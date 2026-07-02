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Alfombra de lana diseñada por Mariana Kratochwil y tejida por Elementos Argentinos.
Revista Living

Alfombras en lugares de paso: cómo elegir una ideal y por qué suma más que un toque decorativo

Definen la circulación, protegen los pisos y transforman espacios de paso en lugares con identidad. Claves prácticas para elegirlas y ejemplos reales que muestran cómo usarlas bien.

Mercedes Lombardo
2'
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Los pasillos suelen ser espacios olvidados, meramente funcionales. Sin embargo, una alfombra puede cambiar por completo esa percepción: marca el recorrido, suma calidez y ayuda a organizar visualmente la casa.

En esta cocina del arquitecto Alejandro Apa, la alfombra (Mihran) y las lámparas (Landmark) suman exotismo y color a una apuesta de muebles (De Otro Tiempo) bien minimalista
En esta cocina del arquitecto Alejandro Apa, la alfombra (Mihran) y las lámparas (Landmark) suman exotismo y color a una apuesta de muebles (De Otro Tiempo) bien minimalistaPompi Gutnisky

Los beneficios van más allá de la estética: son funcionales porque protegen los pisos en zonas de alto tránsito, mejoran la acústica, ofrecen confort térmico y reducen el riesgo de resbalones.

En el hall de ingreso de esta casa de Estudio Trama, sobre un piso de cemento alisado, alfombra tejida (Seara)
En el hall de ingreso de esta casa de Estudio Trama, sobre un piso de cemento alisado, alfombra tejida (Seara)Santiago Ciuffo
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¿Cómo calculo el tamaño?

Puestos a elegir alfombras, el mal cálculo de tamaño es el error más común. Cuando hablamos de pasillos, hay algunas reglas de oro que pueden ayudar:

En casa de la arquitecta y directora de la revista Living, una alfombra de diseño propio desarrollada por Elementos Argentinos
En casa de la arquitecta y directora de la revista Living, una alfombra de diseño propio desarrollada por Elementos ArgentinosSantiago Ciuffo
  • Lo ideal es que quede un margen de entre 10 y 20 cm libres a cada lado
  • En pasillos largos, conviene que acompañe todo el recorrido (o usar dos en serie)
  • Evitar alfombras demasiado cortas: “flotando” pierden sentido.
Alfombra de lana tejida a mano, de patrón geométrico (Caucus Lab). Malena Taboada y Florencia Melazza, de Melazza Mobili, a cargo del interiorismo
Alfombra de lana tejida a mano, de patrón geométrico (Caucus Lab). Malena Taboada y Florencia Melazza, de Melazza Mobili, a cargo del interiorismoPompi Gutnisky

No son exclusivas de pasillos; las runners también se pueden usar en:

  • En cocinas: acompañan mesadas largas y protegen zonas de trabajo
  • En vestidores: aportan confort para caminar descalzo
  • En baños: suman calidez en pisos fríos
  • En áreas sociales: conectan ambientes
En la cocina de Ale Sly, la alfombra habla de una costumbre europea, aquí, desplegada para el impacto
En la cocina de Ale Sly, la alfombra habla de una costumbre europea, aquí, desplegada para el impactoMARÍA EUGENIA DANERI
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Las podemos encontrar de algodón y fibras planas, fáciles de limpiar e ideales para alto tránsito; de lana, más duraderas y confortables, pero también más delicadas; y sintéticas, las más prácticas para cocina y baño.

En el vestidor de la suite, kilim antiguo heredado, sillón ‘Gaucho Pop’ (Eugenio Aguirre), mesa ‘Rodaja’ con patas de hierro (Sol Palou). Casa en Nordelta, de Lorena Pedace
En el vestidor de la suite, kilim antiguo heredado, sillón ‘Gaucho Pop’ (Eugenio Aguirre), mesa ‘Rodaja’ con patas de hierro (Sol Palou). Casa en Nordelta, de Lorena PedaceDaniel Karp

Limpieza:

  • Aspirar con frecuencia
  • Girarlas cada cierto tiempo
  • Usar bases antideslizantes siempre
Alfombra (Francesca Darget para Tupé Home) en la antesala del toilette del departamento de Lola Fernández, fundadora de Estudio Losa. Cuadro (Tapiri).
Alfombra (Francesca Darget para Tupé Home) en la antesala del toilette del departamento de Lola Fernández, fundadora de Estudio Losa. Cuadro (Tapiri).Magalí Saberian

Para evitar deslizamientos, lo ideal es colocar una base antideslizante –una malla de goma que se corta a medida– entre la alfombra y el piso. Es una solución simple que mejora la seguridad y ayuda a que la alfombra angosta se mantenga siempre en su lugar.

Por Mercedes Lombardo
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