una sensación de profundidad que engaña al ojo y multiplica visualmente los metros disponibles.

En los espacios reducidos también conviene aprovechar una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: la altura Ines Clusellas

Las plantas más altas forman el fondo, las medianas aportan volumen y las bajas terminan de definir el primer plano

Las gramíneas ornamentales se han convertido en grandes aliadas de este tipo de diseño. La Muhlenbergia capillaris, los distintos Pennisetum y la siempre elegante Nassella tenuissima aportan movimiento durante todo el año y generan una atmósfera más natural y contemporánea. Además, permiten introducir textura sin necesidad de recurrir a una gran diversidad de especies.

Muhlenbergia capillaris y Pennisetum setaceum Archivo Revista Jardin

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El recuso de la repetición

Otro recurso fundamental consiste en repetir. La repetición es una de las bases del diseño paisajístico y suele ser lo que diferencia a un jardín profesional de uno improvisado. Cuando una misma especie aparece en varios sectores del espacio, el ojo la reconoce y comienza a percibir el conjunto como una unidad. En cambio, cuando cada planta es diferente, la lectura visual se fragmenta y el jardín parece más pequeño y desordenado.

Por eso los paisajistas suelen trabajar con manchas vegetales amplias en lugar de ejemplares aislados. Una agrupación de salvias, acompañada por gramíneas y algunas gauras suele resultar mucho más impactante que una mezcla de veinte especies diferentes conviviendo en pocos metros cuadrados. La repetición genera ritmo, orden y una sensación de amplitud que difícilmente se consigue de otra manera .

Nassella tenuissima y Phormium tenax Archivo Revista Jardin

La repetición de especies genera ritmo, orden y una sensación de amplitud Ines Clusellas

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En los espacios reducidos también conviene aprovechar una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: la altura. Las paredes, cercos y medianeras pueden transformarse en parte activa del diseño mediante el uso de trepadoras o estructuras vegetales. Especies como el mburucuyá (Passiflora caerulea), la uña de gato (Dolichandra unguis-cati), el jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) o la espectacular lluvia de fuego (Pyrostegia venusta) permiten sumar vegetación sin ocupar superficie útil.

Existe un último recurso que suele ser el más difícil de aceptar para quienes aman las plantas: dejar espacio libre. Los mejores jardines rara vez están completamente llenos. Un sendero de grava, una pequeña superficie de césped, unas lajas separadas por cubresuelos o simplemente un área despejada generan pausas visuales que permiten apreciar mejor la vegetación. El vacío también forma parte del diseño.