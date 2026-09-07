Qué plantas están florecidas ahora y llenan de color los barrios

Aunque empiezan a florecer en invierno, todavía vemos esta enredadera de flores que no pasan inadvertidas. Es la trompeta de San Juan o Pyrostegia venusta, una trepadora ideal para cercos, pérgolas y alambrados. El nombre Pyrostegia proviene del griego relacionado con “fuego”, porque cuando está en plena floración parece una cascada de llamas naranjas cubriendo la estructura donde crece.

Pyrostegia venusta trepando por el lateral de un edificio Archivo Revista Jardin

Es famosa por sus racimos de flores que aparecen cuando muchas otras plantas están en reposo. Atrae picaflores donde esté. Las hojas son verdes, compuestas y con zarcillos que le permiten sujetarse a muros o estructuras. Es una planta nativa que necesita pleno sol para florecer. Conviene podarla después de la floración para controlar su tamaño y estimular nuevos brotes.

La trompeta de San Juan como una cascada de flores encendidas Archivo Revista Jardin

Pero si tus paseos por el barrio ya tienen otro aroma, es culpa del jazmín chino. Seguro viste los botones rosados en los muros de las casas, y ahora ya empiezan a abrirse sus flores blancas. El Jasminum polyanthum es una especie trepadora de hoja perenne reconocida por su crecimiento rápido y enérgico. Puede desarrollarse hasta alcanzar los 5 metros de altura, lo que la convierte en una excelente opción para cubrir pérgolas, enrejados o paredes con una masa verde cargada de aroma.

Jasminum polyanthum que anuncia que la primavera está por llegar Archivo Revista Jardin

Las flores se presentan reunidas en racimos. Aunque los botones muestran tonalidades rosadas, al abrirse revelan corolas blancas de forma tubular. Su perfume es intenso y se vuelve especialmente perceptible durante la noche. Debido a su vigor, requiere podas de raleo para controlar el crecimiento y evitar que se acumulen capas de follaje demasiado densas. La floración dura cerca de 30 días y, una vez marchitas, las flores suelen permanecer adheridas a la planta durante algún tiempo. Si no se retiran, pueden verse deslucidas. Otro punto a tener en cuenta es su sensibilidad a las heladas fuertes. En las zonas de clima más frío se recomienda ubicarlo en lugares resguardados o cultivarlo en macetas para protegerlo mejor de las bajas temperaturas.

Los pimpollos rosados del jazmín y ya algunas flores abiertas, con su perfume característico, que se intensifica por las noches Archivo Revista Jardin

Pero no solo las trepadoras nos regalan sus flores en esta época. Si miramos para arriba, podemos descubrir la abundante floración de los aromos (Acacia dealbata) entre su follaje gris azulado de aspecto plumoso. Presente en algunas veredas y espacios verdes de Buenos Aires, el aromo se destaca durante el invierno por su abundante floración amarilla, como pompones, y aromática. Sus flores atraen diversos insectos polinizadores y aportan color al paisaje urbano.

Los aromos comenzaron a florecer en invierno y aún conservan sus flores amarillas Archivo Revista Jardin

También pueden asomar, detrás de alguna reja o cerco, las ramas desnudas de hojas de la Magnolia liliiflora. Es un arbusto ornamental de origen chino que se destaca por su espectacular floración a fines del invierno y comienzos de la primavera. Sus grandes flores, de tonos rosados a púrpura y forma semejante a la de un lirio, suelen abrirse antes de la aparición de las hojas. De crecimiento lento y porte compacto, resulta ideal para jardines urbanos, donde aporta elegancia y color cuando muchas otras especies aún permanecen en reposo. Además, sus flores ligeramente perfumadas atraen insectos polinizadores, contribuyendo a la biodiversidad del entorno.

Las impresionantes flores de la magnolia empiezan a poblar las ramas Archivo Revista Jardin

Si encontramos alguna casa con jardín en el frente quizás tengamos la suerte de ver el mar de flores de los ipheion (Ipheion uniflorum). Reconocida por sus delicadas flores blancas con forma de estrella, esta planta es una excelente opción para borduras, canteros y macetas. A pesar de su aspecto delicado, tolera muy bien las bajas temperaturas. Además, sus flores atraen insectos polinizadores que posteriormente se convierten en alimento para aves insectívoras. Es una herbácea perenne bulbosa, es decir, rebrota cada año a partir de un bulbo subterráneo.

Ipheion uniflorum en el jardín de entrada de una casa Archivo Revista Jardin

Sus hojas desprenden un suave aroma similar al de la cebolla cuando se las estruja, debido a su parentesco con otras especies de la subfamilia de los alliums. Es una nativa de bajo mantenimiento, adaptable a distintos tipos de suelo y fácil de cultivar.

También pueden asomar las flores de las amapolitas (Papaver dubium). Es una planta herbácea anual con flores solitarias, de color rojo, generalmente más claras que las de la amapola común (Papaver rhoeas) y muchas veces sin la típica mancha negra en la base de los pétalos. Genera un banco de semillas persistente en el suelo, por lo que puede reaparecer años después, cuando el terreno se remueve. Sus flores son visitadas por abejas, escarabajos y moscas polinizadoras.