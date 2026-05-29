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Un proyecto que mezcla naturaleza, diseño y sustentabilidad en una misma experiencia

Un proyecto que mezcla naturaleza, diseño y sustentabilidad en una misma experiencia

Cada sendero, espejo de agua y terraza verde fue diseñado junto con la obra para crear una vivienda integrada al entorno y preparada para durar décadas

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RevistaJardín

Antes de que existieran los muros, ya estaban imaginadas las sombras. Antes del hormigón, el movimiento de los pastos con el viento. En este proyecto de Pilar, el paisaje no llegó para decorar una casa terminada: nació junto con ella, como si la arquitectura hubiera emergido lentamente de la tierra. Entre helechos nativos, lomadas suaves y terrazas verdes que evocan la inmensidad pampeana, el jardín construye una ilusión delicada y poderosa: la de un lugar que parece haber estado allí desde siempre.

IEVSA es una empresa argentina especializada en planificación, diseño y ejecución de proyectos de paisajismo. Su nombre responde a Ingeniería en Espacios Verdes S.A., una definición que refleja con precisión su enfoque interdisciplinario, donde el paisaje se aborda desde una perspectiva técnica, estética y ecológica.

Pérgolas, pileta y solado son contemplados en el diseño propuesto por IEVSA
Pérgolas, pileta y solado son contemplados en el diseño propuesto por IEVSAInes Clusellas

El estudio está liderado por el ingeniero agrónomo Iván Palacios Paz, responsable de la gestión comercial y la dirección de obra, y por la licenciada Iara Parisi, a cargo del diseño, la planificación y el seguimiento de los proyectos. Juntos conforman un equipo que trabaja con la premisa de que el paisaje debe entenderse como un vínculo entre la arquitectura y el territorio.

El ingeniero agrónomo Iván Palacios Paz es el responsable de la gestión comercial y la dirección de obra y la licenciada Iara Parisi está a cargo del diseño
El ingeniero agrónomo Iván Palacios Paz es el responsable de la gestión comercial y la dirección de obra y la licenciada Iara Parisi está a cargo del diseñoInes Clusellas
IEVSA.mp4
IEVSA.mp4

En una vivienda ubicada en Pilar, el paisaje fue concebido desde el inicio como una pieza estructural del proyecto. El encargo de los propietarios planteaba un desafío tan ambicioso como estimulante: crear una casa capaz de perdurar en el tiempo, con un fuerte compromiso con la sustentabilidad y la eficiencia energética.

Vista desde la terraza del área del fogonero y del "paisaje prestado" de la zona común del barrio, lo que agranda visualmente el espacio
Vista desde la terraza del área del fogonero y del "paisaje prestado" de la zona común del barrio, lo que agranda visualmente el espacioInes Clusellas

Terrazas verdes, paneles solares y un sistema de climatización por geotermia fueron algunos de los recursos incorporados a la arquitectura. En ese contexto, el paisajismo se integró desde las primeras etapas de obra, trabajando en simultáneo con el diseño arquitectónico para definir circulaciones, áreas de estar, accesos, pérgolas y espejos de agua.

La terraza cuenta con una pérgola, agregando a la casa un lugar más para estar al aire libre
La terraza cuenta con una pérgola, agregando a la casa un lugar más para estar al aire libreInes Clusellas

“Buscamos que la casa se perciba como si el jardín hubiera estado allí antes que la arquitectura”, explican desde el estudio. Esa premisa guía cada decisión proyectual y permite que el paisaje se funda de manera natural con la construcción.

Se proyectó el fogonero-parrilla como un lugar de sombra en verano y de sol en invierno, con árboles caducos
Se proyectó el fogonero-parrilla como un lugar de sombra en verano y de sol en invierno, con árboles caducosInes Clusellas
Una mesa para comer al aire libre o para realizar trabajos de jardinería acompaña la zona de estar del fogonero
Una mesa para comer al aire libre o para realizar trabajos de jardinería acompaña la zona de estar del fogoneroInes Clusellas

La elección de materiales ocupa un rol central en este proceso. Senderos peatonales, accesos vehiculares, pérgolas y piscinas se diseñan de manera integral, considerando tanto su funcionalidad como su relación estética con el entorno.

La plantación del sector trasero es de estilo naturalista, con unas lomadas que dan movimiento al conjunto
La plantación del sector trasero es de estilo naturalista, con unas lomadas que dan movimiento al conjuntoInes Clusellas

Esta metodología responde a una convicción del estudio: el paisajismo debe acompañar la obra desde el comienzo y no limitarse a una intervención final. Por eso, IEVSA propone un servicio integral que participa desde la etapa de planos, cuando el arquitecto define la implantación de la casa. De este modo, el jardín no se añade al proyecto, sino que crece con él.

En el balcón de la planta alta se colocaron enredaderas para que cubrieran de verde la pérgola que da al sector de la galería y pileta
En el balcón de la planta alta se colocaron enredaderas para que cubrieran de verde la pérgola que da al sector de la galería y piletaInes Clusellas

En el frente, se creó un paisaje de sombra inspirado en el sotobosque, con una paleta de especies que incluyó helechos nativos, lapachos y especies de distintas texturas de hojas.

En el sector del frente se le dio privacidad a la entrada a través de un muro de durmientes de quebracho con enredaderas
En el sector del frente se le dio privacidad a la entrada a través de un muro de durmientes de quebracho con enredaderasGentileza IEVSA
Un lapacho recibe en la entrada en donde se pensó en una plantación de semisombra de estilo subtropical
Un lapacho recibe en la entrada en donde se pensó en una plantación de semisombra de estilo subtropicalInes Clusellas

En la zona trasera el césped es acompañado por lomadas suaves al pie de un fumo bravo que aporta un carácter más espontáneo y naturalista al jardín.

Un fumo bravo acompaña con su forma característica una zona de césped con suaves lomadas
Un fumo bravo acompaña con su forma característica una zona de césped con suaves lomadasInes Clusellas

Se hizo el mismo trabajo en la parte de terrazas, donde trabajaron con todas las cubiertas verdes imitando las estepas pampeanas con los paneles solares de por medio.

Para el estudio IEVSA es imprescindible poder crear desde el inicio las zonas de pérgolas, circulaciones y pileta para que el jardín se vea como si siempre hubiera estado allí
Para el estudio IEVSA es imprescindible poder crear desde el inicio las zonas de pérgolas, circulaciones y pileta para que el jardín se vea como si siempre hubiera estado allíInes Clusellas

Hacia la zona del fogonero, el lenguaje del jardín cambia y adopta una estética más abierta y árida, evocando los paisajes de la pampa. Esta transición entre distintos ambientes permitió incorporar referencias a diversas ecorregiones argentinas dentro del mismo proyecto, logrando un jardín diverso, coherente y alineado con los objetivos de sustentabilidad planteados desde el inicio.

El follaje grisáceo del fumo bravo acompaña la plantación de estilo naturalista. El sector de fogonero se pensó como una zona seca, sin césped
El follaje grisáceo del fumo bravo acompaña la plantación de estilo naturalista. El sector de fogonero se pensó como una zona seca, sin céspedInes Clusellas
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