Una cocina clásica y luminosa diseñada para compartir con familia y amigos

“La premisa fue diseñar una cocina amplia, cómoda y muy luminosa. Los propietarios disfrutan mucho de cocinar, recibir invitados y compartir reuniones familiares, por lo que necesitaban un ambiente funcional que acompañara esa dinámica”, cuenta la arquitecta Bárbara Carballa, quien, junto a la arquitecta Yamila Cwik, su socia en Métier Studio, se encargó de diseñar, ejecutar y ambientar no solo este espacio, sino toda la casa ubicada en un barrio cerrado de Tigre.
Las arquitectas contaban con una ventaja: este fue el segundo proyecto que desarrollaron para la familia que hoy disfruta de esta casa los fines de semana y el verano, por lo que ya había un lazo de confianza y entendimiento mutuo que les permitió dar con el efecto buscado.
Para recibir a multitudes
Habitada por una familia numerosa, compuesta por una pareja con sus cuatro hijos -de 15, 9 y mellizos de 11 años- y visitada frecuentemente por los afectos, la cocina se convirtió en el corazón del hogar.
“Acá transcurre gran parte de la vida diaria: desayunos, mates, comidas compartidas y encuentros familiares. Más allá de su función práctica, es un lugar pensado para disfrutar, conversar y generar momentos en común”, explica Carballa.
Clásica y liviana
De inspiración clásica, los muebles laqueados en tonos claros dan sensación de amplitud y luminosidad, y contrastan sutilmente con el verde del paisaje exterior.
La incorporación de vajilleros con puertas de vidrio enmarcadas en laca le da cierta liviandad visual y elegancia al conjunto.
Uno de los aspectos más cuidados del proyecto fue la selección de los herrajes y tiradores (Ponthus). “Junto con los dueños de casa elegimos piezas diferentes y con carácter, que terminaron de definir la identidad de la cocina”, recuerda la arquitecta.
Las mesadas se hicieron en Dekton Olimpo para lograr superficies amplias, resistentes y prácticas para trabajar. Su terminación pulida suma luminosidad y facilita la limpieza.
Iluminar en capas
Consideramos fundamental trabajar la iluminación en capas. Combinamos general, puntual, lineal y decorativa para responder a los distintos usos de la cocina y crear atmósferas según el momento del día, logrando un espacio tan funcional como acogedor.”— Arq. Bárbara Carballa
El sueño de la despensa
“El guardado era una de las principales necesidades de la familia -aclara Carballa-. Al tratarse de una casa donde se cocina mucho y se reciben invitados con frecuencia, era importante contar con un espacio organizado para almacenar tanto alimentos como utensilios”.
La dueña de casa disfruta especialmente de vestir la mesa y cuenta con una gran colección de vajilla, fuentes y objetos decorativos que necesitaban un lugar específico para mantenerse ordenados y al alcance. De ahí la incorporación de esta envidiable despensa.
Pensada para durar
Para la arquitecta, “una cocina debe pensarse para durar en el tiempo, tanto desde lo funcional como desde lo estético”. Por eso, optaron por un porcelanato de tono medio y terminación mate para el piso: “Es resistente, fácil de mantener, aporta frescura y disimula muy bien el uso cotidiano”, agrega Carballa.
Independencia e integración
Buscando equilibrio entre independencia e integración, en lugar de cerrar completamente la cocina, las arquitectas decidieron separarla mediante una carpintería de vidrio repartido.
“Los propietarios querían que el living y el comedor conservaran cierta intimidad para las reuniones con familiares y amigos, que son muy frecuentes, pero sin perder la conexión visual ni la continuidad espacial con la cocina”.