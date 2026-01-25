“En lugar de achicarnos, nos agrandamos; hoy nos gusta tanto la casa que casi dejamos de viajar”

El “nido vacío” fue el punto de partida: en zona norte, una artista plástica y un ingeniero eligieron reinventarse, para finalmente crear una casa fuera de serie de 327 m2

“Ante el nido vacío y siendo un matrimonio de más de 60, decidimos encarar el desafío de construir nuestra casa desde cero y a nuestro gusto. Muchos nos decían que era una locura, pero −mirando atrás− nunca lo dudamos”, nos contaron la arquitecta y artista plástica Patricia Pelliccioni y su marido, el ingeniero Jorge Young.

La decoración y el interiorismo fueron ideados por Patricia Pelliccioni, dueña de casa, quien seleccionó y atesoró cada mueble y revestimiento mientras la obra seguía, para asegurarse de contar con todo lo necesario y no depender de la disponibilidad futura. Comedor integrado con cocina, donde el diseño minimalista se realza con detalles: sillas en tonos neutros y mostaza, mesa de vidrio y una lámpara escultórica que aporta personalidad al espacio.

Por 20 años, el matrimonio vivió en una casa de techo de tejas con jardín, pileta y mascotas; entonces la alternativa viable era mudarse a un departamento amplio con amenities, vista al río y sin mayores complicaciones. Cuando estuvo terminado, ambos se miraron y supieron que ese no era su lugar.

La artista Patricia Pelliccioni y su marido, el ingeniero Jorge Young. La biblioteca del living es un diseño de Patricia ejecutado por Cómodo Muebles. Alfombra (Salazar Casa). Sillón azul (CDI).

De inmediato, lo pusieron a la venta y comenzó la búsqueda de un terreno para construir de cero. “Fue un gran desafío, porque terrenos no sobran, y menos a la calle”, dijeron.

Toda la planta baja se unificó con pisos de travertino (Decoporcelanatos), creando continuidad y armonía en el espacio. Lámparas sobre isla (Salazar Casa). Banquetas negras (Landmark). Muebles de cocina (Gaudir Johnson). Mesada de ‘Neolith’ (De Stefano).

Pero inesperadamente apareció uno, a una cuadra de la casa donde aún vivían. Demolieron casi todo lo existente y dejaron intacto un roble de 60 años que hoy es la singularidad del jardín. Patricia no tenía experiencia en proyectos de gran escala, por lo que decidió apoyarse en un amigo: el arquitecto Gastón Marín, junto a su socio Lucas Grande (Estudio MGAA).

El roble de 60 años, lo único que se salvó de la demolición.

“Cuando la obra terminó y colocamos todos los muebles, fue increíble: todo encajó a la perfección. Quedó tal cual me lo imaginaba, incluso los cuadros, que pinté especialmente para cada espacio”.” — Patricia Pelliccioni, artista plástica y dueña de casa

"El terreno perteneció a un matrimonio alemán y tenía una pileta enorme que luego rellenamos". Hoy se transformó en un jardín zonificado, exuberante y selvático, tal como soñaban los dueños: luz, naturaleza y arte en perfecta armonía. Parasoles y postigones de kiri (Carpintería Fernández Rotela).

El equipo de arquitectos trabajó con una premisa clara: crear una casa minimalista con una isla rodeada de verde, diseñada para que sus dueños disfruten sus hobbies y de una vida social activa.

La casa se deja abrazar por la vegetación y el jardín se vuelve parte del recorrido.

La galería se convierte en el corazón social de la casa: un espacio abierto al verde, ideal para largas charlas, comidas compartidas y momentos que se saborean sin prisa.

Este espacio exterior combina una mesa de madera maciza (Cómodo Muebles) con sillas de fibras naturales (Decoglow) y estructura metálica, para un ambiente cálido y relajado. Las lámparas colgantes de mimbre (Landmark) aportan textura y luz suave, mientras las carpinterías de vidrio integran el espacio con el gran jardín. Alfombra (Salazar Casa). Puff rojo (CDI).

Verde esencial

“Gracias al trabajo excepcional de la paisajista Laura Trotti, el jardín se transformó en el edén selvático que queríamos: con un imponente roble como eje, un jardín central y hasta una huerta. El verde entra en cada rincón de la casa”, contaron los dueños de casa.

Un sendero de lajas que rodea la casa, diseñado por Laura Trotti, permite recorrer el jardín sin pisar las plantas. Un detalle funcional y estético que fue todo un acierto. Sofá de hierro (DellaCasa) y fogón (Ñuke).

“Hoy recorrer el jardín y la huerta es nuestro mayor placer diario. Podemos decir que logramos vivir en un oasis urbano. Todo crece y se moldea en armonía con la casa”.

“En un principio, eran dos terrenos salvajes, llenos de vegetación tipo selva y con una construcción muy deteriorada. El jardín quedó totalmente pelado, salvo el famoso roble, al que cuidamos con un especialista”, contaron.

El dormitorio principal y el escritorio

“Para el dormitorio principal quería una pared distinta, que funcionara como respaldo visual. Dudé entre verde y azul y, tras varias pruebas, elegí el azul perfecto para el espacio”.

“Como el azul transmite calma, no quisimos poner televisor, pero sí algunos cuadros míos y láminas de un viaje a Vietnam”, contó Patricia. Alfombra de fibras naturales, lámparas y banqueta (Salazar Casa). En el baño, mueble de petiribí diseñado por los dueños y confeccionado por Carpintería Fernández Rotela, mesada de ‘Neolith’ (Antón Marmolería), grifería ‘Black Velvet’ (Peirano). Porcelanato ‘Gold Art Bernini (Barugel).

“Creamos un espacio que funciona como mi atelier y el escritorio de Jorge, con vistas al jardín interior. Un rincón sereno que invita a leer, crear y pensar”.