En Belgrano, recorremos el tres ambientes lleno de personalidad de una joven arquitecta

Lucrecia Álvarez y Karina Contini Por 10 de julio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Como buena arquitecta, me gusta la obra cruda en su elemento más real”, nos dijo Martina Romano hablando de las paredes de hormigón de su casa.

Espectacular mesa ratona de hormigón armado (Estilo Ribera). Pared con acabado en hormigón visto (Quimtex Llana) y obra de Martín Enricci. Sofá modular con funda en tussor (Casa Ibra). Lámpara de cerámica con rayas rojas (Olivia De Winne). Javier Picerno

Como parte de RRE Desarrollos, la empresa familiar que hizo el edificio donde está su tres ambientes, Martina participó en las decisiones materiales; sin embargo, el punto de inflexión fue la oportunidad de modificar su hogar. “Diseñando este departamento descubrí mi pasión por el interiorismo, y eso derivó en la incorporación en la empresa del servicio llave en mano”.

Martina junto a uno de los muchos detalles en rojo: el corazón bordado (Barbaridad) en la cabecera del comedor. Javier Picerno

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Amante del detalle y las terminaciones, Martina recorre los ambientes con descripciones precisas, llenando de sentido cada elemento de su mundo doméstico. Esa sensibilidad también viene de una infancia en la que aprendió a sentir texturas y distinguir materiales, lecciones que hoy reconoce como parte de su esencia: “Me crie mirando más hacia las cúpulas de los edificios que a la vereda donde iba”, resume con humor.

En el comedor, sillas ‘Cesca’ (Michael Thonet), clásico moderno de Marcel Breuer, ideal cuando se busca liviandad y transparencia. Javier Picerno

Hacia la cocina

Inspirada por una amorosa tradición familiar, Martina quería una cocina abierta como corazón del hogar y de cada reunión. Allí, un nicho revestido en tono madera y bien iluminado enaltece otro ritual: el café de las mañanas.

En foco, la estación de café revestida en melamina ‘Halifax Natural’ (Egger). Javier Picerno

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La paleta de color de la cocina responde a una búsqueda de cierta disrupción. La dosis justa la dio el azul profundo, en clásica combinación con la madera y en moderno contraste con las líneas de la mesada.

Amoblamiento de cocina en dos melaminas: frentes en tono ‘Tuareg’ (Faplac) y nicho de desayuno en ‘Halifax Natural’ (Egger). Javier Picerno

Pequeños pero significativos, los detalles en rojo se descubren a primera y segunda vista en toda la planta baja.

Mesada y alzada en Silestone con pileta de acero inoxidable (Johnson Acero). Banquetas ‘Oui’ (Ten Estudio). El rallador de queso rojo suma una nota de color que evoca los domingos de la infancia, cuando la bisabuela de Martina amasaba para todos. Javier Picerno

Crecí en una casa donde ser anfitriones era y es parte del ADN: agasajar a mis seres queridos con una rica comida siempre es el mejor plan.” — Arq. Martina Romano, dueña de casa

El gesto de estos saleros hallados en una tienda de Madrid, otro guiño a la infancia. A la derecha, un set que le encargó a su madre, que es ceramista. Javier Picerno

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“Seleccionar pocos materiales y repetirlos genera elegancia y armonía”, dice Martina. Así, el hormigón pasa de la pared a la mesa ratona: la madera del mueble de TV es la misma del nicho de desayuno, y la melamina azul de la cocina reaparece en la mesa de comedor.

Una delgada columna de placa de yeso ayuda a definir el sector de la TV. La escalera tiene peldaños de hormigón con terminación en laca mate. Javier Picerno

“Siempre pensé esta casa a partir de la conexión entre todos los ambientes sociales, con el área del sillón y la TV como centro, y la cocina y la terraza como órbitas”.

En el toilette, la artista Camila Gómez hizo un mural que incluye colores y referencias a personas y lugares entrañables para su amiga. Javier Picerno

Un afuera envidiable

Si la primera planta se abre a una gran terraza, el segundo piso de este dúplex tiene un balcón que también permite tener canteros y una mesita. Algo notable, tener esta vista al subir la escalera, algo más asociado a una casa.

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El juego de exterior ‘Met’ (Estudio Te) está pintado al horno con acabado microtexturado, lo que lo hace apto para exterior. Hamaca ‘Peppa’ con pie de apoyo (Increa). Javier Picerno

Las carpinterías en tres paños con dos guías ayudan a integrar el balcón con el living y la terraza con el dormitorio principal.

Placard y cajonera en melamina ‘Lino Blanco’ (Faplac) y ‘Halifax Natural’ (Egger), respectivamente. Manta (Casa María Paula). Javier Picerno

Una melamina con textura permitió hacer un vestidor de piso a techo sin generar un elemento que atente contra la premisa del cuarto: descanso y paz visual.

La pared principal está revestida con un empapelado (Bue Deco Wall Design) que simula un estucado verde oliva. Sobre el respaldo con mesas de luz flotantes, obra de la artista holandesa Erna Kuik (Details Enmarcado Artístico). Javier Picerno

En el balcón del dormitorio, mesa y sillas (Casa Vissuta). Tazas en cerámica artesanal y cafetera (Casa María Paula). Javier Picerno

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Baño revestido en porcelanato rectificado ‘Calacata’ (San Lorenzo Design), bacha (Ferrum) con grifería (FV) y toalla (Lote Propio). Javier Picerno

Segundo dormitorio

“El mayor desafío fue aceptar que el espacio tomaría forma de a poco, vencer la ansiedad y entender que mi propia casa no es como un encargo: es vivir y ver/sentir qué hace falta en cada lugar”, comparte Martina. ¡Cómo la entendemos!

En las paredes se aplicó pintura satinada (Quimtex). Javier Picerno

“Las ganas de hacer un cuarto en negro venían rondando hacía tiempo: me di el gusto cuando mi hermano tomó la decisión de estudiar en la ciudad”.

Para el segundo dormitorio, proyectó un sistema de amoblamiento en melamina ‘Negro Grafito’ (Faplac) con escritorio y mesas de luz flotantes. Javier Picerno

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