En Coghlan: Duplicaron el tamaño de su depto uniéndolo al de al lado

Es una idea recurrente la de comprar el departamento del vecino para ampliar y duplicar la superficie sin mudarse. Guadalupe Daffra pudo, y el resultado es excepcional, aunque, como en todo, el proceso ofreció las dificultades propias de una obra. Nuestra protagonista contaba con una ventaja: ser ella misma una experta, ya que ha estado toda su vida ligada al rubro.

El trabajo de ampliación abarcó la integración de la cocina y el living, la recuperación de las columnas originales (estamos en el Complejo Tronador del barrio de Coghlan, donde funcionó la fábrica de chocolates Nestlé) y la unión de las dos terrazas.

Sobre la pared entelada en lino negro (Guadalupe Daffra), percheros (Graciela Churba) redondos de madera.

El pasillo que antecede el estudio de la dueña se ambientó con una antigua vitrina (Casa Chas Store) y un banco de madera (Las Marinas Muebles).

Una placa de mármol (Marmolería Cervaiole) actualizó el escritorio de hierro heredado.

“Mi estilo tiene que ver con la liviandad en los espacios; eso me permite generar diferentes sensaciones. Mi oficina el lugar de la casa que más me representa; disfruto mucho de estar acá, porque reúne todos los elementos que me inspiran”.