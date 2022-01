Entre acantilados: Un bungalow de los años 70 convertido en cabaña costera elegante y cool

“Nos relacionamos más con la vista del océano que con la playa”. La definición, que habla de una actitud estética, se explica también por la baja temperatura del océano Atlántico por estos lares, que no admite más que un ocasional chapuzón rápido y ultra refrescante.

Cameron Munro y Justin Rhodes llevan adelante la galería de arte What if the World y administran establecimientos hoteleros y gastronómicos en Ciudad del Cabo, a 45 minutos de su refugio oceánico en Misty Cliffs, una reserva natural que se distingue por sus acantilados, que parecen suspendidos entre la niebla marina.

Cameron Munro y Justin Rhodes, dueños de este refugio oceánico en Misty Cliffs. Greg Cox/ Bureaux

La pareja se habituó a los paseos por la costa escarpada como visitantes veraniegos hasta encontrar esta cabaña de tres niveles con el acceso por el piso superior, donde está el dormitorio principal (y desde ya, las vistas más fabulosas), el área social en el centro y, abajo, dos cuartos adicionales. Una distribución que acompaña la geografía junto con terrazas y balcones que cuelgan de todos los ambientes creando una conexión que los envuelve en una atmósfera de ensueño y mar.

Área social

Cielo raso de caña, un excelente aislante que no contamina y da una apariencia natural que hoy es tendencia en el mundo. La planta baja exhibe las versiones colgante y de mesa de la lámpara opalina ‘IC’, de Michael Anastassiades (Flos).

En el comedor, Mesa ‘Plyable’ de abedul y sillas metálicas ‘Quaker’ (todo de Gregor Jenkin).Vasos vintage (Ngwenya Glass). Greg Cox/ Bureaux

Los galeristas Cameron Munro y Justin Rhodes son reconocidos en el circuito gastronómico y cultural de la vibrante Ciudad del Cabo. Entre otras cosas, administran varios mercados foodie sudafricanos, cuya impronta trasladaron a su propia cocina: simple, compacta y con acentos de diseño.

Pisos de haya originales. Banqueta tapizada en cuero (Gregor Jenkin). Greg Cox/ Bureaux

"Nuestro amigo Gregor Jenkin, que es un eximio diseñador de muebles, nos sugirió este verde porque haría destacar los pisos de haya originales, que tienen un tinte amarillento. ¡Y así fue!"

Se dice que, en 1970, cuando salió al mercado, el sillón ‘Falcon’ generó un fanatismo tal que las ventas de Vatne Møbler en el mundo se triplicaron. A la icónica pieza con forma de hamaca, una de las favoritas de la casa, la acompañan una silla vintage con apoyapiés (Knoll).

Mesa ratona de corcho (Wild Design) y otra auxiliar, obra del escultor Misha Kahn. Alfombra (Mae Artisan Rugs). Greg Cox/ Bureaux

Gregor Jenkin creó esta protección de acero patinado que baja como una persiana y preserva la sala de humo.

"En invierno, encendemos la chimenea y nos sentamos a mirar las tormentas; es como estar en una típica cabaña de troncos. En verano, cuando abrimos todas las puertas y ventanas, cambia en el acto a refugio playero"

Atmósfera marítima

Un dibujo a lápiz del artista Paul Edmunds recrea en el dormitorio principal la mítica bruma de esta región del Cabo. “Es levantar la cortina y sentirse en un crucero”, dice Cameron sobre el imponente entorno marino.

Alfombra hecha de saris de seda, sofá ‘Scandi’ (The New Modernist), silla (Varaschin) y, sobre la mesita ‘ Islands’ (Calligaris), lámpara ‘Flower Pot’, del legendario Verner Panton (& Tradition). Greg Cox/ Bureaux

Según cambia la luz, el verde va variando del pistacho a un tono más seco. Pintar fue la única intervención de los nuevos dueños, y no se equivocaron

Antebaño con mesada de mármol y bacha de apoyo en cerámica. Greg Cox/ Bureaux

El dormitorio de huéspedes, en planta baja, se ambientó con dos collages en papel del artista sudafricano Morné Visagie (What if the World).

Mesita metálica ‘Don’t Leave Me’ (Hay) y cama vestida con colcha y almohadones bordados a mano (LRNCE). Greg Cox/ Bureaux

Para llevar la experiencia oceánica a otro nivel, se generó un segundo deck que casi parece colgar de la ladera de la montaña y ofrece una envidiable primera fila al Atlántico.

Almohadones bordados a mano (LRNCE). Greg Cox/ Bureaux

Estos bancos incluyen espacio donde guardar almohadones y colchonetas. Pequeño truco para un pasaje directo al sol con deco y confort.

La vista exterior muestra el balcón del living y la escalera que baja desde allí, junto al muro de piedra natural, hasta este sector.