Te presentamos artistas y te mostramos posibles aplicaciones para que puedas personalizar tus paredes con diseños hechos a medida.

Gloria Montanaro LA NACION

Hay, en la mayoría de los seres urbanos, un anhelo creciente de contacto con la naturaleza. Una evidencia de esa necesidad es la tendencia a decorar con murales pintados para incluirla (más allá de las plantas de interior o de los afortunados con vistas amplias o terrazas) a los espacios cotidianos.

Cada ambiente es distinto

“No es lo mismo pintar un toilette o un palier que un comedor. Recomiendo trabajos más calmos para los espacios que más se habitan, y más lúdicos para los que menos”, explica Catalina Ruiz, que para sus obras se inspira en la botánica, aplicando un estilo impresionista con técnica mixta.

Es fundamental que la pared a trabajar sea lo más lisa posible. De lo contrario, se impone lijar y, luego, limpiar concienzudamente el polvo. Martina Fasciani

El primero paso del proceso es simple: el interesado transmite su idea al muralista, indica medidas aproximadas y envía fotos del lugar a intervenir. Después llega el ida y vuelta de bocetos y pruebas, que muchas veces deriva en un montaje digital, para ayudar al cliente a imaginar el resultado final.

Antes de empezar a soñar, hay que asegurarse de que la pared no tenga humedades. Además, no es recomendable elegir las que tengan excesiva textura, porosidad o relieve.

“Me gusta interpretar la perfecta imperfección de la naturaleza. Busco paisajes profundos, los lleno de veladuras", explica Catalina Ruiz. Martina Fasciani

Ruiz prefiere las paredes con base lavable, porque es donde mejor patina (y donde más dura) el óleo. Su trabajo suele comenzar con una capa de látex o acrílico acuarelado, lavado y bien liviano. Luego sigue con óleo en los sectores que quiere destacar, buscando colores más intensos. Sobre él, resalta trazos con óleo pastel, y a veces suma pan de oro o purpurina. Si el mural es exterior, lo protege del sol con laca.

Muchos de los murales los pinta junto con su madre, la artista Magdalena Inurrigarro. “Ella es más figurativa, entonces cada una aporta su pincelada y la mezcla es genial”, agrega. Martina Fasciani

Muralista y dueña de casa, hermanas inspiradas

“Un día miré la pared blanca y me pareció enorme, desangelada. Ahí decidí hacer el mural y pensé en la magnolia de la entrada, que es una de las cosas que me enamoraron de esta casa”, nos contaba Malala Chedufau cuando la visitamos en su casa, reformada por el Estudio Mazzinghi-Sánchez sobre lo que alguna vez fue un antigua caballeriza. Es lógico que lo haya pensado, teniendo en cuenta que su hermana, la artista y escenógrafa Flor Chedufau, también es una muralista fabulosa.

Para que el fondo del mural tuviera el color del sillón, Malala fue con el género a la pinturería. Daniel Karp

En video: la génesis del mural

Único como sus dueños

El objetivo en la reforma de esta casa chorizo fue generar espacios integrados que expresaran los intereses y las pasiones de los dueños de casa, que son diversos. Ella, Marisa Frate, es multifacética (docente, psicopedagoga, artista plástica, diseñadora de arte y vestuario). Nicolás, economista y músico, comparte con su mujer el gusto por la gastronomía y los buenos vinos. Con esta pareja, imposible no tener espacios personales.

El mural y los retratos en carbonilla de la serie ‘Madurez’ son obra de Marisa Frate, la dueña de casa. En rojo, obra ‘Equilibrium’, de Luciana Mariani. Daniel Karp

Personalidad, luz y color, con eso contribuye el mural con maxiestampa de flores en amarillo que ideó Marisa Frate para este tramo de su living.

Poder transformador

Cuando hay más energía creativa que recursos financieros, una gran opción en los monoambientes sin interés arquitectónico es la pintura original, en colores lisos o, como acá, en un mural. Como es elemento con el que se convivirá de forma permanente, sugerimos ponerle freno a las espontaneidades de fin de semana (y no lo decimos por los tonos intensos, sino más bien por la escala).

Bea Cuello le dio carácter y calidez a lo que antes era una anodina puerta con una base de pintura negra a la tiza sobre la que pintó un motivo de bambú. Javier Picerno

“Los murales me permiten volcar mis conocimientos de pintura artística para transformar los espacios. Las pátinas y falsos acabados funcionan muy bien tanto en la recuperación de interiores de estilo como para la recategorización de espacios desabridos”, cuenta Beatriz Cuello, al frente de Bec Art & Deco.

Las puertas corredizas de madera le dan un marco escénico al área social. Como no eran del mismo tono que los muebles, Bea decidió patinarlas con pintura a la tiza negra e imprimir el espíritu oriental buscado con el motivo del bambú. Javier Picerno

Monocromo o multicolor

Marita Battaglia también se inspira en la naturaleza, y elige para hacerlo un estilo contemporáneo. “La naturaleza está en constante transformación, me identifico con su energía y me gusta interpretarla de manera personal”. Esta artista y profesora de arte hace murales a pedido sobre esta temática siempre usando látex, sea de interior o exterior.

Imptacto atenuado: Un patrón botánico de gran tamaño, pero en blanco sobre gris oscuro.

Dos obras de Battaglia: color para un cuarto infantil y elegancia monocromática para un toilette.

Impresiones

“Como el toilette es lo primero que se ve al entrar, quisimos que tuviera un detalle artístico. Por eso pensamos en este mural de inspiración oriental que armoniza con el estilo de la cómoda reciclada”, nos contaba la dueña de casa sobre el que le encargó a Matilde Crosetti.

La cómoda heredada se restauró y se le colocó una nueva tapa de mármol Arabescato. Javier Picerno

Terrazas vitales

Están los que no tienen dedo verde y, también, las terrazas complicadas por solazos y vientos que no las hace demasiado hospitalarias para algunas plantas. Si a eso le sumamos que tienen pisos cerámicos en su gran mayoría, vemos que una ayudita artística no viene mal para hacerlas tan selváticas como se quiera.

Mesa de hierro y banco (Lacroze Design Studio). Sillas tejidas en soga negra (Increa). Daniel Karp

“Empecé este mural botánico, que tanto nos representa, cuando tenía bastante tiempo libre, pintando con los dedos y luego con pinceles. Fue un gran momento de desconexión”, nos cuenta la arquitecta Geraldine Picayo una de las fundadoras de Lacroze Design Studio, sobre la evolución de su terraza.

“Siempre busco generar nuevos puntos de interés en mi casa. En la terraza que disfrutamos todo el año, es este mural siempre verde”.

Subrayar una reforma

Tras la excelente reforma que Mariana Badino, Bonhomía Haus, emprendió en su PH de Palermo, lo que era un gimnasio en desuso y el famoso cuartito de acumulación en la terraza se convirtió en un comedor funcional y estéticamente muy atractivo. Se nota desde afuera, con el mural botánico sobre fondo oscuro que le encargó a Camila Cantarian.

El volumen de chapa con fondo oscuro y mural de Camila Cantarian que se eleva de modo independiente en la terraza se separa en apariencia del resto de la casa, pero por dentro sigue su lógica. Javier Picerno

Privacidad perenne

En este caso, Marita Battaglia propone un modo simpático, duradero y de bajo mantenimiento para resguardar las tardes al sol de las miradas vecinas.

De inspiración grafitera

Algo del arte colorido, transgresor y monumental que viene transformando las ciudades desde hace décadas se puede trasladar a nuestros espacios exteriores, especialmente si son de hormigón.

Javier Picerno

En esta casa, la obra del artista grafittero Alan Myers convirtió la medianera en un plano de energía que se transmite a toda la casa y la define. La obra se contempla desde la cocina que se abre de lleno a la galería y la pileta.

La pared de esta terraza ganó profundidad y protagonismo con ese diseño de Paola Avalos. Para mimetizarse con la escena, los sillones y almohadones están a tono con la obra. Santiago Ciuffo