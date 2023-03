Cuando el tiempo pasa bien. Cómo un proyecto frente al mar fue de casita del árbol a hogar “de adulto”

Volvemos a mostrarles la producción que hicimos, hace 12 años, en casa de la dueña de Marabierto, emblemático local de decoración de Punta del Este, para confirmar la absoluta actualidad de sus ideas.

La visita a la casa de Margarita Palatnik no fue programada. Estábamos en camino al aeropuerto de Punta del Este, donde amablemente nos llevaban y, como quedaba de camino y teníamos un rato antes del vuelo, sencillamente pasamos. Habíamos viajado para entrevistar a su madre, la recordada Mirtha Fernández Aphesteguy, fundadora de Marabierto, un espacio que sigue deleitando a los amantes de la decoración y el buen diseño.

"Como acá el terreno es tan despejado, me pareció que el color oscuro iba a destacar lo que hay alrededor. Adentro, el blanco enmarca el paisaje de una manera especial; afuera, el gris lo hace de otra”, nos decía Margarita a fines de 2010. Daniel Karp

Margarita, que vivió años en lugares tan distantes como Nueva York o Turquía, empezó a elaborar este proyecto con los arquitectos Fabián Sosa Días y Luis Bogliaccini cuando trabajaba en San Pablo. Por motivos varios, quedó suspendido en 2001 y recién se retomó en 2006, cuando volvió de Turquía para ocuparse de Marabierto.“En un principio, como iba a ser una casa de temporada, quería una especie de mangrullo de 30m2, una casita del árbol, pero un poco más grande. Con el tiempo, fue mutando a una ‘casa para una señora adulta’, no sólo porque me había casado en el medio, sino también porque agregamos los elementos de confort necesarios para vivir acá todo el año, desde paredes de mampostería hasta ventanas de doble vidrio. Es medio un híbrido, pero estoy encantada con el resultado.

Subir para llegar

La imagen muestra la comunicación del ambiente principal (en el volumen de steel framing revestido en madera) con el de los dormitorios (hecho con mampostería). En planta baja solo había un cuarto para huéspedes. Daniel Karp

"Otro de los cambios del ‘ya que estamos’ son los dormitorios separados del ambiente principal. Porque originalmente todo iba a estar junto, tipo loft." Margarita Palatnik, dueña de casa y del local de decoración Marabierto

Mesa baja ‘Hirame’ de teca maciza y banquito de madera de mango (todo de Marabierto). Sobre la chimenea, cuadro del colorista pop Peter Gee, comprado en Nueva York. ¡Y almácigos de tomate junto a la ventana! Daniel Karp

“Los arquitectos no se quedaron atrás con lo ‘obse’. Me aclararon que no podía haber paredes ciegas y calcularon al milímetro las ventanas”.

La mesa de comedor de teca de Indonesia (Marabierto) también se usa como espacio de trabajo. Daniel Karp

“Estoy feliz con las dimensiones y flujo del ambiente principal. Si pudiera, tendría 1000m2, pero estos 5x12m funcionan a la perfección. Influyeron el presupuesto y el buen criterio de los arquitectos, que me dijeron que no necesitaba un loft, ya que el espacio hubiera resultado no sólo ridículamente alto, sino también un desperdicio de materiales y hasta de calefacción”, nos decía, con el concepto de eficiencia absolutamente naturalizado.

Sillas Barcelona en cuero avejentado y kilim turco antiguo (todo de Marabierto). Junto a la estantería de teca con lustre blanco y metal hecha en Indonesia, diseñada como exhibidor para Marabierto, óleo del artista polaco Darek Pala. Daniel Karp

Una cálida cocina integrada

Esta es la cocina de dos consumados gourmets y cálidos anfitriones. El botón de muestra son los almácigos que vimos en el living, de una enorme variedad de tomates que Barbaros Algün -el marido de Margarita y director junto con ella de Marabierto- planta con dedicación para luego compartirlos en recetas deliciosas que él mismo elabora.

“De entrada sabía que quería estantes abiertos en la cocina. Le tengo fobia a las de tipo industrial. Cuando veo esos geniales modelos italianos, tan brillantes, me encantan, pero no los imagino para mí”. Daniel Karp

Si el piso de tablones de madera pintados de blanco está abrigado por alfombra turcas en el living, en la cocina lo protege un senillo modelo de Ikea.

Las estanterías de pino pintado de blanco se hicieron a medida, y dejan a la vista la vajilla blanca y azul traída de un viaje a Vietnam. Der., cuadro de Milo Lockett, collage de la artista francesa Emmanuelle Hardouin, serigrafías y fotografías de artistas norteamericanos y de la dueña de casa. Daniel Karp

La evolución de los sueños

Acolchado hecho con tela de camisería pespunteado a mano, proveniente de Turquía (Marabierto). Daniel Karp

En el dormitorio principal, un kaftan de seda antiguo, originario de Uzbequistán y comprado en Turquía, se enmarcó a la manera de un cuadro. Junto a la cama con respaldo de fibra de banano, mesa de luz de sheesham de la India con lámpara de cerámica de Tailandia (todo de Marabierto).

“De la ‘casita del árbol’ quedaron los pilotes. Su función es clara: aprovechar la vista, pero también conservar esa sensación que había buscado, de estar suspendida”.

“El techo a un agua en vez de a dos fue un pedido muy concreto. Ahora estamos acostumbrados a verlos más en esta zona, pero, en su momento, le dio a la casa un aspecto muy moderno”.

“Cuando quise aumentar el ancho de la construcción de 3,3 a 5m, los arquitectos Sosa Días y Bogliaccini me dijeron que solo era posible reemplazando la estructura de madera con steel framing, que, a su vez, revestimos con madera”, comparte Margarita sobre la evolución del proyecto. Lo que estuvo programado desde el principio era una pileta muy larga, un anhelo de nadadora. “Tiene un fondo plano de 1,45 porque la idea es hacer ejercicio, no bucear ni tirarse de cabeza. Como la usamos todo el año, la calefaccionamos con paneles solares (los plásticos, que son más resistentes). Andan tan bien que están estrangulados para funcionar a la mitad, si no, el agua ya era una sopa.”

Siempre recordamos este viaje como una experiencia emotiva y enriquecedora.