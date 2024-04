Escuchar

Cuando Marina Christe recibió el llamado de una chef por una consultoría no se sorprendió demasiado. Siendo ella CMF Designer (diseñadora especializada en color, materiales y acabados) los locales gastronómicos y tiendas están entre sus clientes más frecuentes. Sin embargo, esta vez el pedido era distinto: hace un tiempo que la pareja había comprado dos departamentos en obra en Núñez que querían modificarlos para lograr un gran dúplex, y querían a Marina liderando la tarea.

Todavía quedaba un año de obra, pero ya era tiempo de tomar decisiones en cuestiones estructurales. ¿Por qué llamarla a ella y no recurrir directamente a un arquitecto? Ambos conocían su trabajo como interiorista y su acercamiento al color y buscaban que su casa tuviera esa impronta que tanto los atraía. Decididos a explorar ese aspecto, pero sabiendo que había que resolver primero cuestiones funcionales, se pusieron en manos de la diseñadora.

Para afrontar las cuestiones más estructurales, Marina convocó a la arquitecta Azul Gawianski y empezó un trabajo junto a la pareja. “Ella es pastelera y él trabaja con ella en el rubro, con lo cual para ellos era muy importante tener una cocina integrada que les permitiera cocinar con amigos”, explica Marina. El gran desafío de la planta abierta estaba en el otro pedido que habían hecho en relación al color: había que lograr tres ambientes, cada uno con su identidad, que funcionaran en conjunto.

“Hubo unas veinte pruebas de color antes de llegar al celeste de la cocina. La gran dificultad no pasaba solamente por cómo se relacionaba con los otros ambientes sino por lograr un color que sin dejar de ser acogedor”

La respuesta al dilema entre el pedido de colores vibrantes de los dueños de casa y la búsqueda de un espacio equilibrado que tuviera personalidad sin dejar de ser cálido y elegante llegó de la mano del celeste, que se combinó con tonos salmón en el comedor y gris en el living.

“Me encontré ante la disyuntiva de mi vida: era la primera vez que me tocaba bajar a un cliente en vez de empujarlo. Yo trataba de explicarles por no me parecía una buena idea el ir por colores extremadamente vibrantes tratándose de una casa e intentaba inclinarlos por las versiones más pastel”