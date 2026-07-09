A metros de la costa de San Isidro, dos arquitectos hicieron su casa-estudio en torno a los árboles del terreno

Lucrecia Álvarez 9 de julio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Descubrimos este lugar paseando a nuestra perrita y enseguida nos dijimos: ‘¿Te imaginás si nos pudiéramos hacer una casa acá?’. Parecía un sueño inalcanzable, porque los lotes suelen ser gigantes en esta zona del Bajo de San Isidro”. Así recuerdan la génesis de este proyecto los arquitectos Florencia Riccillo y Alan Gancberg, pareja, dueños de casa y socios de Estudio FRAG.

Mejor, imposible. Un jacarandá en el jardín y el río, a metros. Hernan Taboada

Contra todo pronóstico, el terreno apareció y, además, de dimensiones y ubicación óptimas. Por si fuera poco, tenía dos árboles: un cedro azul que había sobrevivido a la caída de un rayo y un espléndido jacarandá. Apenas fue suyo empezaron a diseñar Casa Jaca.

Para respetar los retiros y aprovechar al máximo las dimensiones del terreno, la construcción se eleva alrededor de un árbol existente en un diseño de llenos y vacíos con grandes ventanales y terrazas verdes. Hernan Taboada

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“Esta casa es nuestra primera experiencia de diseño juntos”, repasa la dupla, que permitió que los árboles condicionaran la disposición de la vivienda. Aquí, la arquitectura se organiza a partir de dos volúmenes elevados y desfasados siguiendo la diagonal del terreno para abrir vistas, generar terrazas y potenciar la relación entre los distintos niveles.

En el patio delantero, el cedro azul atraviesa el volumen de hormigón que vuela hacia la calle conformando la cubierta de la cochera. Hernan Taboada

Entramos

Abriendo la enorme puerta pivotante (San Jerónimo), la perspectiva se extiende hasta el fondo del jardín. Hernan Taboada

Esta obra fue nuestro laboratorio: nos permitimos probar todo con la lógica de un gran showroom donde los clientes hoy pueden ver nuestra arquitectura funcionando.” — Arqs. Florencia Riccillo y Alan Gancberg, al frente de Estudio FRAG

Hogar de hormigón flanquedado por revestimiento de pared (Travertinos & Piedras) y muebles amurados (Woodhead). Piso de porcelanato (Barugel). Hernan Taboada

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La piedra y los materiales cálidos se contraponen al brutalismo del hormigón visto. “Por lo general, este tipo de casas tienden al minimalismo, pero nuestra búsqueda fue equilibrar”, señalan los dueños

Sofá, puf de cuero, dúo de sillones individuales y mesa ratona (todo de Landmark). Almohadones (Sin Almidón). Alfombra (Mihran). Hernan Taboada

El volumen de madera que aloja lavadero y toilette tiene un frente amueblado (Woodhead) que enmarca el piano de jacarandá. Coincidencias. Hernan Taboada

La disposición en L, con el comedor como rótula, permite que la cocina esté bien integrada al conjunto, pero lo suficientemente retirada del living para que no se vea desde el ingreso.

Muebles (Woodhead) en melamina 'Hickory' (Egger) con tiradores y bordes de kiri teñido. Mesada de cuarcita (Forte Dei Marmi). Anafe (Whirlpool) bajo un extractor cilíndrico (Maraldi). Hernan Taboada

La generosa mesa del comedor ocupa el corazón de la planta, en el espacio con doble altura. Tras una larga búsqueda, encontraron la lámpara perfecta para iluminarla: de papel japonés, es como una luna interior que baja sin obstruir las vistas.

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Mesa y sillas de comedor (todo de Landmark). La lámpara colgante 'Akari' es un diseño de Isamu Noguchi hecho a mano en papel washi tradicional. Hernan Taboada

Arquitectura interior

Subiendo el primer tramo de la escalera, nos encontramos con un escritorio de uso público que balconea sobre la doble altura mirando al jardín. Pasando la puerta, un pasillo conduce a los dormitorios.

El revestimiento de madera envuelve el cuarto principal (al contrafrente) y el infantil (hacia la calle). El segundo tramo de escalera lleva al estudio de FRAG Arquitectura. Hernan Taboada

En la suite principal, cama (Marini Estudio). Revestimiento entablonado (Woodhead). Cortinas (Patricia López). Hernan Taboada

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“Muchas veces diseñamos primero los muebles y después vemos hasta dónde llegan los muros; creemos que todo es parte de lo mismo y lo pensamos de forma integral”.

Persianas plegables (Metalúrgica ACH). Silla de pana azul, cómoda y mueble colgante con led (todo de Woodhead). Hernan Taboada

Las persianas del dormitorio se pliegan hacia adentro y quedan escondidas al abrirse, lo que mejora la vista y mantiene una depurada lectura desde el exterior.

Aplique con brazo articulado (Boutique de Luz). Piso (Barugel) y alfombra (Mihran). Hernan Taboada

Integrar el espacio de la bacha al dormitorio permite ganar metros y darle más amplitud a la suite. Aquí, además, lleva luminosidad y vistas al cuarto de baño.

Bebé en casa

La obra tomó dos años, durante los cuales la familia se consolidó con la llegada del primer hijo. El diseño debió adecuarse e incorporar el cuarto del bebé, así como barandas y medidas de seguridad.

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Cama de lenga (Marcia Morán). Placard y vanitory (Woodhead). Grifería (Peirano). Espejo y aplique (Boutique de Luz). Hernán Taboada

La paleta mantiene la combinación de blanco y madera con acentos en verde. “Está en los detalles de la decoración y también en la vegetación: es el tercer color de la casa”, señalan los dueños.

Desde la raíz

Bañado por el luminoso manto del jacarandá, el último piso estaba pensado como sala de música. La llegada del bebé y lo fabuloso de la vista derivaron naturalmente en que las oficinas de FRAG Arquitectura se trasladaran aquí.

El estudio tiene una mesa para el teclado, una grande para trabajar en equipo y una biblioteca a medida (todo de Talleres Sustentables). Silla (Landmark), sillón de cuero (Manifesto). Cortinas (Patricia López). Hernan Taboada

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Balcón con baranda de cristal (Elece) y vetanal corredizo (Carpeal). Hernan Taboada

Como siempre, el mayor desafío no se advierte a simple vista: sentar las fundaciones en un suelo arcilloso surcado por enormes raíces fue un escollo que se resolvió con un sistema de tensores de compleja ingeniería.

Vista al rincón del fogonero desde los techos verdes que prometen atraer mariposas y picaflores en primavera. Hernan Taboada

“La casa son dos cajitas que se desfasan: la del frente es de hormigón y la de los dormitorios tiene esa piel de madera que se termina de integrar con los parasoles plegables”.

La galería con parrilla (Metalúrgica ACH) está equipada con mesa, bancos y sillones (Casa Brava). Una puerta-ventana corrediza (Carpeal) a ras del piso con caja de desagüe permite integrar por completo el exterior. Hernan Taboada

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