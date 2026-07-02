Alfombras en lugares de paso: cómo elegir una ideal y por qué suma más que un toque decorativo

Mercedes Lombardo 2 de julio de 2026 00:05 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Los pasillos suelen ser espacios olvidados, meramente funcionales. Sin embargo, una alfombra puede cambiar por completo esa percepción: marca el recorrido, suma calidez y ayuda a organizar visualmente la casa.

En esta cocina del arquitecto Alejandro Apa, la alfombra (Mihran) y las lámparas (Landmark) suman exotismo y color a una apuesta de muebles (De Otro Tiempo) bien minimalista Pompi Gutnisky

Los beneficios van más allá de la estética: son funcionales porque protegen los pisos en zonas de alto tránsito, mejoran la acústica, ofrecen confort térmico y reducen el riesgo de resbalones.

En el hall de ingreso de esta casa de Estudio Trama, sobre un piso de cemento alisado, alfombra tejida (Seara) Santiago Ciuffo

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¿Cómo calculo el tamaño?

Puestos a elegir alfombras, el mal cálculo de tamaño es el error más común. Cuando hablamos de pasillos, hay algunas reglas de oro que pueden ayudar:

En casa de la arquitecta y directora de la revista Living, una alfombra de diseño propio desarrollada por Elementos Argentinos Santiago Ciuffo

Lo ideal es que quede un margen de entre 10 y 20 cm libres a cada lado

En pasillos largos, conviene que acompañe todo el recorrido (o usar dos en serie)

Evitar alfombras demasiado cortas: “flotando” pierden sentido.

Alfombra de lana tejida a mano, de patrón geométrico (Caucus Lab). Malena Taboada y Florencia Melazza, de Melazza Mobili, a cargo del interiorismo Pompi Gutnisky

No son exclusivas de pasillos; las runners también se pueden usar en:

En cocinas: acompañan mesadas largas y protegen zonas de trabajo

En vestidores: aportan confort para caminar descalzo

En baños: suman calidez en pisos fríos

En áreas sociales: conectan ambientes

En la cocina de Ale Sly, la alfombra habla de una costumbre europea, aquí, desplegada para el impacto MARÍA EUGENIA DANERI

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Las podemos encontrar de algodón y fibras planas, fáciles de limpiar e ideales para alto tránsito; de lana, más duraderas y confortables, pero también más delicadas; y sintéticas, las más prácticas para cocina y baño.

En el vestidor de la suite, kilim antiguo heredado, sillón ‘Gaucho Pop’ (Eugenio Aguirre), mesa ‘Rodaja’ con patas de hierro (Sol Palou). Casa en Nordelta, de Lorena Pedace Daniel Karp

Limpieza:

Aspirar con frecuencia

Girarlas cada cierto tiempo

Usar bases antideslizantes siempre

Alfombra (Francesca Darget para Tupé Home) en la antesala del toilette del departamento de Lola Fernández, fundadora de Estudio Losa. Cuadro (Tapiri). Magalí Saberian