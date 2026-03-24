Mirá el antes y el después de tres ambientes clave en esta casa de un barrio cerrado de San Isidro

Un proyecto a medida que aportó frescura y estilo contemporáneo a la cocina en una reforma por etapas
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Después de renovar por completo la galería para sumar la parrilla y darle más vida al exterior, los dueños sorprendieron a las arquitectas Maia Imhoff y Natalia Altieri —socias en Estudio Altieri Imhof— con un nuevo pedido: encarar también una transformación total de la cocina. Y ellas no dudaron en hacerlo.
Respetando la consigna inicial de llevar la casa a un lenguaje más contemporáneo, pero sin hacer una demolición total del ambiente, las decisiones tenían que ser precisas y estratégicas.
“En la cocina hicimos un híbrido: cambiamos los pisos y la alzada, sumamos un módulo para el coffee station, actualizamos algunos electrodomésticos, pero mantuvimos la mesada y los cuerpos de los muebles. Fue un gran desafío, hicimos un trabajo quirúrgico”.
En la distribución original la cocina estaba escondida detrás del family room, dos espacios prácticamente negados al jardín: “antes había una puertita de 90 centímetros con salida a la galería que reemplazamos por un ventanal de hojas corredizas. Queríamos revalorizar el verde del exterior, que se fusione con la casa”.
La obra se realizó en dos etapas: la primera, enfocada en la galería, el patio de servicio y la cocina; y la segunda, dedicada a la renovación de los baños y el dormitorio principal.
En el lavadero se cambiaron pisos, revestimientos y se unificó todo el espacio con un mueble de punta a punta con mesada de apoyo. Conecta tanto hacia la cocina como hacia el patio de servicio.
El cuarto principal
En una segunda etapa de obra, que se terminó el año pasado, se renovaron los baños de la propiedad y la master suite de la pareja. “La habitación estaba totalmente desproporcionada: dimensiones largas y poco aprovechadas, con un vestidor minúsculo. Propusimos acortarlo y generar un walk-in closet mucho más amplio”.
“Los clientes sabían muy bien lo que querían: además de un estilo elegante y sofisticado, priorizaban la funcionalidad. En cuanto a la paleta de colores no querían aburrirse, por eso en todos los ambientes fuimos por los crudos y blancos”.
El vestidor “ganó” la ventana que estaba en la habitación al incorporar una pared de durlock que es la que porta la TV. Cada espacio de guardado fue diseñado en conjunto con los clientes, teniendo en cuenta sus usos y preferencias.
“Los clientes vienen a nosotras buscando esa atención boutique de estar en el detalle: desde dónde quieren las tiras LED, el tamaño de los cajones, hasta contar cuántos zapatos tienen para optimizar el espacio de guardado”.
“La iluminación es muy importante para nosotras, generan demasiadas sensaciones y acá, en una casa tan tradicional, jugar con diferentes artefactos modernos le aportaba ese gustito contemporáneo que tanto querían los clientes”, detallan las arquitectas.
Otro de los baños remodelados en la planta alta. Como era muy largo, se optó por cambiar el revestimiento por uno un poco más oscuro al anterior para acortar las dimensiones.
“Es un cliente que se banca la obra, la cocina la hicimos con ellos viviendo en la casa. Creo que en una etapa tres se va a continuar con la modernización de las fachadas y la pileta”.
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