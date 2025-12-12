Qué es un jardín salvaje, por qué es tendencia y cómo se construye

Durante décadas aprendimos que un jardín bonito era aquel donde el pasto parecía una alfombra, los canteros se recortaban con escuadra y las plantas no invadían ni un centímetro más allá de su lugar asignado.

Hoy, el paradigma del orden cede paso al de la vida. Los jardines salvajes –o rewilded gardens– ya no son una moda entre paisajistas excéntricos: son una forma nueva (y más humana) de entender el rol de lo verde en contextos urbanos.

Las plantas nativas ganan espacio en los jardines espontáneos Ines Clusellas/ Revista Jardin

Menos control, más ecosistema. Menos poda, más polinizadores. La ecuación es simple y positiva.

“Rewilding” es un concepto que nació para restaurar grandes paisajes silvestres y ahora empieza a aplicarse también en balcones, patios y jardines urbanos.

Menos poda, más polinizadores y aves insectívoras Ines Clusellas/ Revista Jardin

La pregunta entonces es: ¿Te animás a que tu jardín deje de obedecerte?

¿Qué es un jardín salvaje?

Un jardín salvaje no es un baldío. No es abandono, es otra estética y otra lógica.

Implica dejar que la naturaleza recupere parte del protagonismo, permitiendo que las especies se reproduzcan, se dispersen y coexistan con mayor libertad .

Un jardín salvaje es una plataforma para reactivar redes ecológicas: donde antes sólo había un cerco geométrico y un césped cortado al milímetro, ahora llegan colibríes, abejas, mariposas, escarabajos y aves insectívoras.

En un jardín salvaje se reactivan las redes ecológicas: donde antes sólo había un cerco geométrico ahora hay colibríes, abejas, mariposas y aves Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo empezar la transición al rewilding?

No hace falta tirar abajo todo lo sembrado y empezar desde cero. Se puede comenzar por etapas, con decisiones tácticas:

Evitar el uso de herbicidas, fertilizantes sintéticos o riegos excesivos.

Elegir especies nativas adaptadas al clima y al suelo local.

Permitir floraciones espontáneas en sectores del jardín.

Incorporar refugios para aves, insectos, sapos y mariposas.

Respetar los ciclos naturales: hojas caídas, ramas secas, frutos en el suelo.

Permitir floraciones espontáneas en sectores del jardín es un camino para generar un jardín lleno de vida Ines Clusellas/ Revista Jardin

Renunciar al jardín de catálogo implica asumir que no todo debe estar bajo control humano y que lo verdaderamente bello a veces es lo que se escapa.

Un jardín salvaje no se mira: se escucha, se huele, se habita. Y, si está bien pensado, también se convierte en un pequeño santuario de resistencia verde en la ciudad.