Una cocina clásica y luminosa diseñada para compartir con familia y amigos

Ariana Pérez Artaso 13 de julio de 2026 00:05 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“La premisa fue diseñar una cocina amplia, cómoda y muy luminosa. Los propietarios disfrutan mucho de cocinar, recibir invitados y compartir reuniones familiares, por lo que necesitaban un ambiente funcional que acompañara esa dinámica”, cuenta la arquitecta Bárbara Carballa, quien, junto a la arquitecta Yamila Cwik, su socia en Métier Studio, se encargó de diseñar, ejecutar y ambientar no solo este espacio, sino toda la casa ubicada en un barrio cerrado de Tigre.

La cocina queda separada pero integrada visualmente con el resto de los ambientes. Maia Croizet

Las arquitectas contaban con una ventaja: este fue el segundo proyecto que desarrollaron para la familia que hoy disfruta de esta casa los fines de semana y el verano, por lo que ya había un lazo de confianza y entendimiento mutuo que les permitió dar con el efecto buscado.

Para recibir a multitudes

Habitada por una familia numerosa, compuesta por una pareja con sus cuatro hijos -de 15, 9 y mellizos de 11 años- y visitada frecuentemente por los afectos, la cocina se convirtió en el corazón del hogar.

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Piletas (Johnson Luxor SI85). Griferías monocomando en terminación negro mate (FV Epuyén 411.04/L2 NG). Maia Croizet

“Acá transcurre gran parte de la vida diaria: desayunos, mates, comidas compartidas y encuentros familiares. Más allá de su función práctica, es un lugar pensado para disfrutar, conversar y generar momentos en común”, explica Carballa.

Clásica y liviana

El sector de coffee station se revistió completamente en Dekton para destacarlo como un espacio protagonista. Maia Croizet

De inspiración clásica, los muebles laqueados en tonos claros dan sensación de amplitud y luminosidad, y contrastan sutilmente con el verde del paisaje exterior.

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Horno eléctrico y microondas empotrables (Bosch). Maia Croizet

La incorporación de vajilleros con puertas de vidrio enmarcadas en laca le da cierta liviandad visual y elegancia al conjunto.

Los electrodomésticos son acompañados por los muebles para pasar desapercibidos. Maia Croizet

Uno de los aspectos más cuidados del proyecto fue la selección de los herrajes y tiradores (Ponthus). “Junto con los dueños de casa elegimos piezas diferentes y con carácter, que terminaron de definir la identidad de la cocina”, recuerda la arquitecta.

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Cocina de estilo industrial (Morelli). Maia Croizet

Las mesadas se hicieron en Dekton Olimpo para lograr superficies amplias, resistentes y prácticas para trabajar. Su terminación pulida suma luminosidad y facilita la limpieza.

Iluminar en capas

Artefactos de iluminación colgantes (DIMM). Maia Croizet

Consideramos fundamental trabajar la iluminación en capas. Combinamos general, puntual, lineal y decorativa para responder a los distintos usos de la cocina y crear atmósferas según el momento del día, logrando un espacio tan funcional como acogedor.” — Arq. Bárbara Carballa

El sueño de la despensa

Los vidrios opacos ocultan lo que hay detrás de la puerta de la despensa. Maia Croizet

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“El guardado era una de las principales necesidades de la familia -aclara Carballa-. Al tratarse de una casa donde se cocina mucho y se reciben invitados con frecuencia, era importante contar con un espacio organizado para almacenar tanto alimentos como utensilios”.

Estantes simples dejan a la vista lo almacenado para encontrarlo fácilmente. Maia Croizet

La dueña de casa disfruta especialmente de vestir la mesa y cuenta con una gran colección de vajilla, fuentes y objetos decorativos que necesitaban un lugar específico para mantenerse ordenados y al alcance. De ahí la incorporación de esta envidiable despensa.

Pensada para durar

Revestimientos en porcelanato Portobello SBG Brasilia Concreto Grafite Natural. Maia Croizet

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Para la arquitecta, “una cocina debe pensarse para durar en el tiempo, tanto desde lo funcional como desde lo estético”. Por eso, optaron por un porcelanato de tono medio y terminación mate para el piso: “Es resistente, fácil de mantener, aporta frescura y disimula muy bien el uso cotidiano”, agrega Carballa.

Independencia e integración

La barra central dispone de espacio de guardado y es un sector muy usado para compartir comidas. Maia Croizet

Buscando equilibrio entre independencia e integración, en lugar de cerrar completamente la cocina, las arquitectas decidieron separarla mediante una carpintería de vidrio repartido.

En paralelo a la gran barra, en el sector del comedor una mesa generosa de madera es sede de reuniones con amigos y familia. Maia Croizet

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