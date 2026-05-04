Un monoambiente que logra congeniar los espacios de trabajo, estar y descanso

La arquitecta Geraldine Misiuk encontró en este monoambiente la oportunidad de reorganizar el espacio para que descanso, trabajo y estar convivan en 30 m².

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Cuando el cliente convocó a la arquitecta Geraldine Misiuk, el departamento estaba a estrenar, pero sin un uso final claro. “Todavía no había definido si lo iba a usar exclusivamente como vivienda propia, para uso eventual o para prestarlo a conocidos: quería todo en uno”, cuenta. “En la charla, imaginando el potencial del espacio, lo empujé a ordenarse un poco y le dije: ‘Cuando esté terminado, lo vas a querer usar como tu vivienda permanente’”, recuerda la responsable de Siuk Studio.

La alfombra (Andina) ayuda a delimitar el sector de estar y le da calidez, junto con el resto de textiles. MAIA_CROIZET

De todos modos, la vara estaba alta, porque lo que el dueño sí sabía es que quería lugar para dormir, estar, trabajar y una mesa para cuatro, además de estirar el lugar de guardado y ganar un sector para bebidas.

Eran muchas funciones para tan pocos metros, pero organizamos el proyecto con piezas a medida que concentran funciones manteniendo la coherencia visual. Ante todo, buscamos unificar con poco: una sola madera, metal y telas similares para que todo se sintiera integrado.

Organizar las funciones

Mueble diseñado y ejecutado por el Estudio, laqueado en azul ‘Star- Studded 0620,’ que contrasta con las paredes en ‘Luna Moon 0017’ (Sinteplast). Iluminación general (New Light). Banquetas (Taller Posible). MAIA_CROIZET

“El monoambiente tiene dos ventanas, lo que es fantástico porque le da mucha luz y desahogo, pero dejaba una sola pared libre para resolver funciones: allí ubicamos el mueble que organiza el espacio y lo mantiene despejado”, explica la arquitecta.

“Como no recibimos un pedido específico de color, tomamos referencias del modo de vestir de nuestro cliente: azul marino, gris, blanco y negro”, revela Geraldine.

Mesa para cuatro

Entendiendo que poner una mesa no era viable, se amplió la barra y se le sumaron cuatro banquetas: dos con respaldo y dos sin, que se guardan apiladas en el extremo libre cuando no están en uso.

A la barra existente, en melamina blanca, se le adosó una nueva barra metálica diseñada por Siuk Studio y ejecutada por el herrero Martín Mercante. MAIA_CROIZET

“Como una mesa para cuatro no era viable, diseñamos en metal una extensión de la barra, que se puede girar o correr para sentarse enfrentados con comodidad”.

Artefacto colgante (Huup). Cuadro de Agustina Chalupowicz. Vajilla (Intervista). Arreglo floral (Mitsu entre Flores). MAIA_CROIZET

Todo en uno

“El mueble comienza con un sector para dejar llaves y abrigos, y se transforma en placard, coffee station con cava, área de trabajo y guardado general, todo resuelto en un solo frente”.

El acero se aplicó en el sector de bebidas, que reúne la cafetera, la pava y el mate, copas y botellas. MAIA_CROIZET

Sobre la base dada, el Estudio incorporó uno de sus rasgos habituales: el acero inoxidable como material liviano a la vista y fácil de limpiar. Lo usaron tanto en la barra como en el sector de bebidas, que reúne la cafetera, la pava y el mate, copas y botellas.

Lámpara de escritorio (Vorágine) y silla (Taller Posible). Curaduría de objetos (Casa Social). MAIA_CROIZET

A medida

“Diseñamos una cama de 1,40 que también funciona como sofá: con respaldo en tres lados y almohadones, permite sentarse cómodamente a mirar una película”, explica la arquitecta. Hecha en incienso, la cama tiene cajones inferiores para guardar los almohadones cuando llega el momento de usarla para dormir.

Debajo de la TV, estante de metal (Mínimo Vital). MAIA_CROIZET

El juego de mesas incluye una ratona y dos piezas móviles que pueden usarse como arrime o mesas de luz, según la configuración.

Mesa ratona principal (Taller Posible) y mesa de arrime (Surge). MAIA_CROIZET

“Colocamos un doble cortinado que combina un black out para dar oscuridad total al momento de dormir y gasa off-white para filtrar la luz”.