Recorremos esta casa en el club Arelauquen, que incentiva la reunión familiar rodeados de paisaje

Se trata de un fantástico proyecto del estudio Alric-Galíndez, que tiene sede en Buenos Aires y también en Bariloche Inés Beato Vassolo 2 de agosto de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El lote donde se encuentra la casa que vamos a visitar hoy tenía un desnivel, en caída, entre la calle y el fondo; y sus dueños, una idea clara: querían una casa sencilla y flexible, capaz de alternar entre la rutina de la familia primaria y los encuentros extendidos con amigos.

El frente de la casa se eleva respecto del nivel de la calle. Gentileza Gastón Schouabs

La respuesta del estudio Alric-Galíndez para esta obra nueva en Arelauquen Golf & Country Club, ubicado entre la ladera sur del cerro Otto y la costa del lago Gutiérrez, fue un proyecto que resuelve ambos desafíos con la misma naturalidad. Por un lado, se posa en la pendiente para vincular la topografía con las vistas lejanas, el jardín y la cancha de golf; por el otro, concentra la vida cotidiana en un espacio integrado que resguarda la intimidad familiar o recibe a infinidad de personas, sin que se pierda jamás la sensación de refugio.

El vidrio espejado en la fachada refleja la montaña, para quienes disfrutan la casa desde afuera. Postales para todos. Gentileza Gastón Schouabs

Con la misma madera que veremos revistiendo el interior, la fachada emula el ritmo vertical de los troncos y establece un diálogo entre lo artificial y lo natural, enhebrados por un único material.

El paisajismo fue diseñado por la arquitecta Sol Montes, responsable de muchos jardines del country Arelauquen, donde se exige respetar el dibujo original de los montes. Gentileza Gastón Schouabs

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Hay equipo

“Nuestros proyectos siempre empiezan con la evaluación de dos ejes: el vínculo entre la arquitectura y el terreno, para potenciar el paisaje, y el estilo de vida de los clientes. Ellos no nos plantean la forma de las casas, sino cómo quieren vivirlas”, cuentan Carlos Galíndez, Santiago Alric, Federico Lloveras y Luciano Capaccioli, los arquitectos que comandan el estudio Alric-Galíndez.

De izq. a der., Federico Lloveras, Santiago Alric, Carlos Galíndez y Luciano Capaccioli, los arquitectos que lideran el estudio Alric-Galíndez, fundado en 1995. Radicado en Bariloche, Lloveras es quien conduce la sede local de la firma, enfocada en la dirección de los proyectos sureños que salen desde Buenos Aires. Gentileza: Gastón Schoubas

Por pedido de sus dueños, la casa se pensó como un espacio compacto e integrado para recibir gente de manera relajada. Incluso la llaman ‘La Base’; no porque esté al pie del cerro Catedral, sino porque funciona como sede vacacional de multitudes.” — Arq. Carlos Galíndez, socio del estudio Alric-Galíndez, la firma a cargo del proyecto

La biblioteca continua cose el living con el comedor y con la cocina. Gentileza Gastón Schouabs

“Todo ese frente queda resuelto con un solo elemento que, a su vez, es flexible, porque permite que tanto el guardado como la decoración muten según el sector al que le da servicio”, dicen sobre la larga estantería.

La circulación de la planta alta se integra a la doble altura. Gentileza Gastón Schouabs

“Para potenciar la fusión de los ambientes, el interior es monovolumen y (casi) monomaterial: la planta alta balconea al estar y desdibuja los límites entre lo público y lo privado, mientras que todos los elementos fijos se resolvieron con madera de ciprés y hierro”.

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En el otro extremo del gran ambiente social, una cocina perfectamente integrada. Gentileza Gastón Schouabs

El proyecto de iluminación estuvo a cargo del arquitecto Arturo Peruzzotti, especialista en la materia. “Le pedimos que destacara solo algunas luces, como las lámparas colgantes del comedor, y que el resto de los artefactos quedara camuflado entre la madera. Elegimos siempre alternativas cálidas e indirectas para acompañar con sobriedad los materiales principales”, cuentan en Alric-Galíndez.

“Buscamos una intervención mínima en el sector de la galería, para luego dejar los alrededores de la casa en su estado silvestre”, dice Carlos Galíndez. Gentileza Gastón Schouabs

“Nos gusta sintetizar al máximo las volumetrías porque permite destacar, por contrapunto, los paisajes naturales. Este es un rectángulo clavado en una barranca que, cuando se encuentra con el nivel del jardín, se abre hacia el arbolado y la cancha de golf”.

Arriba, cuartos con vista a la montaña

El sentido de las tablas de madera potencia la verticalidad de la doble altura. Gentileza Gastón Schouabs

Las claraboyas son recortes del cielo que llevan luz a la doble altura, pero originalmente se pensaron para acceder a la cubierta a través de una de ellas. “Fue un pedido de la dueña de casa, que quería traspasar el techo para sentarse ahí arriba a contemplar el paisaje”.

Cercanas al nivel del piso, luces de posición indirectas guían el camino a los cuartos. Gentileza Gastón Schouabs

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En línea con la síntesis geométrica general, se dejaron despejados los paños fijos que encuadran el paisaje, mientras que las ventanas ventilan hacia sus laterales con divisiones que quedan ocultas detrás del revestimiento de madera. Gentileza Gastón Schouabs

“Por encima de la calle de acceso se ven los picos del cerro Catedral, y por eso decidimos elevar los dormitorios: para que capturen esas imágenes, al tiempo que ganan privacidad”.