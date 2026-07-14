Efecto White Lotus: un joven arquitecto trasladó la estética wellness de la serie a un departamento en Palermo

El arquitecto Martín Casabe recibió, como muchos, el flechazo de la serie The White Lotus, en la que la producción de HBO construye una atmósfera de deseo, privilegio y tensión contenida en hoteles exclusivos. Allí, el lujo no radica en la ostentación, sino en la experiencia a la que acceden los huéspedes en Hawaii, Italia y Tailandia (según la temporada) y, por supuesto, en los interiores teatrales donde se alojan.
Las maderas cálidas, los tejidos naturales, la textura de piedra, la iluminación y la espacialidad de impronta gráfica fueron algunas de las ideas que tomó de la pantalla y trasladó a este departamento en Palermo. “También el concepto del retiro wellness, de estar tan a gusto con el lugar que no quieras salir de ahí, que es lo que les pasa hoy a mis clientes con su casa”, agrega el joven fundador del estudio CasaBe, quien reorganizó la planta original para generar un recorrido amplio, limpio y continuo, cuya vivencia espacial está cargada de un fuerte carácter narrativo.
Me interesa llevar el concepto de wellness al hogar; por eso aparecen tonos marrones y tierras en mis interiores, al igual que formas curvas y tejidos suaves, elementos asociados al confort, la naturaleza y la baja estimulación.”— Arq. Martín Casabe, de Estudio CasaBe, a cargo de la reforma
“El doble living con comedor integrado genera cercanía y distancia al mismo tiempo, y permite que los cuatro integrantes de la familia compartan el espacio mientras cada uno realiza su propia actividad: leer, mirar una película o sentarse a la mesa”.
“Como la cocina está integrada al living, hay una transición en los revestimientos de las paredes, cuyo aspecto se va ‘lavando’ desde la zona de servicio hasta llegar a la pintura plana y los grandes ventanales”.
Las angostas (pero profundas) sillas ‘Retórica’ tapizadas en pana son un lanzamiento reciente de La Feliz que se vio en la última edición de Experiencia Living, ideales para mesas chicas como esta y con un respaldo que asegura comodidad, según coinciden varios diseñadores.
Abanderado de lo que denomina “maximalismo armonioso” (elementos de distintos orígenes y culturas que ofrecen una lectura final de calma y no de caos), y con tan solo 27 años, ha construido las bases de su Estudio sobre el interiorismo y la conceptualización de desarrollos inmobiliarios; también participó de Casa FOA 2025.
El proyecto explora una belleza compleja, construida a partir de contrastes materiales, juegos de luz y geometrías que introducen una sensación de sorpresa sutil.
Junto a la puerta de servicio, un cerramiento plegable da paso al lavadero.
El ténder, con aire frío o caliente, supera cualquier semana de humedad.
Espacios privados
“Brillantes, los materiales de los muebles de la cocina y del living se llevaron a los cuartos y baños para reforzar la idea de que el departamento se leyera como un todo”, nos explica Martín Casabe.
Continuidad en los baños
“Siempre pongo bancos dentro de la ducha. Todos, grandes y chicos, tenemos un período de la vida en el que necesitamos apoyo motriz, y esta herramienta es versátil para cualquier etapa”.