Un monoambiente que logra congeniar los espacios de trabajo, estar y descanso

La arquitecta Geraldine Misiuk encontró en este monoambiente la oportunidad de reorganizar el espacio para que descanso, trabajo y estar convivan en 30 m².
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Cuando el cliente convocó a la arquitecta Geraldine Misiuk, el departamento estaba a estrenar, pero sin un uso final claro. “Todavía no había definido si lo iba a usar exclusivamente como vivienda propia, para uso eventual o para prestarlo a conocidos: quería todo en uno”, cuenta. “En la charla, imaginando el potencial del espacio, lo empujé a ordenarse un poco y le dije: ‘Cuando esté terminado, lo vas a querer usar como tu vivienda permanente’”, recuerda la responsable de Siuk Studio.
De todos modos, la vara estaba alta, porque lo que el dueño sí sabía es que quería lugar para dormir, estar, trabajar y una mesa para cuatro, además de estirar el lugar de guardado y ganar un sector para bebidas.
Eran muchas funciones para tan pocos metros, pero organizamos el proyecto con piezas a medida que concentran funciones manteniendo la coherencia visual. Ante todo, buscamos unificar con poco: una sola madera, metal y telas similares para que todo se sintiera integrado.
Organizar las funciones
“El monoambiente tiene dos ventanas, lo que es fantástico porque le da mucha luz y desahogo, pero dejaba una sola pared libre para resolver funciones: allí ubicamos el mueble que organiza el espacio y lo mantiene despejado”, explica la arquitecta.
“Como no recibimos un pedido específico de color, tomamos referencias del modo de vestir de nuestro cliente: azul marino, gris, blanco y negro”, revela Geraldine.
Mesa para cuatro
Entendiendo que poner una mesa no era viable, se amplió la barra y se le sumaron cuatro banquetas: dos con respaldo y dos sin, que se guardan apiladas en el extremo libre cuando no están en uso.
“Como una mesa para cuatro no era viable, diseñamos en metal una extensión de la barra, que se puede girar o correr para sentarse enfrentados con comodidad”.
Todo en uno
“El mueble comienza con un sector para dejar llaves y abrigos, y se transforma en placard, coffee station con cava, área de trabajo y guardado general, todo resuelto en un solo frente”.
Sobre la base dada, el Estudio incorporó uno de sus rasgos habituales: el acero inoxidable como material liviano a la vista y fácil de limpiar. Lo usaron tanto en la barra como en el sector de bebidas, que reúne la cafetera, la pava y el mate, copas y botellas.
A medida
“Diseñamos una cama de 1,40 que también funciona como sofá: con respaldo en tres lados y almohadones, permite sentarse cómodamente a mirar una película”, explica la arquitecta. Hecha en incienso, la cama tiene cajones inferiores para guardar los almohadones cuando llega el momento de usarla para dormir.
El juego de mesas incluye una ratona y dos piezas móviles que pueden usarse como arrime o mesas de luz, según la configuración.
“Colocamos un doble cortinado que combina un black out para dar oscuridad total al momento de dormir y gasa off-white para filtrar la luz”.
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