De oscuro a luminoso y abierto: la reforma que transformó un dúplex en Cañitas

En solo ocho meses, Sherriff Estudio reconfiguró por completo un departamento de 120 m², redefiniendo su distribución y materialidad para lograr un espacio funcional y lleno de luz

Camila Blousson Escuchar Nota

“Reformar este dúplex fue un gran desafío. Los futuros dueños, apasionados por el diseño, se involucraron en cada detalle y logramos un trabajo en equipo que transformó el espacio en ocho meses”, cuenta el arquitecto Francisco Sherriff sobre la increíble renovación en Cañitas.

El arquitecto Francisco Sherriff estuvo a cargo de la reforma integral del dúplex, resultado de la unificación del departamento original con la unidad superior adquirida por los propietarios. Anabella Sor

“El departamento es muy luminoso gracias al blanco predominante y sus vistas, pero la entrada siempre fue oscura. Decidimos aprovecharlo y generar impacto pintando puerta, paredes y techo en azul profundo”, explicó Sherriff.

A la izquierda, el hall de ingreso. A la derecha, la puerta que conduce al toilette oculto. Anabella Sor

Para asegurarse de que todos los cambios que tenían en mente fueran posibles, realizaron una visita técnica previa a la compra del departamento.

A la izquierda, el antes, un baño antiguo e incómodo. A la derecha, el baño transformado con doble función: toilette y baño de huéspedes. Anabella Sor

Imaginamos un baño oculto tras una piel de madera, donde el mármol Tundra Grey se convierte en protagonista absoluto: pisos, paredes y una bacha integrada en el mismo material.” — Arq. Francisco Sherriff, a cargo de la reforma integral

"Los espejos y sus reflejos producen una magia inesperada que transforma totalmente este toilette", contó Francisco. Anabella Sor

“Desde el primer momento, cada propuesta fue aceptada con entusiasmo, lo que nos dio una gran libertad creativa. Fue un proceso muy divertido, como jugar a armar un tetris constructivo”, recuerda el arquitecto.

"Diseñamos una reja con macetas colgantes en las ventanas de este ambiente y de la cocina para enmarcar la vista en verde y sumar privacidad". Cortinas (María Casanova). Alfombra (Elementos Argentinos). Mesa ratona (Bull). Anabella Sor

En este mismo ambiente, se creó un volumen revestido en madera que articula el área de TV, un lavadero con acceso directo desde la cocina y contiene el toilette, resuelto mediante una puerta oculta.

El interiorismo también fue desarrollado por Sherriff Estudio. Sillas (Estudio Te). Mesita gris danesa (HAY Design). Anabella Sor

“Como hubo que demoler paredes, fue necesario conseguir un parqué similar, ampliar el existente y luego teñirlo y pulirlo. El resultado: un piso espectacular y completamente unificado”, explicó sobre el que cubre la planta baja.

Cocina integrada

ANTES Y DESPUÉS. El departamento contaba con la clásica cocina lineal acompañada por un lavadero. Se demolió la pared existente y se incorporó un recurso singular: un panel divisor. Anabella Sor

“Los dueños de casa buscaban un elemento que permitiera dividir sin ocultar, plegadizo pero capaz de cerrarse por completo. Tras evaluar distintas alternativas y trabajar en conjunto con el herrero, desarrollamos este panel divisor que cumplió con todas las expectativas. Ofrece la flexibilidad de integrar o separar la cocina según la ocasión”, explicó.

Para aprovechar al máximo las visuales abiertas, se ampliaron todas las ventanas del living-comedor. Antes eran pequeñas y no llegaban hasta el piso y, con la reforma, ocupan toda la altura, permitiendo disfrutar la panorámica y la luz natural. Gracias a su orientación norte, el departamento recibe el sol durante todo el día.

El espacio que antes albergaba un dormitorio con vestidor se transformó en un amplio living-comedor integrado a la cocina, generando una planta más abierta y funcional. Sillas vintage (diseño Jens Risom). Anabella Sor

En cuanto a la escalera, se diseñó desde cero: se “engancha” y funciona como respaldo del sillón. “Fue un trabajo complejo porque el espacio era reducido. La revestimos en madera para que dialogue con el parquet y genere continuidad”, explicó.

El mayor desafío para Francisco y su equipo fue lidiar con ambientes muy pequeños, incómodos y mal aprovechados. La escalera era precaria, entonces la hicieron de cero. Sillón (María Casanova). Anabella Sor

“Para los dueños de casa, resultó fundamental incorporar un escritorio en el dormitorio principal”.

Alfombra (Elementos Argentinos). Anabella Sor

La planta más alta

En este gran ambiente, antes sin aprovechar, Francisco y su equipo demolieron varios muros para reorganizar el espacio. Donde antes se ubicaba el living, proyectaron un dormitorio secundario y un estudio con balcón terraza. ¿El no negociable? Un nuevo baño.

Mueble hecho por Sherriff Estudio, que acompaña el recorrido de la escalera y se convierte en escritorio y lugar de guardado. Anabella Sor

“Un momento interesante del proceso fue animarnos a retirar el yeso, restaurar y dejar el hormigón a la vista, tal como hicimos en la planta baja. Creo que le aportó calidez y un toque moderno al departamento”.

Cama y mesas de luz (Bacano). El baño, nuevamente en Tundra Grey. Anabella Sor

En este proyecto, la premisa fue usar piedras naturales, madera y pisos graníticos. “Quedamos encantados con el resultado de esta refacción”, concluyó Francisco.