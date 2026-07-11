Planearon su hogar definitivo con ambientes pensados para sus necesidades futuras

Ariana Pérez Artaso 11 de julio de 2026 00:08 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El sitio elegido fue el barrio Greenville, en Hudson. Allí, Jorgelina y Walter encontraron un terreno que los cautivó desde un principio por un invaluable factor: el bosque de pinos que lo llenaba de vida, color y sombra, y que los transportó en el acto a memorias agrestes.

Lámparas colgantes, mesa ratona y estantería hechos a medida. Gentileza Alejandro Peral

Plantaron bandera y, de la mano de la arquitecta Sabrina Nerguizian, se embarcaron en la aventura de construir esta casa donde viven con su hija, con ambientes versátiles para avanzar hacia el futuro sin necesidad de modificaciones estructurales.

Sofá de tres cuerpos (Fontenla) y sillones individuales (Sierra Moveis). Pared revestida en mármol ‘Camouflage’ (De Stefano). Gentileza Alejandro Peral

publicidad

publicidad

De ahí, por ejemplo, la incorporación de un ascensor para cuando la escalera cueste más, el tamaño generoso de los dormitorios para recibir visitas, los rincones para sus perros, la cocina amplia e integrada para compartir comidas eternas y desplegar la profesión (madre e hija son nutricionistas) y una galería con parrilla para que el dueño de casa reúna a todos con sus asados.

Buscando aprovechar al máximo las vistas al bosquecito del contrafrente, le pidieron a Nerguizian un living de doble altura con ventanales de piso a techo.

Otro de los requisitos fue tener una escalera integrada y con presencia. El resultado fue esta pieza liviana, con escalones flotantes en madera, una columna vertebral de hierro y barandas de vidrio. gentileza Alejandro Peral

La arquitecta Sabrina Nerguizian, a cargo del proyecto. Jonathan reiccholz

“El plan fue lograr una casa cómoda para que toda la familia se sienta parte. Un lugar para compartir y acompañar el desarrollo de cada miembro”.

Un patio transparente que se mete en el interior sectoriza el espacio social. Foto Gentileza Alejandro Peral

publicidad

publicidad

El toilette, revestido en mármol ‘Fantastic Grey’ pulido con mesada en granito ‘Negro Brasil’ (Cavatori Mármoles), se agranda gracias al espejo que cubre enteramente la pared lateral. Gentileza Alejandro Peral

Cocina total

Grande, cómoda y estética, la cocina tiene un enorme vajillero vidriado y muy bien iluminado, que ayuda tanto a encontrar lo que se busca como a destacar el revestimiento.

El juego de comedor (Sierra Mobeis) es el centro de las comidas compartidas. Lámparas colgantes (Fábrica de Luz). La garganta en el cielo raso oculta el riel de las cortinas. Foto Gentileza Alejandro Peral

La mesada es en Neolith ‘Abu Dhabi’ (Marmolería Cavatori). La isla, con pie revestido en melamina ‘Kendal’ (Egger) está acompañada por banquetas tapizadas (Sierra). Gentileza Alejandro Peral

publicidad

publicidad

Exteriores impactantes

En el sector de la parrilla, isla con anafe y bacha incorporados. El frente con sistema guillotina se hizo a medida con un herrero. Foto Gentileza Alejandro Peral

Para vivir a pleno el jardín, la galería tiene tres escenarios –living, comedor y sector de parrilla con barra– equipados con muebles para exterior (Mike) en negro, en sintonía con las aberturas y las columnas. Foto Gentileza Alejandro Peral

La casa se elevó por sobre el terreno para que las vistas quedaran a la altura de los pinos. La pileta continúa esa línea, integrándose al conjunto sin interposiciones Gentileza Alejandro Peral

Las barandas que protegen los ventanales de la planta alta son las mismas que limitan la escalera: función contundente con levedad estética.

Panorámica desde la doble altura. Foto Gentileza Alejandro Peral

publicidad

publicidad

“Lo que más destaco de este proyecto es la espacialidad: cómo integramos los ambientes y proyectamos las vistas logrando que cada sector de la casa sea disfrutable”.

Sector privado

“Lo que más me gusta es conocer bien a las personas durante la obra para reflejar en cada ambiente su forma de vivir y que sientan, desde el momento en que se mudan, que este es su hogar”, dice Nerguizian. Ese compromiso se refleja cabalmente en los dormitorios.

Cama, respaldo, pie y las mesas de luz (todo a medida, Sabrina Nerguizian). Sillón (Walmer). La tira vertical de led marca el corte entre la superficie trabajada con Tarquini y el revestimiento de madera laqueada. Foto Gentileza Alejandro Peral

Reforzando la unión de la suite con la naturaleza, Nerguizian trabajó junto a la artista Lucía Molina para darle una textura mineral a la pared del respaldo de cama.

La ubicación de la bañadera exenta responde al deseo de contemplar la naturaleza también desde acá. Foto Gentileza Alejandro Peral

Las plantas del patio transparente, entre el volumen social de doble altura y, a la izquierda, el que contiene los dormitorios. Gentileza Alejandro Peral

publicidad

publicidad

En la suite con vestidor de la hija de la pareja, el sector que reúne el tocador y el espacio de trabajo se resolvió con un mueble que se fracciona en una parte flotante y otra al piso.

La pared revestida con porcelanato símil Travertino y melamina ‘Kendal’ de Egger forma el respaldo de cama y sectoriza el vestidor. Foto Gentileza Alejandro Peral

Foto Gentileza Alejandro Peral

publicidad