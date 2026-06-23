Encontró en un PH en Núñez el lugar ideal para empezar de nuevo

Lucía Benegas 23 de junio de 2026 00:05 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“La mudanza fue una movida fuerte. Por más que para ese entonces ya vivía con mi hija, la mudanza no dejaba de marcar el cierre de una etapa y la confirmación de un estado”, confiesa Mabel Scaletzky, arquitecta y dueña de este PH en el barrio de Núñez.

Para tomar nota: la astucia de colocar cactus por su nulo mantenimiento y el detalle minimalista y pop de las idénticas macetas de fibra de vidrio. Javier Picerno

Llegó al lugar después de -finalmente- encontrar un comprador para el departamento en que habían crecido sus hijos. Lejos de sumergirse en la melancolía, la decisión fue empezar una nueva etapa abierta a lo que podía traer.

La idea fue buscar menos metros y más manejables, una reducción en los gastos fijos y cierta conexión con la naturaleza o la tierra, algo que nunca tuvieron los departamentos en los que había vivido.

En el perchero de la entrada, manta y bolsa de chaguar y dos canastos misioneros de Áurea, la marca de tejidos nativos que creó Mabel Scaletzky, dueña de casa. Javier Picerno

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Necesitaba un lugar que la enamorase. Y eso fue exactamente lo que encontró en este PH remodelado por los arquitectos Matías Beccar Varela y Ariana Werber.

Planta abierta

Las lámparas son protagonistas en el living de Mabel. Javier Picerno

“En esta planta abierta de tres metros de altura, había algo en lo que tenía que ser muy certera: las lámparas. Se ven permanentemente”” — Arq. Scaletzky, arquitecta y dueña de casa

La búsqueda de las lámparas terminó cuando, en las calles de Barcelona, se cruzó con estas ‘Formakami’, una reversión de las clásicas de papel de arroz que hizo el español Jaime Hayón para & Tradition.

Un parlante sostiene una lámpara ‘Glo-Ball’, diseño de Jasper Morrison para la firma italiana Flos Javier Picerno

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En el planteo minimalista de Scaletzky, las paredes son despojadas. Frente al sillón, solo puso un espejo sin marco que multiplica el verde y las lámparas. Su redondez sencilla se reitera en varios elementos de la decoración.

Sobre el sillón de cuero negro y los almohadones estampados a mano (Compañía de Blockprint) dialogan con las lámparas colgantes, todos de reminiscencias japonesas. Javier Picerno

Practicidad y diseño

Para que convivieran mejor con tanta madera, Mabel adaptó los muebles que traía con pequeños ajustes: laqueó una mesa, removió el lustre de otra y retapizó la banqueta.

El mueble recorre todo el ambiente y alterna las funciones. Además de cocina y despensa, oculta el toilette y lavadero, que se encuentran detrás. Javier Picerno

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A la apuesta estética del mueble de petiribí se le suman una cantidad de funciones fundamentales: organiza cocina, toilette y lavadero, algunos camuflados, otros ocultos.

La alzada en madera es un distintivo. Morteros y canastas (Aurea Fibras Nativas). Repasador (Compañía de Blockprint). Javier Picerno

Aunque la madera como revestimiento en la cocina gana cada vez más terreno, no siempre es el material más conveniente en términos prácticos. Para no preocuparse por salpicaduras y facilitar la limpieza, la alzada está cubierta con vidrio.

Alrededor de la mesa que Mabel mandó a hacer inspirada en un diseño de Alberto Churba, sillas Thonet. Javier Picerno

Frente a la escalera, la estructura se aprovecha como espacio de guardado. A la apuesta estética se le le suman una cantidad de funciones fundamentales.

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Cuando se mudó, la dueña decidió laquear en negro su mesa de comedor: ya había vetas suficientes. Javier Picerno

La escalera, en planta baja, es de madera, mientras que arriba es de hierro pintado, en sintonía con la estética de cemento alisado y paredes blancas que reina en pasillos y cuarto.

Detalle equisito: el juego de materiales de la escalera. Javier Picerno

Cambio de tono

Fundadora de Áurea, una marca desde la que selecciona y ofrece piezas de tejidos artesanales, la casa de Mabel no podía escapar a la lógica de lo hecho a mano. En su cuarto, en vez de mesas de luz, eligió unos tochos de guayubira tallados que acompañó con almohadones hechos en telar y un poncho.

Las piezas de telar se acompañaro con otras estampadas a mano (compañía de blockprint). Javier Picerno

En el balcón corrido, los olivos en maceta ayudan a separarse de los vecinos.

Clásicos que no fallan: la mesa y sillas quilmes.

Lo que no se ve

Oculto detrás del mueble que contiene la cocina, un toilette resuelve el baño para las visitas en muy poco espacio. La estética despojada oriental se mantiene aquí también.

Mismo material con distinto tratamiento en el toilette, con un toallero símil elástico de cama que llena el espacio decorativamente, pero sin invadirlo Javier Picerno

Patio protagonista

Como el patio es protagónico, se confió su paisajismo a Par Estudio. Entre otras cosas, propusieron un cantero a tierra y una jungla de bananeros y palmeras que suma vistas y clima.