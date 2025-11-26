“Soñar la casa también nos hizo pensar mucho en qué familia queríamos”

Una arquitecta proyectó su casa haciendo todo un ejercicio de diseño: amén de equilibrar estética, verde y función, el gran triunfo fue concordar el plan con su marido y sus hijos

“Cuando empezamos a soñar la casa, nuestra familia recién comenzaba, así que nos tuvimos que sentar a imaginar cómo queríamos vivir; un proceso que, más allá de los planos, nos hizo pensar mucho en el ‘diseño’ de la familia”. Tres hijos después, Maray Apellaniz sigue recordando esas conversaciones con su marido como la piedra angular de esta casa que hoy recorremos.

Entre las ramas del aguaribay y pastos autóctonos, asoma la fachada de concreto con tramos revestidos en madera. Pensada para vivir en relación con el jardín, la laguna y el monte de árboles nativos, el paisajismo se hizo en colaboración con la reconocida Inés Depouilly. Daniel Karp

Como Maray es arquitecta, la mayor parte del proyecto recayó en sus manos (y en las de Rosario Fernández Mouján, su socia en Estudio Z); pero su marido, Juan Benegas, no dejó de estar involucrado. “Él es cocinero, y se negó terminantemente a mi idea de tener una cocina integrada: quería usarla sin preocuparse por el orden y los olores”. Esa y otras necesidades resultaron en una planta baja fluida, donde los espacios se comunican, o bien se aíslan con puertas corredizas.

Vista hacia la calle, con la escalera de hormigón como perfil sólido y dinámico. Arreglo floral de Alejandra Raimúndez Daniel Karp

Sin puertas, solo vanos, más allá del living se ubica un pequeño espacio para ver tele Daniel Karp

En este living de líneas netas y una acotada gama de colores, el hogar de hierro diseñado por Maray suma gracia al combinar el sector de fuegos con una mini estantería Daniel Karp

Queríamos que la casa fuera un lugar para compartir, un punto de encuentro. Por eso, proyectamos espacios comunes amplios, que nos permiten tanto trabajar como estar en familia y con amigos.” — Arq. Maray Apellaniz, dueña de casa y socia de Estudio Z

Sobre el alisado de cemento, la alfombra de lana (Elementos Argentinos) enmarca el living, dominado por un sofá de Estudio V y banquetas plegables con asiento de cuero Daniel Karp

Maray con su socia, Rosario Fernández Mouján (der.), dupla responsable de la obra y del interiorismo. Daniel Karp

La apertura justa

En el otro extremo del espacio social, se reitera el esquema de vano hasta el cielo raso para tener comunicación fluida desde el comedor a la cocina sin integrarlos (como sucedía del otro lado, con el living y la sala de TV).

En el comedor se destaca el tono de madera que aportan la mesa (Estudio V) y las sillas tapizadas (Bull Buenos Aires). Obra de Cuqui Wegner para Mundo Apología Daniel Karp

Mientras Juan prueba nuevos platos en la mesada, sus hijos juegan y Maray boceta en el comedor: una dinámica que adquirieron al mudarse, justo antes de la pandemia. “Somos dos apasionados de nuestras carreras, y ponemos esa misma pasión en este lugar”.

Los muebles bajomesada fueron laqueados en gris. Piso de porcelanato Portobello de 90x90cm Daniel Karp

“Nos encanta trabajar en casa; a veces es desordenado, pero nos permite estar con los chicos y mostrarles que nuestras profesiones son algo lindo que se puede disfrutar en familia”, nos cuenta Juan.

Detalles para la hora del té o el café Daniel Karp

“Juan se involucró muchísimo en la cocina, y no solo en el diseño, sino también en la selección de cada uno de los materiales. Logró que se distinguiera por ser más clara que el resto de la casa”.

La isla tiene dos tramos: mesada en Dekton ‘Domoos’ con bacha y un juego de mesa y bancos de laurel que cumplen la función de comedor diario. Daniel Karp

Abriendo el ventanal de la cocina se accede a la parrilla, con su barra de cemento alisado y un set de banquetas (Manifesto) Daniel Karp

Desde la laguna, vista al contrafrente de gran transparencia, que también guardó espacio para detalles en madera Daniel Karp

La pileta, paralela a la casa y la laguna Daniel Karp

“Una vez terminada la obra, buscamos que la decoración aportara calidez y texturas naturales en contraposición a la arquitectura moderna y los pisos de hormigón. En la planta alta, cada cuarto tiene un estilo diferente”, nos dicen las arquitectas.

En el cuarto principal, un respaldo de líneas curvas sostiene almohadones de lino en tonos azul, crudo y camel Daniel Karp

“El interiorismo acompaña sutilmente una arquitectura que se desmaterializa para fundirse entre las copas de los árboles y la terraza verde”, dice Maray, feliz con la experiencia que le depara ese logro.

Coronan la cabecera dos obras de Cuqui Wegner (Mundo Apología) Daniel Karp