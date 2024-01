Oscar Rinaldi y su pareja dieron con un castillo en ruinas y quisieron vivir allí aunque no tuviera luz, agua ni calefacción. Se arriesgaron con una oferta extravagante, ¡y se la aceptaron!

“Hay días en que digo: ¿para qué nos metimos en esto? No puedo decirlo fuerte, porque estaría jugando en mi contra; pero que lo pienso, lo pienso”, confiesa Oscar Rinaldi. Hace seis años que, junto con su familia, abandonó el confort y el estilo de vida cosmopolita de Londres para mudarse a un castillo del siglo XV en Chinon, en el Valle del Loira. Ni Oscar, que es correntino, ni su marido Jeffrey Zeidman, estadounidense, tenían vínculo alguno con Francia antes de su mudarse al castillo. La pregunta de cómo dos extranjeros -que no son nobles ni multimillonarios- terminaron viviendo con sus tres hijos en el Chauteau de Belebat es la que más se repite entre los huéspedes que llegan a su casa.

"Estamos en el camino a Santiago de Compostela; por eso existían estos salones conectados con la cocina, siempre abiertos para que los peregrinos puedan descansar y comer algo", relata Oscar. gentileza Oscar Rinaldi

De corrientes al mundo

Para reconstruir la historia del Chateau de Belebat hay que remontarse unos 20 años atrás, al momento en que Oscar y su marido, Jeff, se conocieron. Corrían los años 2000, Oscar había llegado de Corrientes a Buenos Aires para estudiar Arquitectura en la FADU, pero había abandonado la carrera a mitad de camino con la idea de irse a Milán. “Cuando planeaba mi viaje, conocí a Jeff y todo quedó en la nada”, se ríe. Su romance fue una de esas historias que empiezan con un encuentro fortuito -en este caso, un viaje de Jeff a Buenos Aires- e inmediatamente obligan a apostar a todo o nada.

Austera al extremo y refinada, la cocina aún tiene pisos y paredes de carpeta de cemento. gentileza Oscar Rinaldi

La apuesta salió bien y, un tiempo después, Jeff le propuso casarse. A Nueva York le siguió Londres, ciudad en la que compraron su propia casa y desplegaron sus carreras. Oscar se dedicaba a diseñar vidrieras y su marido, al fundraising (recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro), trabajo que todavía hace. “Era el lugar en que creímos que íbamos a pasar el resto de nuestras vida: teníamos una casa espectacular y todo estaba bien. Pero cuando todo está tan perfecto alguien tiene que tirar una copa de vino en la alfombra”, dispara. Una noche, cuando llegaban a su casa después de una comida, surgió por primera vez una charla seria sobre la posibilidad de tener hijos. Difícil imaginar lo que seguiría a esa decisión.

En cada rincón de la casa se revela la experiencia de Oscar como diseñador de vidrieras. gentileza Oscar Rinaldi

"Vinimos a Francia a buscar una cabañita para venir cada tanto y alquilar a turistas el resto del tiempo. Pero cuando empezamos a buscar, no llegaba la casita soñada y, en el proceso, todo cambió." Oscar Rinaldi, dueño de casa

Además del castillo, Chateau Belebat tiene nueve construcciones que forman parte de la dependencia; casas, granja y establos, entre otras. Gentileza Oscar Rinaldi

El año del pensamiento mágico

Uno nunca sabe qué día se termina la vida como la conocía. En el caso de Jeff y Oscar, ese final fue más claro, pero lo que siguió no fue una tragedia, sino una serie de eventos que los llevó de pareja londinense a familia de cinco integrantes en Francia. “Cuando decidimos que queríamos hijos, empezó una conversación sobre el cómo, y finalmente acordamos adoptar”. Lo cierto es que el proceso de adopción pone a prueba, y fue justamente en una de esas etapas de desaliento que surgió la idea de comprar la famosa casita en Francia.

La estructura exterior del castillo se mantiene intacta, pero los interiores fueron arrasados por el fuego. De ahí la ausencia de boiseries o pisos de madera. gentileza Oscar Rinaldi

“Vinimos a conocer el castillo para que yo me sacara las ganas, porque era evidente que estaba fuera de nuestras posibilidades. Cuando lo conocí me volví loco y empecé a desarrollar propuestas con modelos de negocio que me ayudaran a convencer a Jeff”.

Aunque se eligieron muebles antiguos, el lenguaje es contemporáneo. En el comedor, se combinaron sillas de distintos juegos con una mesa rústica. gentileza Oscar Rinaldi

El proceso de compra de Chateau de elebat estuvo lleno de idas y vueltas. En primer lugar, porque no estaba en sus planes ni su presupuesto comprar una propiedad de esas características. Segundo, implicaba un cambio radical: vender su casa y mudarse ahí. Y lo más difícil, lograr que los dueños aceptaran su oferta, muy por debajo de lo que pedían. Si lo lograban, quedaba encarar una remodelación en etapas, que empezaría por las casas de servicio. Lo que no menos imaginaban era que, en medio de esa negociación, recibirían el llamado de una asistente social para ofrecerles adoptar a tres hermanos: Roman, Leighton y James.

gentileza Oscar Rinaldi

“La casa no está como quisiéramos todavía, pero me gustaría mantener esa mezcla de cosas que hablan del paso del tiempo; que así como hay un piano antiguo, haya un sillón bien contemporáneo”.

En la estética de Oscar se adivinan los años viviendo en Londres. El mix de estampas y los objetos de distintos orígenes son un clásico en la decoración inglesa. gentileza Oscar Rinaldi

Desgracia con suerte

Ni en sus sueños más absurdos uno puede imaginarse comprando un castillo en Francia. Mantener un lugar así parece impensable, mucho más el afrontar la tarea de reconstruir un castillo de seis siglos. Chateau de Belebat se construyó en el siglo XV, pero hasta los años 60 el lugar tuvo pocos dueños y se mantuvo muy bien. Luego vino una seguidilla de compradores y, lo pero, el incendio de 2003, se prendió fuego. “Antes todo estaba revestido de boiserie y los techos pintados con óleos. Debe haber sido increíble”, cuenta su dueño. Lo cierto es que, gracias a ese incendio y la consecuente pérdida de valor del castillo, tuvieron la posibilidad de comprarlo.

La austeridad bien entendida guía la propuesta estética de Chateau de Belebat. Tanto en la casa principal como en las chicas, los objetos más sencillos se combinan con estilo. gentileza Oscar Rinaldi

El dormitorio principal en el castillo fue una de las últimas partes que acondicionaron para usar en el verano. gentileza Oscar Rinaldi

La silla de terciopelo y las botas de montar sobre la carpeta de cemento. Contraste entre lujo y rusticidad. gentileza Oscar Rinaldi

A largo plazo

Cuando uno ve las fotos que Oscar sube a su instagram (@chateaudebelebat) enseguida imagina una vida perfecta. Sin embargo, muy lejos del lujo, cuando lo compraron, el castillo no tenía instalaciones de luz ni agua o pozo séptico, tampoco internet ni calefacción. Todas esas condiciones, difíciles para cualquiera, eran inviables para tres niños de 4 años para abajo. Lo primero que hicieron fue refaccionar una de las casas de las dependencias para que tuvieran todo lo necesario. “Por supuesto que la casa tenía que estar lista cuando llegáramos, pero eso no pasó, así que vivimos un tiempo en una especie de galpón que tenía techos y puertas, ¡eso ya era un lujo!”, cuenta riéndose.

Los cuartos de las casas refaccionadas son puro confort pero mantienen la estética austera de Rinaldi. gentileza Oscar Rinaldi

Durante el invierno, la familia se traslada a una de las casas de la dependencia. “Hay cinco casas que ya arreglamos, de las nueve que había. Ahí tenemos Wifi, losa radiante, ¡todas las comodidades para pasar el invierno!”

En uno de los baños de las casas de alquiler, se eligió un diseño de bañadera bien contemporáneo que contrastara con la construcción antigua. La cortina bordada es una reliquia. gentileza Oscar Rinaldi

“Este proyecto va a tardar años en terminarse, porque se necesita muchísima plata y tiempo. Pero yo no me arrepiento ni un día”, cuenta Oscar. Para él la compra y puesta en valor del castillo fue y es una aventura, y una enorme posibilidad. “A veces Jeff se agota y me dice: ‘yo no trabajé toda una vida para limpiar inodoros ajenos’”, confiesa riéndose. Pero fue él el primero que se animó a dormir en la casa grande, y todos lo siguieron. “Nosotros somos muy distintos pero nos bancamos en nuestras locuras. Creo que eso es parte de lo que nos enamoró, hace veinte años”, cuenta.

El living comedor de una de las casas que reformaron para alquilar, más en sintonía con la estética de la cabañita en la que ellos pensaban . gentileza Oscar Rinaldi

“Mantener esto cuesta mucho en todo sentido. Después de cada tormenta, salimos a relevar tomar qué hay que arreglar, lo que significa buscar piezas originales o mandarlas a hacer con un artesano”.

Cuidar el patrimonio

En los últimos seis años, Oscar y Jeff hicieron una tarea titánica. Desde la instalación de servicios hasta el techado de las casas que se habían derrumbado, pasando por el arreglo e instalación de canaletas a medida en todos los techos. La lista es interminable y tiene el plus de que cada modificación necesita de una aprobación por parte del municipio. “Para hacer cualquier mejora, primero hay que tramitar un permiso que encima te limita muchísimo”, cuenta Oscar. Según él, el hecho de ser una familia (y no un grupo inversor) hizo que flexibilicen algunas cuestiones.

“Hace unos días escuché que alguien le preguntaba a uno de los chicos si vivía en el castillo y le comentaba qué linda casa. El contestó: ‘Si, todos me dicen lo mismo’. Yo me reía porque ellos lo tienen normalizado, pero es una locura". gentileza Oscar Rinaldi

El jardín es uno de los grandes pendientes: hasta que no terminen con el movimiento de tierra, no puede avanzar el paisajismo. “Lo único que tengo claro es que será un jardín de estilo inglés, con plantas silvestres y poco mantenimiento”.

Jeff, los chicos y Oscar, y de fondo el Chateau de Belebat. gentileza Oscar Rinaldi