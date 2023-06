En medio del verde. Hormigón y madera se unen en un fabuloso diseño de interiores y una completísima galería

Un equipo de profesionales de primera logró escenarios cálidos y concienzudamente diagramados en función de cada movimiento y necesidad de los dueños de casa.

Karina Kreth se formó como arquitecta, pero trabajó casi veinte años como directora de arte en cine y publicidad antes de iniciar su etapa de diseñadora, cuando fundó Krethaus en 2009 y causó sensación. Esa carrera (que sigue profundizando) determinó su particular enfoque: no solo pensar en términos de clientes y proyectos, sino de relatos bien sostenidos. En esta trama en particular -la casa de una familia itinerante con cuatro hijos- trabajó el interiorismo en medio de un elenco estelar: Ricardo Pereyra Iraola, a cargo del proyecto de arquitectura; Valeria Hermida, en el paisajismo; Arturo Peruzzotti, en la iluminación y la constructora AVC.

En la biblioteca que da al pasillo central, escritorio (Restoration Hardware) y sillones de cuero capitoné (Gabriel del Campo). De fondo, una biblioteca de petiribí sin lustre (Karina Kreth). Magali Saberian

El corredor cubierto que llega desde la vereda se convierte, una vez adentro, en el eje central de la casa. A partir de allí, se inicia un juego dinámico de materiales: donde hay piso de cemento, hay cielo raso de madera, y viceversa.

Vista desde la biblioteca hacia el living-comedor. Una "alfombra" de kiri corta el piso de cemento alisado tono 'Niebla' en el corredor. Magali Saberian

Solo en el eje central hay madera en piso y techo, enfatizado la división entre lo social y lo privado. Algunas superficies elegidas se trabajaron con hormigón encofrado para sumar textura.

Gloriosa amplitud

Mesa de madera maciza (Pablo Ledesma), sillas ‘Horqueta’ (Federico Churba) y lámparas ‘Saucer Bubble’, diseño original de George Nelson. Cielo raso revestido con kiri. Magali Saberian

Como gesto de carácter, los contramarcos se forraron con gruesos listones de kiri arenado, lo que le da un aspecto poroso y rústico.

El hogar, centrado en una columna en encofrado de hormigón (AVC Construcciones) está flanqueado por bibliotecas de petiribí sin lustre (Karina Kreth). Sillones (Laura O) y mesa baja (Pablo Ledesma). Magali Saberian

La cocina, a un paso

Mesadas e isla de mármol arabescato. Banquetas realizadas a pedido y dúo de lámparas ‘Pluvial’ (Federico Churba). Priman las líneas netas: muebles de MDF sin tiradores con horno y microondas empotrados. Magali Saberian

"En esta cocina tan blanca, el toque distintivo lo da la puerta de madera con ojos de buey. Ese detalle vidriado prolonga la vista cuando se mira adentro desde la galería." Karina Kreth, a cargo del interiorismo

Lluvia de luces en la galería

La dueña de casa quería un sector más lounge, donde el diseño se ablandara. La “lluvia de luces” que vemos abajo cumple esa función, y además hace un doble juego: enfatiza la altura del techo, pero también lo acerca para aprovechar su calidez.

Sillón de madera maciza y mesa baja en el mismo estilo (todo de Pablo Ledesma). Los contramarcos y vigas de kiri arenado se repiten también en el exterior. Magali Saberian

El sector comedor y parrilla de la galería. Magali Saberian

“Pensamos cada espacio al aire libre como si fuera un ambiente del interior: hay varios, están diferenciados, y cada uno tiene su clima, su estilo”.

Estilo cantina, la barra junto a la parrilla se hizo bien alta y de madera rústica. Se completó con banquetas y mecedoras que Pablo Ledesma a hizo imagen y semejanza de un diseño brasileño. Magali Saberian

Dormitorios en planta baja

Dada la amplitud del terreno, se hizo lo más lógico y cómodo: crear ambientes amplios y con la menor cantidad de divisiones posibles para el área social y los dormitorios en la planta baja. La escalera de hormigón con baranda de chapa negra (los tres colores dominantes) lleva al cuarto de huéspedes

En el recibidor, consola con tapa de madera y persianas enrolladas a modo de patas (Pablo Ledesma).

Karina diseñó una cama baja tapizada en cuero, y la acompañó con un cajón de madera como mesa de luz (Pablo Ledesma). En el vestidor, tonalizaron los vidrios de las puertas. Magali Saberian

“Los dueños volvieron de un viaje a Suiza enamorados de una cabaña. Con un hogar a leña y una cabreada de madera en el techo, le dimos a su cuarto esa sensación de refugio”.

Cajonera de petiribí con mesada de mármol arabescato (Karina Kreth), el mismo que se usó para contener la grifería de la bañadera y revestir el banquito. Sobre las bachas, espejos con marco de hierro retroiluminados. Magali Saberian

En uno de los baños infantiles, bacha de Corian de 1m de ancho hecha a medida con patas de petiribí y grifería de pared (FV). Espejos irregulares, botiquín de petiribí y banqueta (Good Luck Casa). Magali Saberian

El cuarto de los varones tiene menos luz que el resto de los ambientes. En lugar de caer en el minimalismo y el blanco, Karina optó por tonos oscuros y muebles grandes. “Así, el juego de escalas corre el foco y le da identidad”, concluye.

