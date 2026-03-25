Jardines contemporáneos: el diferencial de las macetas a medida

Arquitectura y paisajismo se unen para ofrecer una solución efectiva. Con presencia en Experiecia Living 2026, Elevate se posiciona con el desarrollo de productos hechos a medida para jardines.

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La incorporación de canteros y maceteros diseñados a medida se ha convertido en una clave de la arquitectura y el paisajismo contemporáneo: no sólo funcionan como elementos estéticos sino que redefinen la relación entre el entorno construido y la naturaleza.

Adaptados a dimensiones con una exactitud milimétrica, con materiales y funciones específicas, colores y diseños que se ajustan a la perfección a la estética del proyecto arquitectónico, estos elementos permiten resolver diferentes desafíos de espacio y funcionalidad en jardines, patios, terrazas e incluso en grandes proyectos residenciales urbanos.

El modelo triangular fue una creación conjunta con el paisajista Tomás Nadares.

Las macetas a medida: una solución para paisajistas y arquitectos

Elevate nació durante la pandemia como respuesta a una necesidad concreta. Dos amigos, Rolando Meyer e Ignacio Elizalde, ingenieros industriales del ITBA, comenzaron diseñando y vendiendo objetos de madera.

Todo cambió con un pedido especial: desarrollar tutores de hierro para plantas. Decidieron pivotear. El éxito de los tutores impulsó el crecimiento del emprendimiento, luego incorporaron flejes para delimitar canteros y, finalmente, avanzaron hacia macetones hechos a medida.

Uno de los primeros desarrollos fueron diferentes diseños de tutores para plantas.

En una fusión de técnica y estética, la línea de macetones de Elevate viene ganando protagonismo. “Estamos impulsando esta propuesta porque logra integrar arquitectura, interiorismo y paisajismo en un solo producto”, explica Rolando Meyer, creador de la marca.

El crecimiento de esta categoría también refleja un cambio más profundo en la forma de pensar los espacios. “Antes, si quedaba presupuesto, se hacía el jardín. Hoy ya no es algo opcional: el paisajismo pasó a ser un elemento central en el proyecto de vivienda familiar”, agrega.

Los macetones de Elevate están fabricados en acero galvanizado o corten, lo que les da mayor resistencia frente a opciones tradicionales como el fibrocemento, y una estética superior en comparación con los productos plásticos rotomoldeados.

El material con el que están hechos se oxida superficialmente hasta formal la pátina herrumbe tan característica y buscada hoy por el diseño.

Los macetones de Elevate en el patio de comidas de Experiencia Living Remeros Beach.

Un nicho que esperaba un proveedor

“Descubrimos un nicho enorme, con muchas necesidades latentes e insatisfechas. Paisajistas y jardineras que no tenían dónde conseguir este tipo de soluciones, y que además necesitaban stock y previsibilidad”, cuenta Rolando Meyer.

A partir de ese diagnóstico, en Elevate decidieron encarar el desarrollo de la línea de macetones de forma más estructurada y seriada. “Ahí empezamos a crecer muchísimo. Hoy nos convertimos en un aliado clave para paisajistas que trabajan con clientes exigentes”, resume.

Fundada por Rolando Meyer e Ignacio Elizalde, la empresa opera desde su planta en Olivos, donde diseñan y producen sus productos.

Rolando Meyer e Ignacio Elizalde, fundadores de Elevate, en su planta de Olivos.

Uno de los principales diferenciales de la línea es su versatilidad: se trata de diseños simples y contemporáneos, que pueden fabricarse en distintos tamaños y colores, lo que permite integrarlos de manera armónica en proyectos de arquitectura e interiorismo.

Entre los desarrollos más destacados se encuentra el modelo Trébol, creado en conjunto con la paisajista Rafaela Cassarino.

Además, los macetones incorporan ruedas para facilitar su movilidad y la limpieza del lugar. En cuanto a materiales, pueden fabricarse en chapa galvanizada de alto espesor con pintura horneada —para mayor durabilidad— o en acero corten, un material utilizado en la fabricación de contenedores marítimos que genera una oxidación superficial controlada, aportando una estética distintiva y gran resistencia.

El modelo trébol fue una creación de la marca junto a la paisajista Rafaela Cassarino.

Elevate también hace colaboraciones con jardineros y paisajistas como Clara Billoch, Caro Pell y Rafaela Cassarino, entre otros reconocidos profesionales. Este año empezaron a trabajar con desarrolladores en grandes obras y unidades de oficinas. Y la gran novedad: a los desarrollos propios, Elevate sumó productos importados de Inglaterra y Japón. La firma crece rápido y mucho, y el plan de expansión es ambicioso: busca convertirse en un actor global en la industria, representando al paisajismo argentino.

Encontrá más información en Elevate.

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