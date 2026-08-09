Con patios y techos verdes, esta compacta casa en Pilar logró una espacialidad extraordinaria

La vivienda proyectada por el Estudio Simbiosis se asimila al entorno mediante tramos revestidos en madera, patios y techos vivos
“Nos dedicamos principalmente a hacer viviendas amigables con el entorno, pero, sobre todo, nos interesa salir del estándar de la casa de barrio cerrado: para eso priorizamos la sensación espacial y el contacto con el exterior incluso estando adentro”, dicen los arquitectos Nicolás Lo Nostro y Melisa Gazdik, de Estudio Simbiosis. El concepto tiene su mejor ejemplo en este proyecto al lado de la Reserva Natural del Pilar: un hogar concebido en función de su orientación y asoleamiento, articulado a partir de tres patios con vegetación que atraviesan la cubierta y permiten que todos los espacios respiren y tengan ventilaciones cruzadas.
“La propiedad busca la fusión entre arquitectura y paisaje, con un gran parque que se eleva para devolver la flora autóctona y atraer especies en pos de reconstruir el ecosistema de praderas y humedales dañados”, dicen desde el Estudio. Para sellar esa identidad, la llamaron La Casa de las Aves.
Concebido para una de las socias del Estudio Simbiosis, el proyecto materializa su filosofía. “Nos dimos el lujo de tomar ciertas resoluciones que rara vez podríamos implementar para un cliente particular”.
Abrazado por un muro de hormigón, el patio de la fachada protege la cocina de las miradas desde la calle y anticipa la premisa de este proyecto con tres pulmones verdes que aseguran ventilaciones cruzadas y máximo contacto con el paisaje.
Este hogar de alimentación vegana pudo prescindir de un extractor, lo que dejó despejado el ventanal.
Actuando como divisor, la biblioteca mantiene oculto el tramo de la cocina donde se encuentran los grandes y pequeños electrodomésticos. En línea con ella está la isla, que se convirtió en un centro espontáneo de encuentros.
POV
“Esta casa de una sola planta no perdió metros en circulaciones interiores, ya que son las áreas verdes las que van separando los ambientes. “La pensamos como un gran departamento, pero en las afueras, sin escaleras y en relación con la naturaleza”.
La vista del living desde la escalera externa que lleva a la terraza demuestra que la magia también se produce de afuera hacia adentro.
Una circulación que sube desde la galería hasta este sector de la terraza invita a cerrar los asados al atardecer, mirando el lago y la reserva ecológica.
Lujo de toilette
Con un concepto volcado a la naturaleza, aquí el mayor valor es intangible. “Que todo se sienta tan abierto en tan pocos metros genera un bienestar imposible de dimensionar si no lo vivís”, describen los arquitectos.
Galería y pileta
El muro lateral continúa en la galería para armar el sector de parrilla y pileta. Es tanto fachada interior como exterior y quedan ambas caras a la vista para poner de manifiesto la naturalidad del material.
La pileta con desborde infinito revestida en laja San Luis oscura (Santino Piedras) colabora con la sensación de que la losa flota sobre el parque.
Suite principal
Por material y dimensiones, las puertas que conducen al baño y al vestidor de la suite quedan mimetizadas dentro de la caja revestida en lapacho macizo.
Para priorizar que los ambientes principales den hacia el norte (por donde entra la mejor luz y el espejo de agua), los baños tienen orientación sur. Estos ventanales los jerarquizan con luz y vistas al patio de la fachada sin que pierdan privacidad.