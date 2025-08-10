Proyectaron un volumen exclusivo para sus hijos anticipando su mayor independencia y sumaron una casita de 18m2 como estudio

En Zona Norte, visitamos una casa proyectada por dos arquitectos con volúmenes en L que miran a un roble centenario

Daniela Rossi y Natalia Pietracupa

Un roble de 120 años en el medio del jardín se transformó en el punto de partida del proyecto. Para conservarlo y verlo desde todos los ambientes, los arquitectos Mariana Villanueva y Sebastián Cseh trazaron su vivienda a su alrededor.

Al fondo, el piso superior de la casa está ocupado por la suite principal con su estar y vestidor. En perpendicular, vemos el techo semiverde del ala de los chicos (hoy universitarios). Javier Picerno

“Cuando proyectamos la casa, hace años, organizamos los niveles para que pudieras disfrutar el roble desde todos lados, aunque sabíamos que eso podía cambiar”, nos cuenta Mariana que, además, estuvo a cargo del interiorismo y del paisajismo. “Lamentablemente, lo vamos a tener que sacar, porque se está muriendo. Hicimos lo imposible por mantenerlo, tuvo muchísimos cuidados; hasta venía a tratarlo un especialista japonés”, detalla Mariana, y se nota que le cuesta resignarse. En su lugar, planea trazar un cantero como huella de lo que significa para todos.

Mariana combinó especies tropicales con nativas que se repiten en los diferentes sectores y se enfocó en mantener la vegetación existente. Javier Picerno

El volumen negro (arriba, y abajo, visto desde el living) corresponde a los dormitorios de sus tres hijos, hoy universitarios, proyectados así desde el inicio pensando en darles mayor independencia cuando crecieran. “Como búsqueda estética, elegimos usar ladrillos negros y vidrio al filo, con ventanas de frente integral que, en general, se usan en oficinas”, nos explica la arquitecta.

En el living con orientación Norte, sillón, mesa baja con tapa de mármol y mesas auxiliares diseñados a medida por Villanueva y Cseh. Piano de cola, que suele tocar uno de sus hijos. Javier Picerno

"Lo lindo de un proyecto a medida es que puede acompañar la forma de vida de cada integrante de la familia. Salir de lo estándar permite hacerle lugar a lo que uno realmente quiere." Arq. Mariana Villanueva, dueña de casa

De piso a techo, los ventanales del living tienen cortinas de lino negro y, a cada lado de la chimenea, cortinas roller del mismo color. Javier Picerno

Arriba del hogar, obra fotográfica de Charly Nijensohn. Todos los techos de la planta baja son de hormigón, y los pisos, graníticos. Javier Picerno

Sobre el mueble de lapacho, una pequeña colección: esculturas de Desirée de Ridder y David Klauser, una fotografía de Javier Bellomo, libros de arquitectura y objetos de diseño. Javier Picerno

Mesa (Villanueva-Cseh), sillas (La Feliz). Vista del patio interno. Javier Picerno

Cocina de arte

En este sector, obras de María Fernanda Goñi, Ricky Crespo y Elo Menéndez. Doblando a la izquierda, llegamos a la cocina. Javier Picerno

No hay recorrido que no implique estar en contacto con la vegetación profusa a través de ventanales inmensos.

Techo de hormigón con luminarias embutidas; allí también se acopla la campana cilíndrica de aluminio. Javier Picerno

Muebles de madera laqueados en negro satinado (Villanueva-Cseh) hechos a medida con accesorios cromados. Mesada, alzada e isla comparten el granito negro pulido. Javier Picerno

En el comedor diario, mesa ‘Tulip’ blanca y sillas ‘Eames’ grises. Lámpara colgante cromada (Lumishop). Javier Picerno

Mirar hacia adelante

Escritorio (Talleres Sustentables), silla (El Yeite), revestimiento de petiribí (Villanueva-Cseh). Javier Picerno

“Cuando hicimos la casa, nuestros hijos todavía eran chicos, pero ya pensamos en su autonomía e independencia a futuro: por eso diseñamos un ala para sus dormitorios y espacios de estudio y trabajo”.

Cama, escritorio y estantería laqueados en blanco (Villanueva-Cseh). Silla (El Yeite). En el estante superior, fotografía de María Mariño. Javier Picerno

Reconvertido, el antiguo playroom infantil hoy es una sala de estudio para sus hijos, que cursan Arquitectura.

Mesa (Villanueva-Cseh) con tapa revestida en cuero negro. Obra de Álvaro Vaquero. Javier Picerno

Salida en casa

“Los chicos usan muchísimo la terraza que está arriba de sus cuartos: allí se juntan con sus amigos”. Se accede por una escalera lateral, tiene dos sectores y caminos verdes en lugar de barandas.

Reposeras de aluminio negras (Coin Vert) y mesas bajas diseñadas por los arquitectos. Javier Picerno

“No queríamos una casa de dos pisos compacta, con medianeras tremendas, los espacios sociales abajo y todas las habitaciones arriba. Queríamos que, a su manera, se integrara con el jardín y las casas vecinas”

Reciclaje y humor: tras la demolición del hotel alojamiento Astor, de Tigre, recuperaron su cartel de neón. Javier Picerno

Exclusividad

La suite principal, planteada como una sucesión de programas, es el único ambiente de la planta alta: de esa manera, aseguraron calma y espacios generosos.

Lámparas colgantes (Lumishop). Díptico fotográfico de Silvina Schell. En la pared de hormigón, sujetaron un estante voladizo enchapado en lapacho. Javier Picerno

Primero está el vestidor, luego una sala que combina tocador y escritorio y, por último, el dormitorio, cuyo revestimiento de madera funciona como respaldo de la cama.

En el acceso, cuadro de Sofía Mastai. Cama con mesas de noche integradas (Villanueva-Cseh). Javier Picerno

Sector de lectura con sillones de estructura cromada tapizados en pana, mesa de arrime ‘Saarinen’ con tapa de mármol negro ‘Marquina’ y lámpara de pie (Fábrica de Luz). Javier Picerno

Estos espacios de la suite son un ejemplo de las variaciones de negro que aplicaron,con pintura en un caso y mármol veteado en otros.

En el ambiente que funciona como tocador, vestidor y espacio de trabajo, pintaron los muros de negro y usaron mármol ‘Marquina’ para las mesadas, el mismo material elegido para revestir el baño. Javier Picerno

Javier Picerno

Fachada y casita al resguardo

Para lograr mayor privacidad, instalaron parasoles de lapacho macizo en la cara sur. Nunca los cierran del todo, sino que los mantienen a 90° para poder ver hacia afuera y que pase la luz.

El jardín delantero se distingue por sus gramíneas y herbáceas nativas. El piso de listones cementicios recorre todo el perímetro de la casa. Javier Picerno

“Con los años, nos empezaron a faltar espacios de trabajo para todos. Por eso decidimos instalar esta ‘casita’ en el jardín delantero, que llegó así tal cual. La apoyamos enel terreno y la empezamos a usar”

Monoambiente plug-in de 18m2 (Idero). Mesa (Villanueva-Cseh) con tapa revestida en cuero negro. Javier Picerno

Este es un lugar compartido por Mariana y su hija, que estudia Diseño de Indumentaria y hace costura.