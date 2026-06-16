Dejar una historia y empezar otra: la mudanza contrarreloj desde una casa grande a un departamento en Vicente López

16 de junio de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El punto de partida de este proyecto fue un encuentro fortuito en las redes. El dueño de este piso alto en Vicente López leyó una nota en la versión online de Living sobre una reforma realizada por la arquitecta Aylén Costantini y decidió contactarla al instante para que hiciera lo propio en esta propiedad, que lo conquistó por vistas abiertas al río.

ANTES Y DESPUÉS. Revestimiento de petiribí contra la pared del fondo, cortinados generosos de buena caída (Abax Deco) y una obra de arte de Studio Lola Perez. Magalí Saberian

La mudanza planteó un cambio de escala rotundo. Alejandro decidió vender su propiedad familiar porque era una estructura enorme con muchos metros cuadrados que, tras quedar viudo y con su hija a punto de independizarse, ya habían quedado en desuso. “Se ayudaron mucho entre los dos: él iba a colaborar con la mudanza de ella y ella venía al departamento a acompañarlo en las decisiones del diseño y a opinar sobre los colores”, recuerda la arquitecta Costantini.

La arquitecta Aylén Costantini, al frente del proyecto de diseño interior. Magalí Saberian

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“Teníamos solo los tres meses de changüí que le dieron los compradores de su casa para hacer el proyecto, el equipamiento y el interiorismo. No podíamos encarar ninguna obra que nos demorara, con la dificultad extra de que la mayoría de los muebles que tenía no entraban, lo que le exigió un filtro profundo de todo lo existente”, revela Costantini.

El mueble sumó una valiosa cuota de almacenamiento gracias a los cajones ocultos bajo el asiento. "Después de ir juntos a varios locales, elegimos estas sillas muy cómodas y mullidas en Indecasa". Magalí Saberian

“Hicimos la mesa a medida porque los metros estaban justos y diseñamos un banco empotrado en petiribi para tener una circulación más cómoda“.

“Toda la casa maneja una paleta muy neutra y el quiebre visual de ese sector lo resolvimos agregando una colchoneta de un color rojo potente sobre el banco de madera, logrando un elemento que rompe la monocromía". Magalí Saberian

“Alejandro priorizaba el área del living-comedor, entonces, nos abocamos a darle toda la comodidad para que pudiera tirarse a leer, ver una película y recibir a sus invitados en el sector que más disfruta de la casa”.

El living se estructuró a partir de un sillón en L diseñado a medida (Loft Design) para resolver la distribución y cumplir con dos funciones claras. Mesas ratonas (Indecasa). Objetos deco (Casa María Paula). Magalí Saberian

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“Del lado izquierdo diseñamos el sillón con un respaldo inclinado, que complementamos con una lámpara de pie, para que Alejandro pueda recostarse a leer. El sector derecho se pensó para mirar la televisión de frente y estirar las piernas sobre un módulo que puede extraerse y funcionar como puf”.

ANTES Y DESPUÉS. El apoyabrazos de este lado se hizo bien ancho, para que sirva como soporte cómodo para la computadora o un cuaderno. Magalí Saberian

“Para vestir los grandes ventanales se instaló un sistema de doble cortinado. Se combinó una gasa liviana para mantener la privacidad y la luz natural durante el día, con una segunda capa de pana con blackout para frenar el sol directo de la tarde y evitar los reflejos en la pantalla que colocamos donde había un placard".

ANTES Y DURANTE. Se desmontó un placard en el living para dejar libre el nicho y usarlo como soporte de la TV. Magalí Saberian

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“Un desafío fue encontrar una pared libre para el televisor, porque todo era ventanas, puertas y la chimenea existente. Tuvimos que desmontar un antiguo placard con espejo empotrado para recuperar ese nicho. Fue la única mini obra que hicimos: rompimos el marco y aprovechamos el hueco para empotrar un mueble para la tele y estantes de guardado.”

El tono 'Perfect Greige' (Sherwin Williams) se eligió específicamente buscando imitar el de la melamina 'Gris Tapir' (Fablac) de las puertas de guardado bajo la TV. Objetos deco (Casa María Paula). Magalí Saberian

Una cocina pura y en tiempo récord

Para renovar la cocina sin las demoras que implica fabricar un mueble de cero, se retiraron todos los frentes de las alacenas y cajones existentes para mandarlos a laquear.

ANTES Y DESPUÉS. "Para las paredes y el piso, la estrategia para evitar romper y demorarse fue aplicar una capa de microcemento (Microfloor) directamente sobre el revestimiento original". Magalí Saberian

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“Conservamos la estructura original y la mesada de granito ‘Negro Brasil’, que genera un contrapunto puro con los nuevos colores. Elegimos el tono ‘White Flower’ de Sherwin Williams porque a él le gustaba el blanco; le daba sensación de un espacio limpio para cocinar".

"El carpintero del Estudio laqueó los frentes, sumó bisagras de cierre suave. Elegimos unos tiradores más modernos en Herrajes Diagonal“. Magalí Saberian

“El tono elegido para el microcemento fue el ‘greige’, clave para combinar la melamina de los muebles, la mesada y darle una calidez inmediata. Transformó la estética del sector húmedo sin romper nada", dice la arquitecta con satisfacción.

Claridad por partida doble: el blanco realza la abertura y el paisaje que enmarca, y multiplica su brillo con la luz natural. Artefacto de iluminación (Dimm). Magalí Saberian

Un espacio de trabajo

El segundo dormitorio se transformó en un espacio de home office orientado de cara a la puerta-balcón, aprovechando la altura del quinto piso y las vistas arboladas de Vicente López.

En la base del escritorio se incorporaron dos cajones delgados para la papelería diaria y un estante inferior calado que mantiene la impresora y la computadora organizadas. Magalí Saberian

“Dudamos sobre si poner el escritorio mirando a la pared o a la vista, pero el entorno verde valía la pena. Diseñamos un mueble en melamina orientado hacia el ventanal y, completando la L contra la pared derecha, sumamos unos estantes amurados para tener todo a mano“.

Cuadros (Gladys Silva). Obras en madera (Oh My Wood). Color de las paredes, 'Functional Gray' en combinación con las melaminas 'Gaudí' y 'Gris Caliza' de Faplac. Magalí Saberian

Detalles de confort

“En el baño, cambiamos el comando de la ducha hacia un costado. Así, se puede abrir la canilla y regular la temperatura antes de entrar, sin mojarse. Sobre esa pared colocamos un revestimiento claro para cortar el porcelanato oscuro existente”.

Nuevo revestimiento en porcelanato 'Árido Ivory' de Vite en la bañadera con nueva mampara. Magalí Saberian

La intervención se completó con un vanitory más ancho pero menos profundo para ganar área de paso, y un espejo de punta a punta calado por un estante que amplía por completo la percepción del baño.

Vanitory, mesada y bacha (Jaquemate). Artefacto de iluminación (Dimm). Toalla (Lote Propio). Vela (Bohemia). Jabón (Saponarium). Magalí Saberian

El cuarto principal

“El dormitorio se pintó en un tono grisáceo para darle un tinte cálido. Se creó una suerte de atmósfera de bruma muy pacífica que está buena para el descanso. Después, ‘rompimos’ estos tonos con un respaldo de cama tapizado en azul“.

Ropa de cama (Lote Propio). Artefacto de iluminación (Dimm) Respaldo de cama a medida (Cuqui Najo). Cortinas (Abax Deco). Color de las paredes: 'Agreeable Gray' de Sherwin Williams. Magalí Saberian

“El departamento quedó equipado con elementos nuevos que marcan el inicio de esta nueva etapa viviendo solo. Es un lugar que transmite calidez y donde conviven sus nuevos muebles con recuerdos valiosos”.