Perfecta para ella sola, compró una casa que había sido dividida en dos por su dueño anterior

En Coghlan, la socióloga y crítica de arte Maite Pérez Cobo nos recibe en su casa de fines de los 70, donde el legado familiar se traduce en cada decisión

“Cuando vi la casa publicada, los elementos que más me tentaron a comprarla fueron la escalera del living, los desniveles y la terraza”, dice Maite Pérez Cobo sobre esta propiedad de los años 70 en el barrio de Coghlan que, originalmente, tenía el doble de su tamaño actual. El dueño anterior la construyó para vivir con su familia pero, cuando sus hijos crecieron, la dividió en dos y vendió una parte. “Como resultado, la forma y las proporciones son raras, pero ideales para una sola persona o pareja”.

Maite en la entrada de su casa con distintivos rasgos años 70: desniveles acompañados de canteros, ladrillo de vidrio color ámbar y escalera revestida con cerámicas de color. Santiago Ciuffo

Maite se formó en sociología y crítica del arte, pero siempre estuvo vinculada al negocio familiar de cerámicas artesanales que inició su madre, Ángeles Castro Corbat, cuya casa también visitamos recientemente. “Nací en una casa con taller, por lo que la cerámica fue mi lenguaje primario. Me encanta crear objetos desde lo que encuentro, lo que se rompió o lo que sale con fallas. Me da más placer tratar de recuperarlo o transformarlo en otra cosa que comenzar algo de cero; por eso, muchos de estos objetos los resolví en el taller”.

Los muebles son una combinación de unos tenía, algunos heredados que restauró y otros de diseño propio. Santiago Ciuffo

Con ese legado del hacer, abordó una reforma de siete meses con ligeras modificaciones edilicias enfocadas en conservar la estructura y el estilo original de la casa. “Tenía una impronta tan fuerte que había que trabajar en eso y no en romper”.

Cubo de espejo a medida, juego de senku en cerámica y candelabros ‘Trompo’ cobrizos (Castro Corbat). Santiago Ciuffo

“Ya sea por tradición familiar o porque dispongo de un taller, todo el tiempo estoy ahí recauchutando y creando piezas. La idea de preservar es innata en mí”.

Mesas de chapa de diseño propio. La colección de platos nerikomi se hizo en el taller de Castro Corbat y se exhiben sobre ladrillos huecos con una tapa de madera. Santiago Ciuffo

“Me gusta que las piezas tengan una historia, conocer quién y cómo las hizo. Creo que ahí es donde integro mi parte sociológica con la artística: la idea de una casa-museo etnográfico o de Ciencias Naturales me encanta”.

En el patio, una pared de cerámicos esmaltados y muchas plantas para sumar verde. El detalle de color lo da la escalera caracol original laqueada en rojo. Santiago Ciuffo

Cocina en desnivel

La cocina y el comedor están integrados, apenas unos escalones más abajo que el living. “Tenía una muy buena base, pero le hice algunos retoques. La clave estuvo en reemplazar el piso de cerámica por uno de madera y ampliar la ventana que da al patio. Eso la volvió muy acogedora”.

LIVING casa Maite Pérez Cobo en Coghlan Santiago Ciuffo

Obra de láminas de oro que hizo Maite sobre un viejo bastidor de madera. Santiago Ciuffo

Una debilidad

Desde hace seis años, Maite se dedica a tiempo completo al taller y, junto con su hermana Miranda, tomaron la posta de Castro Corbat: abrieron una tienda en Palermo, brindan clases de cerámica y presentan intervenciones y colaboraciones con otros artistas. “En paralelo, acabo de lanzar Cobo, una línea experimental donde voy creando piezas sin limitarme a una sola disciplina”.

La escalera flotante fue uno de los detalles que convencieron a Maite de comprar la casa. Banquetas sin respaldo tapizadas con telas africanas que compró su madre en Nueva York. Santiago Ciuffo

“Es un lugar súper cálido, con muebles de madera y fibras naturales y plantas que completan el diseño, algo que ves mucho en casas brasileñas”, cuenta Maite, quien vivió algunos meses en San Pablo mientras trabajaba como crítica de arte.

La carpeta (El Espartano) enmarca los muebles del living y corta con el rojizo del piso original. Al diván se lo compró online a una psicóloga: “Quería algo sin respaldo que no interrumpiera las vistas”. Manta (Sacha Mama). Santiago Ciuffo

El hall de planta alta conduce al dormitorio principal y la oficina de Maite. Aquí los ladrillos de vidrio ámbar resultan un viaje en el tiempo: “Me gusta haberlos conservado porque generan un efecto muy especial con la luz, y además preservan la estética”.

Maite hizo su escritorio uniendo listones de pino tea del piso de la casa de sus padres. Santiago Ciuffo

Cuadros en tinta china inspirados en la corteza de un árbol hechos por Maite en un taller de ilustración. Banquito heredado. Santiago Ciuffo

Mesa de luz de hierro que encontró en la calle y lámpara de cerámica del taller. El acolchado es de un hilado japonés que se llama sashiko, teñido con la técnica shibori en tintes azules. Santiago Ciuffo

El cuadro es un dibujo que le pidió a su padre a partir de una ilustración de Picasso sobre el mito griego de Orfeo y Eurídice. “Lo actué en el colegio cuando era muy chica y me generó tanto impacto que siempre lo recordé”.

La terraza

“En la terraza, armé un baño en lo que antes era un lavadero, para que cuando estamos reunidos con mis amigos podamos quedarnos arriba desde el almuerzo hasta la noche”.

Maite puso una mesa de luz vintage como mesada y le hizo una bacha color rubí en el taller de Castro Corbat. Adempas, reemplazó los típicos cerámicos rojizos por unos grandes en color natural para sumar claridad. Santiago Ciuffo

“Soy una persona muy social; mi casa siempre fue el punto de encuentro y me encanta tener un espacio cómodo y acogedor para recibir a todos. Muchas de las decisiones de objetos están basadas en piezas lindas pero resistentes al uso, que puedan usarse sin temor”.