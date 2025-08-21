En Las Cañitas, tiraron paredes para ir de 5 a 3 ambientes y crear un departamento vibrante, a la medida de su dueño

Fallone Studio hizo un diseño “hiperpersonalizado” para responder a las necesidades y gustos del cliente en esta etapa de su vida

Una primera búsqueda llevó al dueño de este departamento a visitar casas en venta en Colegiales, pero ninguna lo convencía. Desde Fallone Studio llegó la sugerencia de mirar departamentos en Las Cañitas, donde él vivía, para reformar y adaptar a sus deseos. Así apareció este de 140m2, originalmente un 5 ambientes, cuya remodelación lideraron el arquitecto Esteban Fallone y la diseñadora de interiores Jimena Marrano.

Todos los sectores sociales tienen piso de microcemento alisado. Persianas americanas (Hunter Douglas) Gentileza Albano García - Fallone Studio

"Desde un punto de vista inmobiliario, puede sonar loco reducir un 5 ambientes a 3, pero decidimos eliminar por completo los muros divisorios para dar crear un espacio fluido y expansivo." Arq. Esteban Fallone y DI Jimena Marrano, de Fallone Studio

Clásicos del diseño moderno, las sillas 'Panton' (Manifesto Design Store) se pintaron en un rosa especialmente seleccionado para el espacio. Alfombra (El Espartano) Gentileza Albano García / Fallone Studio

“Es un departamento híperpersonalizado. Muchos elementos empezaron como ideas del dueño, que trabajamos para articular y hacer realidad, siempre cuidando que hubiera una continuidad en toda la casa”.

Esta etapa

“A veces se piensan las casas como si fueran para toda la vida, algo que no siempre pasa. Las familias y las costumbres cambian. Este departamento es para un momento determinado, cómodo y funcional, y con todo lo que le gusta al dueño. Quería tener una casa linda, un espacio que lo estimulara”, comparten con nosotros Fallone y Marrano.

La planta compartimentada dio paso a una configuración abierta, donde la luz natural y las visuales se convirtieron en protagonistas aprovechando la ubicación en esquina. Revestimiento entablonado de petiribí (Fallone Studio) Gentileza Albano García - Fallone Studio

La madera, antes presente en el piso, pasó a las paredes. “La materialidad juega un papel clave en la atmósfera del proyecto, sumada a los contrastes, el mobiliario a medida y la curaduría de objetos y equipamiento”.

Sofá 'Noche' (Helmut). Módulo de terrazzo diseñado por el Estudio y desarrollado por Pimux. Apoyada ahí, la icónica lámpara 'Nesso', de la firma italiana Artemide Gentileza Albano García - Fallone Studio

“Teniendo balcón, era raro que las aberturas no fueran todas puertas-ventanas. Pero, por otro lado, eso determinó más estrictamente la distribución de los muebles”.

El living-comedor les quedaba demasiado alargado: agregando un espejo en la pared lateral, lograron ensancharlo visualmente. Consola y mesa de centro a medida (Margen) Gentileza Albano García - Fallone Studio

Singular

La colección personal del propietario —objetos, piezas de diseño, cuadros, libros, bicicletas– está presente en todos los ambientes. “Sabíamos que eso le iba a dar el color y personalidad a todo, por ello trabajamos sobre una base de tonos neutros”, revelan Fallone y Marrano.

El mueble de la TV combina espacio de guardado con estantes de exhibición, uno de ellos inclinado para que se vean las portadas de las revistas. Sofá 'Nueve' (Helmut) Gentileza Albano García - Fallone Studio

Este sector de TV y estudio (que es por el que se ingresa al departamento) toma lo que eran dos dormitorios. Junto a la puerta principal, un pequeño mudroom con un mueble bajo con asiento y espacio para dejar el calzado.

Para dialogar con el living-comedor, también revistieron este espacio con entablonado de petiribí (Fallone Studio) Gentileza Albano García - Fallone Studio

Optimización

Para mejorar el confort térmico y acústico, se ensancharon los muros perimetrales con aislamiento y se reemplazaron las antiguas carpinterías por aberturas de aluminio con ruptura de puente térmico, garantizando eficiencia energética.

El escritorio fue el único mueble que vino de la casa anterior. Para no modificar la fachada, las aberturas son blancas del lado exterior, pero por dentro son de aluminio pulido espejo Gentileza Albano García - Fallone Studio

Durante la obra, desmontaron los cielorrasos para ganar altura. Sacaron los conductos de la calefacción central, que reemplazaron por equipos de AC frío/calor.

Consola y repisas flotantes con soportes en forma de cruz (Fallone Studio) Gentileza Albano García - Fallone Studio

Alineado

Los últimos centímetros antes del cielorraso fueron revestidos con espejo. Todos los cuadros tienen el mismo marco. Gentileza Albano García - Fallone Studio

El toilett también es una sala de exhibición: láminas y obras enmarcadas en las paredes; libros, revistas y vinilos sobre la mesada.

Bacha de terrazzo (Fallone Studio por Pimux), grifería de pared (Folk Designer). Mueble a medida laqueado (Fallone Studio). Gentileza Albano García - Fallone Studio

Únicos

Cerrada pero a la vez expuesta, la cocina está comunicada por una doble puerta vidriada. Revestimiento de azulejos de 10x10 con juntas blancas. Gentileza Albano García - Fallone Studio

Durante el proyecto, Fallone y Marrano explicaron que una mesada de acero inoxidable podía llegar a rayarse: “Pero que hubiera marcas de uso, a él le sonaba como algo normal y positivo”. Al definir ese material, propusieron hacer también a medida la bacha, de gran tamaño y profundidad, superando las dimensiones comerciales.

Mueble y mesada de acero inoxidable (Fallone Studio por Inox Atelier). Grifería (Folk Designer). En la esquina, la cafetera de filtro de culto 'KBG Select' (Moccamaster). Gentileza Albano García - Fallone Studio

Revistieron la pared con azulejos de 10x10, un guiño al pasado del departamento, llegando hasta una altura en la que emparejaron el módulo que contiene la heladera y los hornos.

Los electrodomésticos panelables permiten una lectura limpia y ordenada. La iluminación combina spots embutidos en el cielorraso con lámparas de techo (Imdi Iluminación) sobre la mesada. Gentileza Albano García - Fallone Studio

Al fondo de la cocina-lavadero hay un pequeño pulmón de edificio. “Como la vista no valía la pena, cerramos con una puerta vidriada y satinada”, explican. "Deja pasar la luz, pero no la mirada".

Mesada y espacio de guardado de acero inoxidable (Fallone Studio por Inox Atelier). Amuraron en la pared un soporte para la bicicleta. Gentileza Albano García - Fallone Studio

Una máster suite

“El nuevo programa del departamento se articuló en torno a un único dormitorio en suite, donde el baño adquiere dimensiones inesperadas, triplicando su tamaño original”, explican.

La ventana de vidrio satinado da al mismo aire-luz que la cocina Gentileza Albano García - Fallone Studio

Aplique de iluminación en el espejo (Huup). Mueble y bacha hechos a medida (Fallone Studio). Grifería de pared (Folk Designer). Gentileza Albano García - Fallone Studio

El dormitorio actual ocupa el antiguo cuarto principal y la dependencia de servicio.

Mueble a medida con frente laqueado, panel de petiribí y cabecera tapizada (Fallone Studio). Como mesas de noche, hexágonos 'Nómade' (Margen) Gentileza Albano García - Fallone Studio

Además de generar un vestidor, diseñaron un mueble que enmarca la cama y agrega todavía más espacio de guardado. Los elementos que se repiten: los frentes laqueados, el remate espejado y el revestimiento de petiribí.