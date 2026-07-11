Planearon su hogar definitivo con ambientes pensados para sus necesidades futuras

El sitio elegido fue el barrio Greenville, en Hudson. Allí, Jorgelina y Walter encontraron un terreno que los cautivó desde un principio por un invaluable factor: el bosque de pinos que lo llenaba de vida, color y sombra, y que los transportó en el acto a memorias agrestes.
Plantaron bandera y, de la mano de la arquitecta Sabrina Nerguizian, se embarcaron en la aventura de construir esta casa donde viven con su hija, con ambientes versátiles para avanzar hacia el futurosin necesidad de modificaciones estructurales.
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De ahí, por ejemplo, la incorporación de un ascensor para cuando la escalera cueste más, el tamaño generoso de los dormitorios para recibir visitas, los rincones para sus perros, la cocina amplia e integrada para compartir comidas eternas y desplegar la profesión (madre e hija son nutricionistas) y una galería con parrilla para que el dueño de casa reúna a todos con sus asados.
Buscando aprovechar al máximo las vistas al bosquecito del contrafrente, le pidieron a Nerguizian un living de doble altura con ventanales de piso a techo.
“El plan fue lograr una casa cómoda para que toda la familia se sienta parte. Un lugar para compartir y acompañar el desarrollo de cada miembro”.
Un patio transparente que se mete en el interior sectoriza el espacio social. Foto Gentileza Alejandro Peral
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Cocina total
Grande, cómoda y estética, la cocina tiene un enorme vajillero vidriado y muy bien iluminado, que ayuda tanto a encontrar lo que se busca como a destacar el revestimiento.
El juego de comedor (Sierra Mobeis) es el centro de las comidas compartidas. Lámparas colgantes (Fábrica de Luz). La garganta en el cielo raso oculta el riel de las cortinas. Foto Gentileza Alejandro Peral
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Exteriores impactantes
En el sector de la parrilla, isla con anafe y bacha incorporados. El frente con sistema guillotina se hizo a medida con un herrero. Foto Gentileza Alejandro Peral
Para vivir a pleno el jardín, la galería tiene tres escenarios –living, comedor y sector de parrilla con barra– equipados con muebles para exterior (Mike) en negro, en sintonía con las aberturas y las columnas. Foto Gentileza Alejandro Peral
Las barandas que protegen los ventanales de la planta alta son las mismas que limitan la escalera: función contundente con levedad estética.
Panorámica desde la doble altura. Foto Gentileza Alejandro Peral
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“Lo que más destaco de este proyecto es la espacialidad: cómo integramos los ambientes y proyectamos las vistas logrando que cada sector de la casa sea disfrutable”.
Sector privado
“Lo que más me gusta es conocer bien a las personas durante la obra para reflejar en cada ambiente su forma de vivir y que sientan, desde el momento en que se mudan, que este es su hogar”, dice Nerguizian. Ese compromiso se refleja cabalmente en los dormitorios.
Cama, respaldo, pie y las mesas de luz (todo a medida, Sabrina Nerguizian). Sillón (Walmer). La tira vertical de led marca el corte entre la superficie trabajada con Tarquini y el revestimiento de madera laqueada. Foto Gentileza Alejandro Peral
Reforzando la unión de la suite con la naturaleza, Nerguizian trabajó junto a la artista Lucía Molina para darle una textura mineral a la pared del respaldo de cama.
La ubicación de la bañadera exenta responde al deseo de contemplar la naturaleza también desde acá. Foto Gentileza Alejandro Peral
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En la suite con vestidor de la hija de la pareja, el sector que reúne el tocador y el espacio de trabajo se resolvió con un mueble que se fracciona en una parte flotante y otra al piso.
La pared revestida con porcelanato símil Travertino y melamina ‘Kendal’ de Egger forma el respaldo de cama y sectoriza el vestidor. Foto Gentileza Alejandro Peral