En una planta abierta, mirá cómo lograron calidez, lugar de guardado y una distribución fluida

“Creo que logré la sensación de hogar que dan la unidad y la calidez”, nos dijo la abogada Marina Lettieri, dueña de un departamento con una distribución ya clásica en muchos departamentos actuales de pocos metros. Venía de vivir en el exterior cuando surgió la posibilidad de desembarcar en el edificio Olivos Puerto I, proyectado por los arquitectos Gambotto & Sánchez Guex + Lescano, donde vivía su hermana. Decidida a instalarse -tras una larga reflexión que incluyó pros de la proximidad fraterna y la cercanía con el río-, le confió la reforma del departamento al Estudio +54.

El sillón en L ofrece la posibilidad de acostarse frente a la pared donde está la tele. Y, sin respaldo contra la ventana, no corta la vista.

Al igual que su hermana, Marina no sentía que la propuesta más industrial de la construcción respondiera tanto a su estilo, de ahí la decisión de reformular los ambientes existentes para darles su impronta.

“Elegí una paleta vibrante, con colores como el naranja y tonos tierra que generan calidez y armonía, y combinan con el verde de las plantas, con la madera y los detalles en negro que son parte del estilo del edificio”.

Frente al sillón, ubicaron la tele y una estantería, que ocupan poco espacio y no interfieren el paso hacia la escalera, que −sobre esa misma pared− lleva hacia la planta alta.

La biblioteca colgante, liviana, es una buena manera de emarcar la TV para que no quede “volando” en el blanco. Suma trama, diseño y espacio de apoyo adicional.

Marina tenía clara una premisa: la cocina debería ser el centro de la casa y prefería una isla a un comedor formal. Las arquitectas de Estudio +54 atendieron su pedido: eliminaron la división entre la cocina y el living, y plantearon un mueble que funciona como fuelle entre los dos sectores y sirve como espacio de trabajo y apoyo. En frente y con las mismas líneas, la isla tiene lugar de guardado y se prolonga en una mesa, la única alta para comer

El módulo que se ve al fondo (Estudio +54) cumple varias funciones. “Reformulamos el módulo, que cumple varias funciones: le sumamos un volumen de madera laqueada para los electrodomésticos y una ventana con cierre guillotina, para que no se vean cuando no se usan. En la parte superior, el revestimiento varillado disimula el aire acondicionado“, nos dijo la arquitecta Floriana Chab, socia de Estudio +54 y responsable de la reforma

El baño no sufrió cambios durante la reforma.

“Cuando me mudé, no quise llenarme de cosas. Me gusta que todo tenga un sentido. Por eso, hay detalles que todavía están en proceso”, dice Marina.