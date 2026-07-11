Tu primer jardín nativo: Por dónde empezar y qué plantar para crear un jardín biodiverso

Valeria Burrieza 11 de julio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Durante años, las plantas nativas fueron consideradas un universo exclusivo para especialistas, naturalistas o paisajistas obsesionados con la biodiversidad. Hoy ocurre exactamente lo contrario: se convirtieron en una de las formas más simples, económicas y efectivas de crear un jardín atractivo y fácil de mantener.

La razón es simple: estas especies evolucionaron durante miles de años en las condiciones climáticas de cada región, conocen las sequías, las heladas, los períodos de lluvia y los suelos locales mejor que cualquier planta exótica. Por eso suelen requerir menos riego, menos fertilizantes y menos cuidados . Además, atraen mariposas, abejas, aves y otros polinizadores fundamentales para la salud del ecosistema.

Pero frente a tantas opciones, surge una duda frecuente: ¿por dónde empezar?

Las flores de Glandularia peruviana atraen mariposas y otros polinizadores. Son ideales para canteros soleados y jardines de estilo espontáneo Gentileza Candela Castro

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¿Cómo empezar?

Uno de los errores más comunes es querer reemplazar todas las plantas existentes. Lo más recomendable es comenzar con un pequeño sector: un cantero, un borde soleado o incluso algunas macetas.

Las plantas nativas suelen lucirse más cuando se agrupan en conjuntos o manchas de una misma especie. Este recurso, además de generar mayor impacto visual, facilita que mariposas y otros insectos encuentren las flores con mayor facilidad.

Baccharis spicata y Achyrocline satureioides, dos especies ideales para jardines que buscan biodiversidad Ines Clusellas

Las especies fáciles de multiplicar

Para quienes dan sus primeros pasos, conviene empezar con especies nobles, adaptables y de crecimiento relativamente rápido.

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No hace falta reemplazar todas las plantas, se puede empezar por un cantero, un rincón soleado o unas macetas

Según explica la especialista Clara Milano, muchas nativas argentinas pueden reproducirse fácilmente mediante gajos o esquejes, una técnica que permite obtener nuevas plantas a partir de ramas sanas de ejemplares ya establecidos.

Estas son algunas de las especies ideales para comenzar:

Azahar del monte ( Aloysia gratissima )

Es uno de los arbustos nativos más aromáticos. Produce una floración blanca muy atractiva para polinizadores y aporta estructura al jardín durante buena parte del año.

Carquejilla ( Baccharis articulata )

Resistente y adaptable, funciona muy bien en jardines de bajo mantenimiento. Su aspecto silvestre encaja perfectamente en diseños naturalistas.

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Baccharis articulata y Aloysia gratissima, dos especies silvestres de fácil mantenimiento Ines Clusellas

Chilca blanca ( Baccharis spicata )

Crece con vigor y genera refugio para insectos benéficos y aves pequeñas. Es una excelente opción para quienes buscan biodiversidad.

Sauce criollo ( Salix humboldtiana )

Ideal para terrenos amplios o zonas cercanas al agua. Su crecimiento rápido permite generar sombra y volumen en poco tiempo.

No todo son arbustos. Algunas herbáceas nativas ofrecen largas temporadas de floración y son fundamentales para crear jardines llenos de vida.

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Ñil ñil ( Acmella decumbens )

Produce flores llamativas y se adapta muy bien a diferentes situaciones del jardín.

Glandularias ( Glandularia spp .)

Sus flores atraen mariposas y otros polinizadores durante meses. Son ideales para borduras, canteros soleados y jardines de aspecto espontáneo.

Acmella decumbens y Glandularia, dos especies nativas para quienes buscan flores llamativas Ines Clusellas

Marcela ( Achyrocline satureioides )

Conocida por sus usos tradicionales en infusiones, aporta textura y delicadas flores amarillas.

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Cómo multiplicar tus propias plantas

Una de las ventajas de las nativas es que muchas pueden reproducirse sin grandes conocimientos técnicos.

La propagación por gajos consiste en seleccionar una rama sana, sin flores ni frutos, cortarla y favorecer el desarrollo de raíces en un sustrato húmedo. El procedimiento permite ampliar el jardín sin necesidad de comprar nuevas plantas y conservar las características del ejemplar original.

La mayoría de las especies nativas pueden reproducirse con facilidad Ines Clusellas

Un jardín nativo exitoso no se mide por la cantidad de especies que contiene, sino por las relaciones que genera: mariposas que encuentran alimento, aves que visitan el espacio, insectos que colaboran con la polinización y plantas que prosperan sin exigir cuidados constantes.

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