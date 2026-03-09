En Pilará, una casa brutalista expone la vida diara a la naturaleza pero resguarda de la vista de los vecinos

El arquitecto Fernando López Pons diseñó su propia vivienda bajo una premisa clara: abrir las visuales hacia patios y jardines protegiendo la privacidad con una piel de madera

Al proyectar su propia casa, el arquitecto Fernando López Pons, del estudio FLP Arquitectura buscó que el verde invadiera los interiores, una intención que se traduce en fachadas vidriadas y un paisajismo de estilo “jardín inglés caótico”, en sus palabras. Con la obra concluida hace apenas dos años, llegó el momento de montar el interiorismo, que estuvo a cargo de su mujer, la interiorista Sandy Burgol.

Como el terreno era alto y había que reducir la pendiente de ingreso, el emplazamiento de la casa se retiró unos metros Daniel Karp

El terreno en pendiente presume un fondo privilegiado: un horizonte delineado por un monte de casuarinas junto a una perspectiva abierta hacia una cancha de polo.

Para cuidar la privacidad de la planta baja, Fernando recurrió a una pantalla revestida en siding símil madera y unas costillas de madera natural en negro Daniel Karp

La puerta doble de chapa da acceso a un patio central Daniel Karp

Entramos

El arquitecto Fernando López Pons, autor del proyecto, nos lleva a recorrer su casa. Mesa con tapa entelada en lino y patas de incienso (Talleres Sustentables) y silla Aluminum. Daniel Karp

“Necesitaba incorporar un elemento en el living y se nos ocurrió instalar estas pantallas tipo parasol. No solo ayudan a definir el área de la escalera y aportan estabilidad estructural. También, funcionan como un filtro visual: marcan el inicio del recorrido sin obstruir la vista hacia el patio, logrando un doble propósito decorativo y funcional.”

Escalera en hormigón visto con tablones de lapacho diseñada con un aspecto etéreo para que no pese sobre las visuales del estar y el comedor. Pantallas tipo parasol en negro. Daniel Karp

Con una altura de 3,20 metros de piso a techo, el living cobija una de las decisiones más disruptivas: la orientación de un gran sofá dispuesto de cara al patio de acceso en lugar de mirar hacia el jardín principal.

Sillón en L de 3x2,60x1mde profundidad (Casa Brota). Mesa de centro oval con tapa de cuero de potro y estructura de hierro diseñada por López Pons y Burgol. Alfombras (Maria Máiquez). Al fondo, el comedor que continúa hacia la cocina Daniel Karp

“Esta disposición genera una atmósfera de serenidad absoluta. De noche, los olivos se iluminan. Es casi más lindo ver eso que la galería”, dice López Pons.

Lámparas colgantes de Talleres Sustentables. Daniel Karp

El contorno vidriado exigía una buena climatización. Además de losa radiante y equipos frío-calor bajo silueta, en el living se optó por un biohogar con campana exenta, una elección funcional y estética que, a diferencia de una chimenea a leña, evita humo y olor en el ambiente.

El living remata en un hogar de chapa con una pared revestida en lapacho por detrás. El tocho de madera quemada fue realizado por Lunativo Daniel Karp

Todo integrado

El comedor se convirtió en el elemento central que materializa la búsqueda de integración entre living y cocina, pero rompiendo con el esquema tradicional de la barra divisoria. El diseño en forma de L integra la cocina al living, pero logra dejarla un tanto oculta a la vista. “La experiencia en el comedor se completa con una ventana apaisada a la altura de la vista de los comensales, lo que permite disfrutar de un jardín tropical privado sin quedar expuesto a la mirada de los vecinos”.

El piso está revestido con porcelanatos italianos. El espejo con marco de hierro, un saldo de otra obra que no había encontrado aún su lugar, ayudó a traer luz y ablandar el hormigón. Daniel Karp

La mesa de 3,5m, hecha con tablones de kiri envejecido, tiene capacidad para hasta diez personas. Se apoya sobre patas de planchuela de hierro oval de gran espesor, que dan unidad al lenguaje industrial de la planta baja.

Las sillas Aluminum con ruedas fueron rescatadas de una antigua oficina y retapizadas en cuero natural gastado, dando un toque lúdico al espacio.

La mesa fue diseñada como una continuidad física de la isla de cocina. Daniel Karp

La cocina, en detalle

Mesadas en Neolith negro. Horno y microondas de Ariston Daniel Karp

“La textura y el color de los muebles, sin tiradores, dan la sensación de una pared continua. Como no quería que el equipamiento se viera desde el living, utilicé heladeras y lavavajillas panelados que se mimetizan con el resto del mobiliario”.

Muebles de cocina enchapados en paraíso de poro abierto laqueado en negro Daniel Karp

Inspirada en la dinámica de los restaurantes, se instaló una estructura de estantes donde todo queda a la vista. Además de reforzar la transparencia del espacio, permite mantener una conexión visual ininterrumpida con el exterior mientras se cocina.

Anafe de Ariston Daniel Karp

Pantalla grande

Ubicada a la izquierda del acceso principal, a la sala de TV le imprimieron carácter revistiendo una pared en madera color negro y poniendo de manifiesto la pasión de Fernando por las motos.

Sillón blanco de 2,3x1 y mesa de chapa tratada color óxido con patas de incienso en forma de caballete, diseños de López Pons y Burgol Daniel Karp

Este rincón, equipado también con una cava, funciona como un santuario de pasatiempos que refuerza la identidad masculina de toda la planta baja.

La estantería asimétrica con estantes de kiri y planchuelas de hierro (López Pons y Burgol) reitera el lenguaje de la mesa del comedor Daniel Karp

A la galería

El espacio semicubierto de la galería mantiene la estética brutalista, con paredes y techos de hormigón visto que presentan detalles arquitectónicos singulares, como un círculo calado que habilita la vista lateral.

El living exterior con sillones de la línea Piet Boon y una mesa de comer de lapacho macizo acompañada por sillas de madera negra Daniel Karp

La barra del quincho tiene su historia: fue construida con tablones de lapacho provenientes de una antigua cancha de fútbol. A ella se le acopló una pileta de chapa diseñada a medida en forma de tótem cuadrado, una solución artesanal que Fernando ideó para evitar los modelos convencionales y mantener la limpieza visual del conjunto.

Un acercamiento a la barra hecha artesanalmente Daniel Karp

Pileta revestida en piedra Bali Daniel Karp

Una de las decisiones arquitectónicas más audaces fue prescindir de balcones. En su lugar, la planta se organiza alrededor de un patio interno central que funciona como un “pivot” de luz y aire para el pasillo, el vestidor y el sector de TV.

En planta alta

La arquitectura de la casa está marcada por una dualidad estética entre sus niveles. En la planta baja, el protagonismo absoluto lo tienen el hormigón visto, el lapacho y una paleta de colores masculina en tonos negros y grises. La planta alta, por el contrario, se transforma en un oasis monocromático y fresco, dominado por el color ‘Bruma’ (Alba) que se aplicó tanto en paredes como en techos para borrar los límites de la estructura.

El pasillo distribuidor de la planta alta está totalmente vidriado tamizado por unos parasoles corredizos. Sobre la otra pared, una biblioteca en MDF laqueado color 'Bruma' (Alba). Daniel Karp

La planta alta fue proyectada con una inteligencia distributiva que permite la convivencia de diferentes generaciones bajo un mismo techo sin interferencias. Uno de los puntos más destacados es la autonomía del sector de los hijos: “La parte de los dormitorios de los chicos está del otro lado. Si cerrás esa puerta, te queda como un departamento totalmente aparte de la casa”.

En esta planta se reemplazó la piedra del piso por el piso de ingeniería multilaminado (Pimar Maderas), buscando una pisada más cálida y confortable Daniel Karp

Fiel a su estilo de evitar el look “caja cerámica”, Fernando prefirió estuco en las paredes secas del baño para darle un acabado artesanal y continuo, y dividió el espacio con unos parasoles de madera color gris que bloquean la vista de los sanitarios.