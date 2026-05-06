Llevaron la estética de su marca a un local y este fue el resultado

Una diseñadora independiente contactó a Josefina Molinelli con una idea clara: llevar la estética de su marca a la realidad. Una paleta implacable y mil detalles en un local ecléctico y lleno de identidad.

PARA LA NACION Lucía Benegas Escuchar Nota

Cuando la diseñadora Milagros Muñoz, fundadora de De Miracolo, contactó a Josefina Molinelli para diseñar su local, no se conocían. “Ella había visto algo de mi trabajo en redes: algo de Molé, que es mi marca de iluminación, y algunos de los trabajos que había hecho para otras marcas”, cuenta la arquitecta.

Juego perfecto de colores: el beige es el hilo conductor sobre el que dialogan los verdes, amarillo y bordeaux. Maia Croizet

Desde el vamos nos entendimos muy bien: por un lado, porque ella tenía muy claro lo que quería, pero también porque enseguida depositó mucha confianza en mi visión y criterio.” — Arq. Josefina Molinelli, a cargo de la reforma

Ese mínimo acercamiento fue suficiente para encomendarle el diseño de su primera tienda.

Buscar las bases

“La idea fue hacer una mezcla muy ecléctica en cuanto a estampados y colores. Busqué traducir su paleta, no la de una colección en puntual sino la de base”, explica Molinelli.

La grilla de lámparas de inspiración vintage fue un diseño de Molinelli. "Vuelcan el peso del local al centro", explica. Maia Croizet

De ahí la decisión básica de eliminar de cuajo el blanco y reemplazarlo por un beige bien cálido, que marca el clima de la tienda y dialogara con verdes, amarillos y bordeaux. “Los colores que elegimos no son particulares de una colección, sino que están en la estética de la marca y tienden a repetirse”.

La cómoda es un diseño de la arquitecta, que la laqueó en el mismo color de las paredes. Maia Croizet

"Esa paleta cálida la combinamos con esta estética vintage -muy retro- que también está en la base de su marca".

Eclecticismo disciplinado

“Si uno ve el espacio, en un principio parece que nada pega con nada: el piso, el cuadrille de colores, las cortinas. Pero todos los elementos tienen sus puntos de conexión”.

Rombos en el entelado de paredes y cortinas, calcáreos cuadriculados, alzadas y cortinas en verde... la apuesta por el mix de estampas y colores fue grande pero estuvo bien calculada.

El sillón y la lámpara son vintage y se compraron en el Mercado de Pulgas. Maia Croizet

“Si te fijás, el beige de las paredes es el mismo que se aplicó en el piso y en la estampa de rombos", explica Molinelli. La misma lógica se aplicó con el amarillo -que se asoma detrás de la caja y se retoma en el sillón, las lámparas y los pisos- o el bordeaux.

Los espejos (Mole Estudio) son de raíz de Pipo. Maia Croizet

Mi identidad, tu identidad

“Hay algo en la experiencia de diseñar un local que desafía los límites: por más de que una pone su firma, la idea no es que tenga tu sello sino el de la marca”, reflexiona la arquitecta. “Me pareció un proceso muy lindo y lúdico”.

La arquitecta Josefina Molinelli fue la responsable de la obra y el interiorismo. Maia Croizet

Como era de esperarse siendo ambas diseñadoras, el ida y vuelta entre Muñoz y Molinelli fue fundamental para llegar al resultado final.

El piso cuadriculado se hizo a partir de los pisos calcáreos de Md Calcáreos. Maia Croizet

“Un puntapié fundamental fue una referencia que trajo la clienta, de los carritos de lavandería giratorios. Aunque ese mecanismo no era viable, la idea nos sirvió como disparador para el perchero curvo al centro del local"

El perchero y el juego de lámparas vintage diseñado a medida logró que la atención fuera en ese sentido. Maia Croizet

Otro de los aciertos fue la decisión de correrse de las paredes, para llevar la ropa al centro. “Como el local es más bien pequeño, me pareció mejor dejar libres las paredes y llevar toda la energía hacia el centro”, explica Molinelli. Las luces diseñadas por el estudio y la cuadrícula de moscaicos contribuyen a ese efecto.