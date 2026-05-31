Recorremos un piso ubicado frente a la obra máxima de Clorindo Testa

Realizada por un equipo multidisciplinario, esta reforma integral abreva en el pasado para proyectarse al futuro con creatividad
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Algunos reencuentros cierran círculos y otros los abren virtuosamente, como en esta reforma que llevó adelante la arquitecta Milagros Loitegui junto con el estudio Escalante Vela, y en sociedad con su madre, María Silvia Loitegui, para la decoración.
Hace 25 años, la pareja había convocado a madre e hija para el interiorismo de su vivienda y, mucho después, volvieron convertidos en una familia de cuatro con un nuevo desafío: hacer su hogar en un departamento frente a la Biblioteca Nacional. Así, los muebles y objetos que eligieron entonces reaparecieron en escena trayendo una pregunta para el equipo: ¿cómo dialogarían aquellas elecciones con su visión actual?
La arquitecta y su madre, María Silvia Loitegui, decoraron otra casa de los dueños. “Nos reencontramos con cosas que habíamos elegido hacía mucho. Fue gratificante confirmar la nobleza de esas piezas, que pudimos incorporar en un nuevo tiempo y espacio”.
Comenzaron por modernizar una planta que requería cambios profundos en la distribución y las entradas de luz. “Trabajamos mucho en la funcionalidad. Me gusta la idea de refugio, que los clientes entiendan la casa, que la sientan propia”, amplía Milagros, quien pudo responder al interrogante con un resultado que confirma aquello a lo que apuesta en cada proyecto: el buen diseño es para siempre.
Mirador de lujo
El comedor exterior es bajo para no obstruir esta perspectiva privilegiada de la Biblioteca Nacional. Un revestimiento exterior espejado duplica las vistas, que llegan hasta el río.
Actualizar la distribución requirió la reforma de toda la planta, pero la espectacular vista de este piso 9 no admitía dudas. En su primera visita la arquitecta Milagros Loitegui fue categórica: “Cómprenlo, acá hay mucho potencial”.
Tiempo circular
El mayor objetivo del proyecto consistió en que sus múltiples intervenciones fueran tan respetuosas de la arquitectura original que no resultara posible distinguir lo nuevo de lo existente.
En el comedor se reprodujo la moldura de los otros ambientes para máxima cohesión.
Diseño para la vida
Buscamos adecuar los ambientes y el mobiliarioa la dinámica de una familia joven, optando siempre por decisiones un poco improbables para darle ese toque cálido y contemporáneo”
— Arquitecta Milagros Loitegui, responsable de la reforma
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