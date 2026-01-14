Cómo crear espacios frescos y relajados en casa este verano

Te mostramos ideas tomadas de casas reales, integrando los espacios interiores y exteriores mediante el uso de vegetación y mobiliario pensado para desconectarse

Un oasis entre medianeras, sobre un lote chico en Beccar. El paisajismo frondoso, con plantas de hojas grandes, estuvo a cargo de Huella Paisajismo y tuvo como inspiración la vegetación de Bali, un destino que a los dueños los apasiona. Maia Croizet

Para bajar el ritmo cuando llegás a tu casa después de un largo día laboral o de trámites... y querés tomarte cinco minutos rodeado de verde, almohadones cómodos y, si tenés la posibilidad, los piecitos en el agua.

Aquí algunas opciones que fusionan naturaleza y arquitectura moderna, creando espacios donde el verde es protagonista y el interior se diluye con el exterior mediante grandes ventanales, patios abiertos o galerías techadas que conectan el interior de la casa con el exterior.

Con iluminación natural que nos da la sensación de aire libre, para charlar, convivir y dejar que lo verde respire dentro de la casa. Son espacios pensados para reforzar la atmósfera cálida y abierta. Ambientes que se sienten parte de la casa y del jardín al mismo tiempo.

La sensación general es de calma, frescura y vida cotidiana relajada mediante:

Presencia de plantas. No tienen porque ser grandes o de follaje exuberante. Podés incorporar jardines verticales, una pequeña huerta o macetas de diferentes colores y tamaños que aportan textura y ritmo visual.

Las plantas crean atmósferas dinámicas con sus juegos de sombras proyectadas por las hojas. Y una claridad que realza la naturaleza y los materiales nobles.

Mobiliario simple y cómodo para el descanso:

Mesas, sillones, bancos y hasta hamacas invitan a pasar tiempo en el espacio, generando ambientes sociales y relajados.

Sillones con textiles neutros y almohadones a rayas o en tonos equilibrados.

Piezas de diseño ligero y funcionales.