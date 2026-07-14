Efecto White Lotus: un joven arquitecto trasladó la estética wellness de la serie a un departamento en Palermo

Inés Beato Vassolo 14 de julio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El arquitecto Martín Casabe recibió, como muchos, el flechazo de la serie The White Lotus, en la que la producción de HBO construye una atmósfera de deseo, privilegio y tensión contenida en hoteles exclusivos. Allí, el lujo no radica en la ostentación, sino en la experiencia a la que acceden los huéspedes en Hawaii, Italia y Tailandia (según la temporada) y, por supuesto, en los interiores teatrales donde se alojan.

Biblioteca y sofás (Estudio CasaBe). Pompi Gutnisky

Las maderas cálidas, los tejidos naturales, la textura de piedra, la iluminación y la espacialidad de impronta gráfica fueron algunas de las ideas que tomó de la pantalla y trasladó a este departamento en Palermo. “También el concepto del retiro wellness, de estar tan a gusto con el lugar que no quieras salir de ahí, que es lo que les pasa hoy a mis clientes con su casa”, agrega el joven fundador del estudio CasaBe, quien reorganizó la planta original para generar un recorrido amplio, limpio y continuo, cuya vivencia espacial está cargada de un fuerte carácter narrativo.

Martín Casabe, responsable de la reforma. Pompi Gutnisky

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Me interesa llevar el concepto de wellness al hogar; por eso aparecen tonos marrones y tierras en mis interiores, al igual que formas curvas y tejidos suaves, elementos asociados al confort, la naturaleza y la baja estimulación.” — Arq. Martín Casabe, de Estudio CasaBe, a cargo de la reforma

Las cortinas principales son roller y se ocultan en el cielo raso, pero el arquitecto diseñó paños decorativos de un metro de ancho para que queden siempre en escena y vistan las ventanas sin grandes acumulaciones de tela. Pompi Gutnisky

“El doble living con comedor integrado genera cercanía y distancia al mismo tiempo, y permite que los cuatro integrantes de la familia compartan el espacio mientras cada uno realiza su propia actividad: leer, mirar una película o sentarse a la mesa”.

Alfombra diseñada por el Estudio y realizada por El Espartano. Pompi Gutnisky

Sillas de comedor (Calligaris). Pompi Gutnisky

“Como la cocina está integrada al living, hay una transición en los revestimientos de las paredes, cuyo aspecto se va ‘lavando’ desde la zona de servicio hasta llegar a la pintura plana y los grandes ventanales”.

Floreros (Collier Concept). Flores (Flower Boutique). Pompi Gutnisky

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Las angostas (pero profundas) sillas ‘Retórica’ tapizadas en pana son un lanzamiento reciente de La Feliz que se vio en la última edición de Experiencia Living, ideales para mesas chicas como esta y con un respaldo que asegura comodidad, según coinciden varios diseñadores.

La columna de cocina combina melamina símil madera y puertas de vidrio. Pompi Gutnisky

Abanderado de lo que denomina “maximalismo armonioso” (elementos de distintos orígenes y culturas que ofrecen una lectura final de calma y no de caos), y con tan solo 27 años, ha construido las bases de su Estudio sobre el interiorismo y la conceptualización de desarrollos inmobiliarios; también participó de Casa FOA 2025.

Península de cuarcita 'Patagonia'. Sillas (La Feliz). Pompi Gutnisky

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El proyecto explora una belleza compleja, construida a partir de contrastes materiales, juegos de luz y geometrías que introducen una sensación de sorpresa sutil.

En el núcleo de guardado se esconde la heladera panelable. Pompi Gutnisky

Junto a la puerta de servicio, un cerramiento plegable da paso al lavadero.

En el lavadero, se repite el porcelanato que reviste la pared del comedor diario. Ténder eléctrico (Philips). Pompi Gutnisky

El ténder, con aire frío o caliente, supera cualquier semana de humedad.

Frentes de Rauvisio ‘Cubanite’ (Rehau). Pompi Gutnisky

Espacios privados

“Brillantes, los materiales de los muebles de la cocina y del living se llevaron a los cuartos y baños para reforzar la idea de que el departamento se leyera como un todo”, nos explica Martín Casabe.

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Un panelado de melamina esconde los cables de la TV y completa el diseño del mueble. Pompi Gutnisky

El dueño de Estudio CasaBe diseñó las mesas de luz curvas, como los sofás del living. Pompi Gutnisky

Continuidad en los baños

El espejo con vidrio repartido suma una cuota "vintage y atemporal" al baño, según describe Casabe. Pompi Gutnisky

“Siempre pongo bancos dentro de la ducha. Todos, grandes y chicos, tenemos un período de la vida en el que necesitamos apoyo motriz, y esta herramienta es versátil para cualquier etapa”.

El espacio de apoyo y guardado continúa hacia la ducha con estantes de vidrio. Pompi Gutnisky

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