Convirtió su curiosidad por las hierbas en un proyecto de vida

Hace treinta años, el ruido constante de la ciudad empezó a pesarle más de lo habitual. El apuro, los horarios y el estrés la llevaron a tomar una decisión transformadora: mudarse a Ingeniero Maschwitz para ser parte de la naturaleza. Allí, entre la tierra viva y los cielos abiertos, encontró en su jardín un lugar de aprendizaje, trabajo y pasión.

Gabriela Quiroga cosecha de su jardín lo que luego terminará en blends Ines Clusellas

Gabriela Quiroga es profesora de Historia y maestra de tango, pero fue la naturaleza la que terminó enseñándole un nuevo camino. “ Descubrí que la medicina estaba en mi casa, que con ella podía sanar a mi familia ”, asegura. Lo que empezó como una observación cotidiana del crecimiento de las plantas en su jardín derivó en una nueva forma de vida y trabajo.

“Respiro”, un blend de su autoría Ines Clusellas

Su emprendimiento, Sabiablends, nació desde la curiosidad. El llantén aparecía una y otra vez en el jardín. Entonces, decidió investigar sus propiedades y, sin saberlo, abrió la puerta a un universo nuevo para ella, aunque ancestral para muchos. “Las plantas nos invitan a un camino de autoconocimiento y nos devuelven una sabiduría ancestral que todos y todas llevamos en nuestro interior”, sentencia Gabriela.

Viborera en plena floración (izquierda). El llantén crece cómodo en este jardín (derecha) Ines Clusellas

Gracias a este descubrimiento, y guiada completamente por la inquietud de aprender, se formó como “coach herbal”, estudió técnicas de blending, fitomedicina, completó una formación en plantas medicinales y otra en plantas nativas. Y gran parte de su aprendizaje proviene del saber de los pueblos originarios que, al igual que Gabriela, entienden la tierra como un sistema vivo y generoso.

Parte del jardín con los canteros donde crecen las plantas que luego usa para armar sus mezclas Ines Clusellas

Detalle de los canteros donde crecen los "ingredientes" Ines Clusellas

El cuidado del jardín también está en sintonía con su lógica consciente. Gabriela aplica los principios de permacultura: todo lo que extrae vuelve a la tierra en forma de relleno o mulch. Así, respeta los tiempos y las necesidades de la tierra para que nada se desperdicie.

Secado de las flores pos cosecha Ines Clusellas

Hoy, ella produce y vende sus propios blends y dicta talleres, tanto online como presenciales, donde comparte sus saberes y experiencias. En este cruce entre su vocación docente y su afán de conocimiento, encontró la mezcla perfecta. “Quise compartir la magia de la medicina herbal porque creo que es lo que nuestra tierra necesita para sanarla de tanto daño que día a día le hacemos; porque siento que necesitamos recuperar un conocimiento ancestral que nos arrancaron y que nos conecta con nuestro ser más profundo ”, explica.

Melisa, pétalos de rosa, llantén, caléndula, menta y diente de león Ines Clusellas

Su jardín, de unos 1000 metros cuadrados, no responde a un diseño rígido, sino que “va cambiando cada año y toma forma según lo que va surgiendo”. La base de sus mezclas son el llantén, el diente de león, la menta, el cedrón y la melisa. “También pongo caléndula, pétalos de rosa, flores de rúcula, de borraja. Ahora estoy incluyendo las chilcas que salen en mi jardín, la quínoa blanca que todos sacan como yuyo y yo la festejo cuando sale”. Gabriela cultiva, cosecha, seca y arma cada blend de manera autónoma y artesanal, y además vende sets de saquitos de té.

El arte del blending herbal

A diferencia de una infusión simple, en la que se utiliza una sola planta, el blending busca crear mezclas armoniosas capaces de ofrecer sabores complejos, aromas equilibrados y beneficios específicos para el cuerpo.

El té en saquitos de Sabiablends Ines Clusellas

Cada blend tiene un propósito: algunos están pensados para el sistema digestivo, otros para el respiratorio o el nervioso, y complementariamente elabora mezclas más sutiles a partir de flores. “Hay una sola pregunta que todo blend debe saber responder: ¿para qué quiero esta infusión? Es el objetivo el que guía todas las decisiones posteriores, desde la hierba principal hasta los acentos. Por ejemplo, si tenemos como meta hacer un blend digestivo podríamos agregar tomillo o peperina. En cambio, si nos desviamos de la intención del blend y optamos por agregar eucalipto, que se suele usar para el sistema respiratorio, podríamos disipar el efecto deseado”.

Para crearlos, Gabriela utiliza la teoría triangular, que consiste en armar cada blend –con un máximo de cinco plantas– a partir de tres funciones: las hierbas principales ocupan el 70% de cada mezcla y le dan sentido, son la razón por la cual se hace la mezcla; los ingredientes de apoyo representan un 20% y nutren, tonifican y fortalecen los sistemas del cuerpo, sin competir con el ingrediente principal, sino que lo sostienen y lo complementan; y los ingredientes activadores representan el 10% final y tienen como objetivo movilizar y potenciar la acción del blend (se utilizan en pequeñas cantidades porque suelen ser intensas tanto en sabor como en acción).

A partir de esta práctica, Gabriela fue consolidando su mirada sobre el jardín y sobre las plantas que lo habitan. “Muchas de ellas están, seguramente, en nuestros jardines, pero las pisamos o las sacamos, las consideramos malas hierbas... y son plantas superpoderosas que pueden ayudarnos en muchas dolencias”, reflexiona. Su trabajo nos invita a mirar al jardín con otros ojos: no como un espacio decorativo únicamente, sino como un reservorio de saberes, medicina y vida.

La cosecha la realiza Gabriela en el momento indicado y la cantidad justa Ines Clusellas

Tips de cosecha y secado

La mayoría de las plantas se cosechan durante la fase previa a su florecimiento.

Para que el calor no evapore sus aceites esenciales, se suele llevar a cabo a la mañana, antes de que el sol esté en su punto máximo.

La cosecha debe ser siempre sostenible. Usar más de lo necesario o cosechar en áreas protegidas o amenazadas perjudica las poblaciones naturales.

Es importante utilizar tijeras de podar afiladas o cuchillos limpios, para no dañar la planta ni comprometer su crecimiento.

Para el secado, colgar las plantas boca abajo (las cuerdas o perchas son muy útiles). Elegir un lugar seco y bien ventilado, y evitar luz solar directa para que no pierdan sus propiedades.

Texto: Gentileza Lola Mazzaroni