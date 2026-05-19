Lámparas colgantes y luz decorativa para potenciar tu cocina

Buenas ideas para sumarle diseño y onda a la funcionalidad que todos pretendemos de nuestra cocina
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“Para iluminar una cocina de manera realmente funcional, lo más importante es una combinación entre luz general, una buena luz de trabajo y luz decorativa”, nos explica la diseñadora de iluminación Verónica Bullrich. “La general, que nos da una base pareja, se logra plafones de LED, artefactos embutidos o gargantas”.
La luz de trabajo va sobre las mesadas, pero también sobre las islas, donde se cocina y, muchas veces, uno se reúne o come. Allí se puede colocar algo decorativo para lograr un espacio de mayor sofisticación y calidez.”
— Verónica Bullrich, diseñadora de iluminación
Techos bajos, mucho clima
Las arquitectas Marta Alalu y Melanie Sabra se encontraron con techos bajos que además tenían una diferencia de altura en el área central. “Buscamos una iluminación que acompañase y ayudara a generar climas distintos“.
Para ello, utilizaron apliques longitudinales y una lámpara colgante para crear un ambiente más cálido. “De noche, si querés lograr una atmósfera distinta a la hora de comer, podés tener todas las luces apagadas y usar únicamente la luz sobre la mesa y los led del desayunador”.
El caso opuesto
Pocos metros
“El espacio de la cocina era muy chiquito, con una mesada mínima. La idea de la barra fue una muy buena solución para separarla del resto del ambiente y ganar espacio de guardado. La iluminé con un artefacto liviano, pero que comunica diseño”, nos explicó la arquitecta Aldana Albo.
Planos de protagonismo
Si en un espacio pequeño con cocina integrada se tiende a iluminar la mesada con artefactos lineales discretísimos, las luces bajo la alacena generan profundidad, además de ofrecer buena luz de trabajo sobre la pileta y el anafe.
Situaciones especiales
En cocinas sin cielo rasos que permitan embutir luces o con ventanas en el perímetro (en vez de alacenas), los desafíos al momento de iluminar son otros. “La típica tira LED bajo alacena era muy moderna para la línea de esta casa. Como alternativa, recurrimos al aplique con forma de bocha en la alzada, que funcionó muy bien porque da luz abierta y general”, nos contó la arquitecta Sofía Superti.
Con color
El color y las formas orgánicas en los artefactos de iluminación están a la orden del día, además de la incorporación de superficies con textura.
Hacer brillar los materiales
Se pone mucha cabeza (y recursos) en los revestimientos de la cocina, y lo lógico es transmitir esa riqueza estética también de noche. “Para agregar a nuestra luz decorativa, se puede incorporar luz indirecta que destaque materiales o texturas. Lo ideal es esconder esa fuente de luz, pero que se note esa profundidad, esa calidez que irradian las gargantas o los bajosmesadas o los nichos", señala Verónica Bullrich.
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