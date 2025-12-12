LA NACION

Qué es un jardín salvaje, por qué es tendencia y cómo se construye

No es una moda excéntrica ni un regreso al caos: los jardines salvajes reescriben cómo entendemos la belleza y la vida en la ciudad. Por qué cada vez más expertos recomiendan soltar el control

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONValeria Burrieza
Ines Clusellas/ Revista Jardin

Durante décadas aprendimos que un jardín bonito era aquel donde el pasto parecía una alfombra, los canteros se recortaban con escuadra y las plantas no invadían ni un centímetro más allá de su lugar asignado.

Hoy, el paradigma del orden cede paso al de la vida. Los jardines salvajes –o rewilded gardens– ya no son una moda entre paisajistas excéntricos: son una forma nueva (y más humana) de entender el rol de lo verde en contextos urbanos.

Las plantas nativas ganan espacio en los jardines espontáneos
Las plantas nativas ganan espacio en los jardines espontáneosInes Clusellas/ Revista Jardin

Menos control, más ecosistema. Menos poda, más polinizadores. La ecuación es simple y positiva.

“Rewilding” es un concepto que nació para restaurar grandes paisajes silvestres y ahora empieza a aplicarse también en balcones, patios y jardines urbanos.

Menos poda, más polinizadores y aves insectívoras
Menos poda, más polinizadores y aves insectívoras Ines Clusellas/ Revista Jardin

La pregunta entonces es: ¿Te animás a que tu jardín deje de obedecerte?

¿Qué es un jardín salvaje?

Un jardín salvaje no es un baldío. No es abandono, es otra estética y otra lógica.

Implica dejar que la naturaleza recupere parte del protagonismo, permitiendo que las especies se reproduzcan, se dispersen y coexistan con mayor libertad.

Un jardín salvaje es una plataforma para reactivar redes ecológicas: donde antes sólo había un cerco geométrico y un césped cortado al milímetro, ahora llegan colibríes, abejas, mariposas, escarabajos y aves insectívoras.

En un jardín salvaje se reactivan las redes ecológicas: donde antes sólo había un cerco geométrico ahora hay colibríes, abejas, mariposas y aves
En un jardín salvaje se reactivan las redes ecológicas: donde antes sólo había un cerco geométrico ahora hay colibríes, abejas, mariposas y aves Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo empezar la transición al rewilding?

No hace falta tirar abajo todo lo sembrado y empezar desde cero. Se puede comenzar por etapas, con decisiones tácticas:

  • Evitar el uso de herbicidas, fertilizantes sintéticos o riegos excesivos.
  • Elegir especies nativas adaptadas al clima y al suelo local.
  • Permitir floraciones espontáneas en sectores del jardín.
  • Incorporar refugios para aves, insectos, sapos y mariposas.
  • Respetar los ciclos naturales: hojas caídas, ramas secas, frutos en el suelo.
Permitir floraciones espontáneas en sectores del jardín es un camino para generar un jardín lleno de vida
Permitir floraciones espontáneas en sectores del jardín es un camino para generar un jardín lleno de vidaInes Clusellas/ Revista Jardin

Renunciar al jardín de catálogo implica asumir que no todo debe estar bajo control humano y que lo verdaderamente bello a veces es lo que se escapa.

Un jardín salvaje no se mira: se escucha, se huele, se habita. Y, si está bien pensado, también se convierte en un pequeño santuario de resistencia verde en la ciudad.

Por Valeria Burrieza
Revista Jardin
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista Jardín
  1. La planta que tenés que tener para darle un aire exótico y diferente al jardín
    1

    La planta que tenés que tener para darle un aire exótico y diferente al jardín

  2. Cómo logran los paisajistas que un jardín parezca natural
    2

    Cómo logran los paisajistas que un jardín parezca natural

  3. Qué lo hace tan especial y cómo cuidarlo para que florezca
    3

    Jazmín del Cabo: Qué lo hace tan especial y cómo cuidarlo para que florezca

  4. El truco de las abuelas para hacer plantas desde gajos en tiempo récord
    4

    El truco de las abuelas para hacer plantas desde gajos en tiempo récord

Cargando banners ...